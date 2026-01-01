EDF entwickelt intelligente Customer Engine mit der Snowflake Data Cloud

EDF setzt auf Data Science, um seinen Kund:innen einen besseren Service zu bieten. Das reicht von der Verbesserung der Energieeffizienz bis hin zur Identifizierung finanziell schwächerer Kund:innen und dem Angebot entsprechender Unterstützung. Allerdings war es mit der Customer Analytics Zone (CAZ) des Unternehmens – einer in Eigenregie entwickelten Plattform für die Entwicklung und den Einsatz von ML-Modellen (maschinelles Lernen) – nicht immer einfach, die gewünschten Erkenntnisse zu gewinnen.

„In der Vergangenheit ließ der Zugang zu den Daten zu wünschen übrig, und wir fanden keinen Weg, unsere Modelle in der Produktion einzusetzen“, berichtet Rebecca Vickery, Data Science Lead bei EDF. „Wir haben viele äußerst sensible Daten. Deshalb war es für uns schwierig, irgendetwas ohne Genehmigung und Besprechungen zu unternehmen. Bei jedem Projekt mussten wir das Data-Lake-Team bitten, uns Auszüge zur Verfügung zu stellen. Das konnte Tage dauern. Neben dem hohen Zeitaufwand und den Schwierigkeiten, die damit verbunden waren, mussten wir uns selbst um die Sicherheit und die Kontrolle dieser Daten kümmern.“

Nachdem EDF vier Monate lang versucht hatte, ein einziges ML-Modell in CAZ zu implementieren, entschied das Unternehmen 2022, dass man eine neue Kundendatenplattform und einen völlig neuen Ansatz benötigte. Der Energieversorger entschied sich für die Snowflake Data Cloud als zentrale Quelle für leicht zugängliche Daten für die neue Intelligent Customer Engine (ICE).

Inzwischen arbeitet EDF mit Snowflake und dem Snowpark Development Framework. So können die Data Scientists mit Python, der Sprache ihrer Wahl, arbeiten und ML-Modelle auf Amazon SageMaker in Produktion bringen. EDF profitiert von der Partnerschaft zwischen AWS und Snowflake, um Machine Learning Operations (MLOps) und Data-Science-Funktionen auf Unternehmensniveau bereitzustellen.