COBIT ist das Framework von ISACA für die Governance und das Management von Informationen und Technologie im Unternehmen. Es ist kein datenspezifisches Framework. Sein Zweck ist weiter gefasst – es hilft Unternehmen, die IT an den Unternehmenszielen auszurichten, Risiken zu managen und Ressourcen durch ein strukturiertes Governance-System zu optimieren.

COBIT 2019 ist die aktuelle Version und der Nachfolger von COBIT 5. Auf einer übergeordneten Ebene soll COBIT Unternehmen dabei helfen, Mehrwert aus Informationen und Technologie zu schöpfen, indem es die Realisierung von Nutzen mit der Optimierung von Risiken und Ressourcen in Einklang bringt. Deshalb umfasst es Audit, Architektur, Sicherheit, Compliance und Operations, anstatt nur in Datenteams angesiedelt zu sein.

Ein praktischer Grund, warum COBIT 2019 weiterhin weit verbreitet ist, liegt darin, dass es so konzipiert ist, dass es angepasst werden kann. ISACA hat das Framework so konzipiert, dass ein Unternehmen das Governance-System an seinen eigenen Kontext anpassen kann. Das bedeutet, dass Variablen wie Unternehmensstrategie, Risikoprofil, Sourcing-Modell, Größe und Implementierungsansatz berücksichtigt werden.

Dies ist auch der Grund, warum COBIT in der Regel über spezialisierten Frameworks angesiedelt ist. COBIT bietet den Governance-Schirm, der einem Unternehmen hilft zu entscheiden, wie andere Frameworks gesteuert, überwacht und an den Unternehmenszielen ausgerichtet werden sollen. Zum Beispiel ergänzt COBIT Frameworks wie ITIL und TOGAF. Während TOGAF vorgibt, wie die Unternehmensarchitektur gestaltet wird, und ITIL sich darauf konzentriert, wie Services bereitgestellt und verwaltet werden, stellt COBIT sicher, dass beide auf die Geschäftsziele, das Risikomanagement und die Wertschöpfung ausgerichtet sind.