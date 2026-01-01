STORIE DI CLIENTI
ABB risparmia e guadagna milioni di dollari unificando i dati di 40 sistemi ERP in Snowflake
Con Snowflake, ABB ha ottimizzato i processi decisionali relativi a supply chain, pricing e distributori, con risparmi di centinaia di milioni di dollari e un aumento del fatturato.
RISULTATI CHIAVE:
$200+ milioni
Risparmi annui sui costi di magazzino con la supply chain analytics
$900 milioni
Incremento del fatturato influenzato dall’ottimizzazione dei prezzi data‑driven
SettoreManufacturing
SedeZurigo, Svizzera
Potenziare le decisioni che trasformano il mondo
ABB contribuisce a costruire un futuro più sostenibile ed efficiente nella gestione delle risorse mediante l’elettrificazione e l’automazione. I clienti di numerosi settori si affidano ai prodotti, sistemi, servizi e soluzioni di ABB per ottimizzare il modo in cui i beni vengono prodotti, movimentati, alimentati e utilizzati. Per rendere possibile un processo decisionale data‑driven nelle quattro aree di business e nelle 20 divisioni dell’azienda, ABB acquisisce e analizza grandi quantità di dati ERP da altri sistemi aziendali.
Punti chiave
Supply chain analytics: Snowflake consente ad ABB di analizzare più facilmente i dati delle vendite e degli ordini di acquisto per evitare di acquistare merci non necessarie, risparmiando sul costo annuo di magazzino.
Algoritmi di determinazione dei prezzi: gli algoritmi di pricing di ABB utilizzano i dati in Snowflake per elaborare complesse decisioni aziendali che coinvolgono più prodotti, settori e obiettivi di business.
Insight sui distributori: la dashboard di ottimizzazione dei distributori di ABB, alimentata dai dati in Snowflake, evidenzia insight che aiutano i clienti a risparmiare attraverso la gestione strategica degli ordini.
Unificare i dati di 40 sistemi ERP in 100 organizzazioni internazionali
L’ecosistema tecnologico di ABB includeva 40 ERP geograficamente separati, 100 organizzazioni in vari Paesi, 25 diversi data warehouse, 4000 applicazioni, 15 istanze di SAP Business Warehouse e migliaia di sistemi software correlati. Lunghi tempi di consolidamento dei dati comportavano ritardi nell’analisi e difficoltà a creare una visione coerente delle attività globali di ABB.
“Per ottenere un data set globale utilizzabile era necessario un mese di preparazione dei dati, e a quel punto le informazioni erano obsolete”, dichiara Michael Thorne, Global Analytics Product Engineering & Delivery Manager di ABB. ABB aveva provato una soluzione Hadoop, ma non riusciva ancora a fornire insight significativi agli utenti degli strumenti di analytics in maniera efficiente. Secondo Thorne: “Il 50% della capacità del nostro team era dedicato alla gestione, alla manutenzione e all’upgrade dei pacchetti software dell’ambiente di elaborazione. Ci costava di più mantenerlo in funzione che usarlo per creare soluzioni”.
Un’unica piattaforma per tutte le analisi dei dati di produzione
Con Snowflake Data Cloud, ABB ha implementato una strategia “estrai una volta, utilizza ovunque” che ha semplificato il consolidamento e la preparazione dei dati. Secondo Thorne: “Siamo passati dalle estrazioni notturne, che provocano un overhead significativo su innumerevoli sistemi, a un unico processo CDC quasi in tempo reale che replica le informazioni su Snowflake con un overhead minimo”. Snowflake Secure Data Sharing ha reso possibile una collaborazione sui dati sicura e controllata per le quattro aree di business di ABB.
Centralizzare e condividere i dati con Snowflake ha reso più facile creare data product per le analisi delle campagne di marketing, i parametri di successo dei preventivi, gli strumenti delle linee di produzione, le dashboard della supply chain e i report utilizzati da migliaia di utenti ABB in tutto il mondo, tra cui clienti interni e fornitori esterni.
Snowflake ha un modello di prezzo migliore, la gestione della piattaforma è minima, la scalabilità e le prestazioni superano qualsiasi concorrente e sono disponibili molte opzioni per integrare le fonti di dati. E come se non bastasse è basato su SQL, una competenza ampiamente disponibile sul mercato.”
Michael Thorne
Sfruttare la supply chain analytics per un risparmio annuo sulle giacenze di oltre 200 milioni di dollari
Snowflake Manufacturing Data Cloud consente ad ABB di sfruttare al meglio i dati e rispondere più rapidamente alle condizioni di mercato dinamiche. Ad esempio, il business Electrification di ABB ha utilizzato Snowflake per evitare acquisti di merci non necessarie per gli ordini cancellati durante la pandemia di COVID‑19. “Abbiamo creato una soluzione che alla fine ci ha fatto risparmiare circa 4,5 milioni di dollari alla settimana annullando gli ordini di acquisto di materiali che sarebbero rimasti inutilizzati nei nostri magazzini. In totale stiamo parlando di un risparmio di oltre 200 milioni di dollari all’anno sui costi di inventario”, dichiara Thorne.
I dati hanno un ruolo essenziale nella capacità di ABB di mantenere gli impegni con i clienti nonostante le incertezze della supply chain. Ad esempio, analizzando i dati di produzione e delle materie prime in Snowflake, ABB gestisce più facilmente le interruzioni legate alle forniture di materie plastiche e semiconduttori. Caricare in Snowflake i dati sulla capacità degli stabilimenti porta alla luce nuovi insight che aiutano a evitare ammanchi di produzione e cancellazioni degli ordini. Dichiara Thorne: “Ora siamo in grado di spostare la capacità di produzione per soddisfare la domanda”.
“Nel passato il dato veniva dopo. Oggi si lavora nell’ottica di utilizzare le soluzioni per generare informazioni e abilitare insight con cui prendere decisioni di business migliori.”
Michael Thorne
Supportare un incremento del fatturato di 900 milioni di dollari migliorando gli insight sui prezzi
Il business Electrification di ABB si affida a Snowflake per trovare il giusto equilibrio tra volumi degli ordini e margini di profitto, soprattutto nei periodi di crescita dell’inflazione. Gli algoritmi di pricing utilizzano dati provenienti dal Data Cloud per abilitare decisioni complesse che coinvolgono più prodotti, settori e obiettivi aziendali. “Il risultato finale è una linea di produzione più uniforme e una maggiore crescita del fatturato, che lo scorso anno è stata di 900 milioni di dollari solo negli Stati Uniti”, dichiara Thorne.
Creare partnership con i distributori per ottimizzare gli ordini, risparmiare sui costi e curare le relazioni
La dashboard di ottimizzazione dei distributori di ABB, alimentata dai dati in Snowflake, aiuta il team di vendita di Electrification a identificare gli schemi di ordinazione non ottimali e suggerire miglioramenti, producendo un risparmio sui costi operativi di 1,4 milioni di dollari per i distributori di ABB e una riduzione del 22% degli ordini misti. Il volume degli ordini dei distributori è aumentato del 36% e il valore totale degli ordini d’acquisto del 45%, nonostante un calo del 6% del totale di ordini di acquisto ricevuti.
$1,4 milioni
Risparmi sui costi operativi
“Vendiamo più prodotti per ordine, offriamo più spesso ai distributori la consegna gratuita e quindi la possibilità di ridurre notevolmente i costi amministrativi. La nostra azienda guadagna di più e riceve ordini di maggiore valore” spiega Thorne. “Abbiamo fornito ai distributori un modello di ordine consigliato basato su dati in Snowflake, che consente di mantenere minimi d’ordine appropriati e ricevere i prodotti con cadenza regolare. Questo ha ridotto il numero di ordini, minimizzato i loro costi totali di magazzino e limitato l’overhead per gli ordini.”
Espandere l’accesso ai dati in più aree di business
Con Snowflake, ABB ha creato una base scalabile per promuovere una mentalità orientata ai dati nelle sue quattro aree di business. I controlli dell’accesso basati sui ruoli e le funzionalità di data governance di Snowflake consentono a più utenti di esplorare i dati e sviluppare soluzioni che accelerano l’innovazione in ABB. “Invece di limitarci a fornire accesso a una dashboard, condividiamo informazioni rilevanti per ogni business analyst e consentiamo agli analisti di utilizzare i modelli all’interno delle proprie soluzioni. Questo ha creato maggiori opportunità di riutilizzo”, dichiara Thorne.
Attraverso il Marketplace Snowflake, ABB accede ai dati dei suoi provider di dati in modo pratico e sicuro. Ad esempio, il business Electrification di ABB utilizza il Marketplace Snowflake per accedere ai data product per l’edilizia, il settore immobiliare e le materie prime. Spiega Thorne: “I dati sono immediatamente disponibili, non c’è bisogno di creare pipeline di ingestion e gli insight sono visibili non appena il provider aggiorna le informazioni. Il tempo necessario per ottenere insight utilizzabili è drasticamente ridotto”.
Accelerare l’ottimizzazione degli stabilimenti e l’efficienza delle vendite con i dati
Snowflake avrà un ruolo importante nell’iniziativa di ottimizzazione degli stabilimenti di ABB, che punta a rendere più efficiente la produzione. L’estensione agli altri business di ABB della soluzione per l’analisi della supply chain di Electrification potrebbe generare notevoli risparmi sulle giacenze. La mappatura della supply chain migliorerà la visibilità delle relazioni con i fornitori globali di ABB.