FAIR-Datenprinzipien sind eine Reihe von Standards, die darauf abzielen, Daten auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar zu machen. Die Prinzipien wurden erstmals 2016 in Scientific Data von Wilkinson et al. als „The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship” veröffentlicht.

FAIR gilt sowohl für Daten als auch für Metadaten, da die Wiederverwendung ebenso sehr vom Kontext wie vom Zugriff abhängt. Eine Tabelle mag technisch verfügbar sein, aber wenn Nutzer:innen nicht erkennen können, was ihre Spalten bedeuten, woher sie stammt, wem sie gehört, welche Lizenz gilt oder wie sie sich verändert hat, können sie dennoch nicht beurteilen, ob ihre Nutzung sicher ist. Bei FAIR tragen Metadaten diesen Kontext als Teil des Assets selbst.

FAIR unterscheidet sich von prozessorientierten Data-Governance-Frameworks wie DAMA-DMBOK oder DCAM. Während diese Domänen, Betriebsmodelle, Stewardship-Rollen und Reifegradpraktiken definieren können, ist FAIR prinzipienbasiert. Es beschreibt, was gut verwaltete Daten unterstützen können sollten, während die Implementierung vollständig dem Unternehmen, der Community oder der Plattform überlassen wird.

Obwohl FAIR im Forschungsdatenmanagement begann, hat es sich auf eine breitere Unternehmensnutzung ausgeweitet, da Unternehmen wiederverwendbare Datenprodukte und kontrollierte Sharing-Umgebungen aufbauen. Die NIH empfiehlt, Datenmanagement- und Sharing-Praktiken an FAIR auszurichten, und auch die Richtlinien von Horizon Europe betonen ein FAIR-Datenmanagement für Forschungsergebnisse. GO FAIR bietet Implementierungsleitfäden und Implementierungsnetzwerke für Unternehmen, die die Prinzipien in der Praxis anwenden.