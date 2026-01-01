ABB risparmia e guadagna milioni di dollari unificando i dati di 40 sistemi ERP in Snowflake

Con Snowflake, ABB ha creato una base scalabile per promuovere una mentalità orientata ai dati nelle sue quattro aree di business. I controlli dell’accesso basati sui ruoli e le funzionalità di data governance di Snowflake consentono a più utenti di esplorare i dati e sviluppare soluzioni che accelerano l’innovazione in ABB. “Invece di limitarci a fornire accesso a una dashboard, condividiamo informazioni rilevanti per ogni business analyst e consentiamo agli analisti di utilizzare i modelli all’interno delle proprie soluzioni. Questo ha creato maggiori opportunità di riutilizzo”, dichiara Thorne.

Attraverso il Marketplace Snowflake, ABB accede ai dati dei suoi provider di dati in modo pratico e sicuro. Ad esempio, il business Electrification di ABB utilizza il Marketplace Snowflake per accedere ai data product per l’edilizia, il settore immobiliare e le materie prime. Spiega Thorne: “I dati sono immediatamente disponibili, non c’è bisogno di creare pipeline di ingestion e gli insight sono visibili non appena il provider aggiorna le informazioni. Il tempo necessario per ottenere insight utilizzabili è drasticamente ridotto”.