FAIR-Datenprinzipien: Ein Leitfaden für Unternehmens-Datenteams
FAIR-Datenprinzipien bieten Unternehmens-Teams eine praktische, standardbasierte Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Daten über Systeme und Stakeholder:innen hinweg auffindbar, nutzbar und vertrauenswürdig sind. Durch die Einbettung umfangreicher Metadaten, klarer Zugriffsregeln und gemeinsamer Semantik können Unternehmen kontrollierte Daten in wiederverwendbare Assets verwandeln, die Analytics, Partnerschaften und KI vorantreiben.
- Was sind die FAIR-Datenprinzipien?
- FAIR-Prinzipien im Detail
- Implementierung der FAIR-Prinzipien mit Snowflake
- FAIR macht Wiederverwendung kontrollierbar
- Ressourcen
Die FAIR-Datenprinzipien haben ihren Ursprung in der wissenschaftlichen Forschung, aber Unternehmens-Datenprogramme wenden heute dasselbe Framework an, um zu bewerten, ob Daten und Metadaten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind. Die Anforderungen sind kontextübergreifend einheitlich – kontrollierte Datenprodukte, auf Partner ausgerichtete Analytics und KI-Trainingsdatensätze hängen alle von Metadaten ab, die Eigentumsverhältnisse, Identifikatoren, Lineage, Zugriffsbedingungen, Lizenzen und Einschränkungen für die Wiederverwendung beschreiben. FAIR bietet Governance-Teams ein gemeinsames Vokabular, um diese Anforderungen in großem Maßstab zu definieren und durchzusetzen.
Was sind die FAIR-Datenprinzipien?
FAIR-Datenprinzipien sind eine Reihe von Standards, die darauf abzielen, Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar zu machen. Die Prinzipien wurden erstmals 2016 in Scientific Data von Wilkinson et al. als „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship” veröffentlicht.
FAIR gilt sowohl für Daten als auch für Metadaten, da die Wiederverwendung ebenso sehr vom Kontext wie vom Zugriff abhängt. Eine Tabelle mag technisch verfügbar sein, aber wenn Nutzer:innen nicht erkennen können, was ihre Spalten bedeuten, woher sie stammt, wem sie gehört, welche Lizenz gilt oder wie sie sich verändert hat, können sie dennoch nicht beurteilen, ob ihre Nutzung sicher ist. Bei FAIR tragen Metadaten diesen Kontext als Teil des Assets selbst.
FAIR unterscheidet sich von prozessorientierten Data-Governance-Frameworks wie DAMA-DMBOK oder DCAM. Während diese Domänen, Betriebsmodelle, Stewardship-Rollen und Reifegradpraktiken definieren können, ist FAIR prinzipienbasiert. Es beschreibt, was gut verwaltete Daten unterstützen können sollten, während die Implementierung vollständig dem Unternehmen, der Community oder der Plattform überlassen wird.
Obwohl FAIR im Forschungsdatenmanagement begann, hat es sich auf eine breitere Unternehmensnutzung ausgeweitet, da Unternehmen wiederverwendbare Datenprodukte und kontrollierte Sharing-Umgebungen aufbauen. Die NIH empfiehlt, Datenmanagement- und Sharing-Praktiken an FAIR auszurichten, und auch die Richtlinien von Horizon Europe betonen ein FAIR-Datenmanagement für Forschungsergebnisse. GO FAIR bietet Implementierungsleitfäden und Implementierungsnetzwerke für Unternehmen, die die Prinzipien in der Praxis anwenden.
FAIR-Prinzipien im Detail
FAIR wird oft in vier Wörtern zusammengefasst, aber das Framework besteht aus 15 messbaren Kriterien. Jedes Kriterium kann unabhängig bewertet werden, was es einem Governance-Team ermöglicht, ein Daten-Asset auf spezifische Lücken hin zu bewerten, anstatt „FAIRness” als vages Qualitätsmerkmal zu behandeln.
|Prinzip
|Kriterium
|Was es erfordert
|Findable
|F1
|Daten und Metadaten verfügen über global eindeutige und persistente Identifikatoren.
|Findable
|F2
|Daten werden mit umfangreichen Metadaten beschrieben.
|Findable
|F3
|Metadaten enthalten eindeutig den Identifikator der Daten, die sie beschreiben.
|Findable
|F4
|Daten und Metadaten werden in einer durchsuchbaren Ressource registriert oder indiziert.
|Accessible
|A1
|Daten und Metadaten sind über ihren Identifikator unter Verwendung eines standardisierten Kommunikationsprotokolls abrufbar.
|Accessible
|A1.1
|Das Protokoll ist offen, kostenlos und universell implementierbar.
|Accessible
|A1.2
|Das Protokoll ermöglicht bei Bedarf Authentifizierung und Autorisierung.
|Accessible
|A2
|Metadaten bleiben zugänglich, auch wenn die Daten nicht mehr verfügbar sind.
|Interoperable
|I1
|Daten und Metadaten verwenden eine formale, zugängliche und gemeinsame Sprache zur Wissensrepräsentation.
|Interoperable
|I2
|Daten und Metadaten verwenden Vokabulare, die den FAIR-Prinzipien folgen.
|Interoperable
|I3
|Daten und Metadaten enthalten qualifizierte Verweise auf andere Daten und Metadaten.
|Reusable
|R1
|Daten und Metadaten sind umfassend mit genauen und relevanten Attributen beschrieben.
|Reusable
|R1.1
|Daten und Metadaten werden mit einer eindeutigen Nutzungslizenz veröffentlicht.
|Reusable
|R1.2
|Daten und Metadaten enthalten eine detaillierte Provenienz.
|Reusable
|R1.3
|Daten und Metadaten entsprechen den relevanten Community-Standards.
- Die Findable-Kriterien beginnen mit Identifikatoren und durchsuchbaren Metadaten. Eine Tabelle, ein View oder eine Datei benötigt einen stabilen Identifikator, der eine Systemmigration, eine Umbenennung oder eine Übergabe zwischen Teams übersteht. Außerdem sind ausreichend beschreibende Metadaten erforderlich, damit Forscher:innen, Analyst:innen oder Anwendungen verstehen, was das Asset darstellt, bevor der Zugriff angefordert wird.
- Die Accessible-Kriterien bedeuten nicht, dass jedes Dataset für alle offen sein sollte. FAIR ermöglicht Authentifizierung und Autorisierung – das Ziel ist, dass die Zugriffsbedingungen explizit und technisch unterstützt sind. Ein kontrolliertes Dataset erfordert möglicherweise eine Genehmigung, einen rollenbasierten Zugriff oder vertragliche Kontrollen, aber Nutzer:innen und Systeme sollten dennoch wissen, wie der Abruf funktioniert und welche Regeln gelten.
- Die Interoperable-Kriterien konzentrieren sich auf eine gemeinsame Bedeutung. Eine Spalte namens trial_id ist beispielsweise einfacher wiederzuverwenden, wenn sie mit einem gemeinsamen Vokabular, Datenmodell oder einer semantischen Definition verknüpft ist und wenn Verweise auf verwandte Studien, Teilnehmer:innen, Instrumente oder abgeleitete Datenprodukte qualifiziert statt nur impliziert sind.
Bei diesen Wiederverwendbarkeitskriterien macht FAIR den Governance-Kontext explizit. Ein Datenprodukt kann nicht sicher wiederverwendet werden, wenn die Konsument:innen seine Lizenz, Provenienz, Qualitätsannahmen oder geltenden Standards nicht kennen. FAIR verlangt von Teams, diesen Kontext zu dokumentieren, damit eine andere Person oder ein anderes System feststellen kann, ob die Daten für eine neue Analyse, ein neues Modell oder einen neuen operativen Workflow geeignet sind.
Beachten Sie, dass FAIR bei indigenen Daten oft mit den CARE-Prinzipien für indigene Data Governance kombiniert wird: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility und Ethics. CARE ergänzt FAIR, indem es Rechte, Interessen und Zwecke in den Mittelpunkt stellt, insbesondere wenn Entscheidungen zur Wiederverwendung indigene Völker und Gemeinschaften betreffen.
Implementierung der FAIR-Prinzipien mit Snowflake
Eine moderne Datenplattform kann Teams dabei helfen, die FAIR-Prinzipien effektiver zu operationalisieren. In Snowflake umfassen die relevanten Funktionen die Bereiche Katalogisierung, Governance, Collaboration, Identitätsverwaltung, Interoperabilität und Lineage.
Findable
Auffindbarkeit beginnt mit Metadaten, die durchsuchbar und mit den von ihnen beschriebenen Daten verknüpft sind. Snowflake Horizon Catalog wurde entwickelt, um Teams bei der Governance und Erkennung von Daten in Snowflake und externen Speichern wie Apache Iceberg Tables zu unterstützen und gleichzeitig die Erhaltung von Metadaten und Zugriffsregeln über verwaltete Freigabe-Workflows hinweg zu gewährleisten. Im Sinne von FAIR unterstützt dies die Arbeit hinter F1 bis F4: Identifikatoren, deskriptive Metadaten, Katalogregistrierung und Auffindbarkeit.
Accessible
Zugänglichkeit hängt von einem standardisierten, verwalteten Abruf ab und nicht von Ad-hoc-Kopien. Snowflake Secure Data Sharing ermöglicht es Anbietern in vielen Szenarien, Daten zu teilen, ohne sie kopieren zu müssen. So können Konsument:innen schnell auf Daten zugreifen, während der Anbieter die Kontrolle behält. Snowflake Marketplace erweitert dieses Modell auf veröffentlichte Listings, die Nutzer:innen mit mehr als 820 Anbietern und über 3.400 KI-fähigen Live-Daten, Agenten und integrierten SaaS-Lösungen verbinden.
Die FAIR-Zugänglichkeit ermöglicht auch einen geschützten Zugriff. Snowflake unterstützt OAuth 2.0 für die Authentifizierung und Autorisierung, und SCIM kann Administrator:innen dabei helfen, Benutzer:innen und Gruppen über einen Identitätsanbieter zu verwalten. Zusammen helfen diese Kontrollen Datenteams dabei, Zugriffspfade explizit zu machen, ohne sensible oder eingeschränkte Daten allgemein zugänglich zu machen.
Interoperable
Snowflake unterstützt strukturierte, semistrukturierte und Open-Format-Datenmuster. Das offene Tabellenformat Apache Iceberg bietet eine Abstraktionsschicht über Datendateien, die in offenen Formaten gespeichert sind. Snowflake unterstützt zudem die Interoperabilität von Iceberg über verschiedene Rechenressourcen hinweg. Bei der FAIR-Implementierung hilft dies Teams, eine konsistente Bedeutung von Daten und Metadaten über Systeme, Engines und Communities hinweg aufrechtzuerhalten.
Reusable
Die Wiederverwendbarkeit hängt vom Kontext ab, der mit den Daten mitgeliefert wird. Mit Snowflake Object Tagging können Teams Tags an Snowflake-Objekte anheften und diese für Governance-Vorgänge wie Auditing und Reporting abfragen. Die Lineage-Funktionen von Horizon Catalog helfen Nutzer:innen dabei, Upstream- und Downstream-Beziehungen nachzuverfolgen, einschließlich Lineage-Workflows auf Spaltenebene, die fehlende oder inkonsistente Tags identifizieren.
Diese Mechanismen unterstützen den Wiederverwendbarkeitsaspekt von FAIR: klare Lizenzen, Provenienz, Nutzungskontext, Richtlinienattribute und Community-spezifische Metadaten. Ein über den Snowflake Marketplace veröffentlichtes Datenprodukt kann beispielsweise mit FAIR-konformen Metadaten-Vorlagen gekoppelt werden, sodass Konsument:innen das Asset entdecken, seine Zugriffsanforderungen verstehen, seine Herkunft bewerten und es unter dokumentierten Bedingungen wiederverwenden können.
FAIR macht Wiederverwendung kontrollierbar
Der praktische Wert der FAIR-Datenprinzipien besteht darin, dass sie die Wiederverwendung konkreter machen. Ein:e Data Steward kann sehen, ob ein Dataset einen persistenten Identifikator hat, ob seine Metadaten durchsuchbar sind, ob der Zugriff über ein Standardprotokoll funktioniert, ob seine Vokabulare geteilt werden, ob seine Lizenz klar ist und ob seine Herkunft nachverfolgt werden kann.
Dieses Maß an Spezifität wird immer wichtiger, da Forschungsdaten, Unternehmensdatenprodukte und KI-fähige Assets durch immer mehr Hände und Systeme gehen. FAIR ersetzt keine Data-Governance-Frameworks, Sicherheitskontrollen oder ethischen Prüfungen, bietet ihnen aber eine gemeinsame Grundlage: Daten und Metadaten, die gefunden, abgerufen, interpretiert und wiederverwendet werden können, ohne sich auf das institutionelle Gedächtnis verlassen zu müssen.