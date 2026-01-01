Das technische Ökosystem von ABB umfasste 40 geografisch verteilte ERP-Systeme, 100 Länderorganisationen, 25 verschiedene Data Warehouses, 4.000 Applikationen, 15 SAP Business Warehouse-Instanzen sowie Tausende von damit verbundenen Softwaresystemen. Aufgrund der zeitaufwendigen Datenkonsolidierung kam es zu Verzögerungen bei der Analyse, und es war schwierig, einen zusammenhängenden Überblick über die weltweiten Aktivitäten von ABB zu erhalten.

„Wir brauchten einen Monat, um ein globales Dataset mit brauchbaren Daten zu erhalten, und zu diesem Zeitpunkt waren die Informationen bereits veraltet“, so Michael Thorne, Global Analytics Product Engineering und Delivery Manager bei ABB. ABB experimentierte mit einer Hadoop-Lösung. Trotzdem hatte das Unternehmen Schwierigkeiten mit der effektiven Bereitstellung aussagekräftiger Einblicke für die Analytics-User:innen. Laut Thorne „verbrachte das Team 50 Prozent seiner Arbeitszeit mit der Verwaltung, Pflege und Aktualisierung von Softwarepaketen in der Umgebung. Wir haben mehr Geld für den Betrieb des Systems ausgegeben als für die Entwicklung von Lösungen.“