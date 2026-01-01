L’essor de l’IA générative incite les entreprises à envisager un avenir dans lequel l’IA est intégrée dans tous les aspects de leurs activités pour une expérience client plus humaine, plus personnalisée et plus rentable. Cependant, la mise en place de l’infrastructure de calcul requise, en particulier des GPU pour les grands modèles de langage (LLM), est un véritable défi. L’accès aux ressources nécessaires auprès des fournisseurs de services cloud nécessite une planification minutieuse et les temps d’attente peuvent aller jusqu’à un mois en raison de la forte demande de GPU. De plus, une fois les GPU obtenus, l’exploitation de l’infrastructure nécessite un haut niveau d’expertise, ce qui augmente les frais de gestion et peut constituer un frein à l’innovation.

Assurer l’accès facile à une infrastructure GPU sans frais opérationnels supplémentaires, tel est l’idéal vers lequel tendent grand nombre d’entreprises. Pour les aider à faire de cette vision si complexe une réalité, Snowflake fournit à ses clients un accès à des LLM de pointe via des fonctionnalités sans serveur dans Snowflake Cortex (en private preview). Nous sommes ravis d’annoncer que Snowpark Container Services est désormais disponible en public preview. Cet outil fournit aux développeurs un calcul élastique et à la demande basé sur des GPU pour tous types de développement d’applications LLM sur mesure et de cas d’usage complexes.

Avec la public preview de ce nouvel environnement d’exécution Snowpark, qui permet aux développeurs d’enregistrer et de déployer facilement des images de conteneurs dans leur compte Snowflake, les clients ayant des obligations en termes de capacité bénéficient d’un accès rapide à l’infrastructure GPU. Nul besoin de s’approvisionner en instances ou de faire des réservations auprès de son fournisseur cloud public.

Dans le cadre de l’IA générative, le nouvel environnement d’exécution Snowpark permet aux développeurs de déployer rapidement et en toute sécurité des conteneurs pour réaliser les tâches suivantes (et tant d’autres) :