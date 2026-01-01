Introducing Polaris Catalog: An Open Source Catalog for Apache Iceberg

I formati di tabelle e file open source hanno attirato l’attenzione del settore dei dati per la loro potenziale interoperabilità e perché permettono a tecnologie diverse di funzionare in modo sicuro su un’unica copia dei dati. Poter contare su una maggiore interoperabilità non solo riduce la complessità e i costi associati all’uso di molti strumenti e motori di elaborazione in parallelo, ma mitiga anche i rischi associati all’essere legati a un unico vendor.

Malgrado la rapida adozione di formati di tabelle e file aperti, sono tante le limitazioni interdipendenti tra i motori e i cataloghi, che creano quel vincolo che riduce il valore degli standard aperti di Iceberg. Data engineer e data architect si trovano così davanti al difficile compito di aggirare queste limitazioni e a dover scegliere tra complessità da un lato e dipendenza da un vendor dall’altro. Nell’ottica di migliorare l’interoperabilità, la community Apache Iceberg ha sviluppato uno standard aperto di un protocollo REST nel progetto Iceberg. La specifica Open API rappresenta un grande passo in avanti verso la piena interoperabilità e l’ecosistema potrebbe beneficiare ulteriormente dalle implementazioni di cataloghi open source e ottenere uno storage vendor‑neutral.

Oggi Snowflake è lieta di annunciare Polaris Catalog, che fornisce alle imprese e alla community Iceberg nuovi livelli di scelta, flessibilità e controllo sui dati, con una sicurezza superiore e l’interoperabilità di Apache Iceberg con Amazon Web Services (AWS), Confluent, Dremio, Google Cloud, Microsoft Azure, Salesforce e molti altri. Polaris Catalog si fonda sugli standard della community Iceberg per gestire le sfide che abbiamo descritto.

Invece di spostare e copiare i dati per diversi motori e cataloghi, puoi gestire molti motori insieme su un’unica copia dei dati da un’unica posizione.

Puoi ospitarli nell’infrastruttura gestita da Snowflake o nell’infrastruttura che preferisci.

Polaris Catalog sarà disponibile con licenza open source nei prossimi 90 giorni e sarà presto in public preview nell’infrastruttura Snowflake. Nella seconda parte del post trovi ulteriori dettagli su questa funzionalità e sulle opzioni di hosting.