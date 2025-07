Während Analytik in das Zeitalter der Unternehmens-KI eintritt bleiben die Anforderungen der Kunden an eine robuste Plattform, die einfach zu bedienen, vernetzt und zuverlässig für ihre aktuellen und zukünftigen Datenanforderungen ist, unverändert.

Dank „serverlosem Computing“ können Kunden Cloud-Funktionen nutzen, ohne Hardware- oder Softwareressourcen bereitzustellen und zu verwalten. Snowflake arbeitet seit seiner Gründung im Jahr 2012 serverlos: Kunden stellen ihren Code zum Laden, Verwalten und Abfragen von Daten bereit, und wir kümmern uns um den Rest. Bei einigen serverlosen Plattformen müssen Kund:innen weiterhin separate Services von einem einzigen Anbieter oder über mehrere Anbieter hinweg zusammenfügen – zum Beispiel, wenn die Rechenressourcen vom Anbieter verwaltet werden, der Speicher nicht.

Darüber hinaus benötigen die meisten Anbieter wertvolle Zeit und Ressourcen für das Hoch- und Herunterfahren von Clustern, disruptive Upgrades, Code-Refactoring oder sogar Migrationen auf neue Editionen, um auf Features wie serverlose Funktionen und Performance-Verbesserungen zuzugreifen. Obwohl die meisten über Sicherheits- und Governance-Funktionen verfügen, müssen Kunden möglicherweise mehrere Services integrieren, um eine umfassende Lösung zu bieten, oder schlimmer noch: Sie sind in früheren Versionen des Produkts möglicherweise nicht verfügbar und zwingen zu Upgrades. Für Kunden mit regions- und cloudübergreifenden Bereitstellungen verschärft sich das Problem, insbesondere wenn potenzielle Risiken eines Ausfalls oder einer Katastrophe bestehen. Schließlich haben Unternehmen in der Vergangenheit mit ineffizienten und veralteten Technologien zusammengearbeitet, die den Dateiabruf von FTP-Servern, API-Scraping und komplexe Daten-Pipelines erfordern. Diese Prozesse waren kostspielig und zeitaufwendig und führten auch zu Governance- und Sicherheitsrisiken, da Kunden nach dem Verschieben der Daten die Kontrolle verlieren. Infolgedessen wurden die Daten oft nicht ausgeschöpft. Einige Anbieter nutzen ein föderiertes Sharing-Modell, was in einigen Situationen funktionieren kann, aber zu schlechter Kostenvorhersagbarkeit und -kontrolle führen kann.

Snowflake hingegen ist nicht nur seit unserer Gründung serverlos, sondern bietet auch einen vollständig verwalteten Service, der wirklich einfach ist, über Ihren gesamten Datenbestand hinweg verbunden ist und dem Tausende von Kunden vertrauen.

Snowflake ist unkompliziert

Unternehmen mussten sich schon immer abheben, indem sie die Time-to-Value durch End-to-End-Datenmanagement und Skalierbarkeit beschleunigten – der Wandel hin zu KI erfordert diese Anforderungen weiter. Eine Plattform, die Innovationen wie generative KI einfach umsetzbar macht, ist unerlässlich.

Vor dem Hintergrund, dass Unternehmen versuchen, möglichst viel unternehmerischen Nutzen aus Daten und KI zu ziehen, werden auch Budgets genau unter die Lupe genommen. Unternehmen sind ständig gezwungen, mit weniger mehr zu erreichen, weshalb sie eine wirtschaftliche Lösung mit benutzerfreundlicher Kostenkontrolle benötigen.

Der vollständig verwaltete Dienst von Snowflake kümmert sich um das Plattformmanagement und bringt KI zu Ihren Daten. Gleichzeitig bietet er eine sich ständig verbessernde Engine mit integriertem Kostenmanagement, um den Wert für Kunden kontinuierlich zu optimieren. Zu diesen Funktionen gehören:

Automatisierte Verwaltung: Mit Snowflake müssen Sie nur minimale Einstellungen vornehmen – es ist sofort einsatzbereit. Die laufende Nutzung erfordert nur wenig Anpassung oder Optimierung, und Wartungsaufgaben wie das Ausführen von Vacuum Commands und anderen Reinigungsaufgaben finden im Hintergrund statt, ohne dass der Kunde hierdurch beeinträchtigt wird. Das wirkt sich deutlich auf die Gesamtbetriebskosten aus und spart wertvolle Verwaltungszeit und damit Kosten, die nun auf die Markteinführung neuer Produkte und die schnellere Durchführung von Datenprojekten umgelegt werden können.

Sofortige Skalierbarkeit: Bei einem vollständig verwalteten Dienst wie Snowflake steht ein Ressourcenpool zur Verfügung, der eine sofortige Skalierbarkeit ermöglicht. Da diese Ressourcen im VPC des Anbieters ausgeführt werden, können sie für alle Kunden in dieser Region freigegeben werden, um eine mühelose Skalierung der Ressourcen zu ermöglichen. Bei einem kundenverwalteten Service führen Kunden Rechenressourcen in ihrem eigenen Bereich aus. Wenn sie also einen Ersatzpool wollen, müssen sie dafür bezahlen. Dies läuft jedoch dem Zweck der cloudgestützten Elastizität zuwider. Bei den meisten kundenverwalteten Plattformen kommt es zu Verzögerungen beim Hinzufügen oder Entfernen von Kapazität, wobei der Kunde die Instanz verwalten, Software laden und mit dem Cluster verbinden muss – Dinge, die mit Snowflake sofort geschehen.

Upgrades ohne Unterbrechungen: Snowflake übernimmt alle Softwareversions-Upgrades und -Patches ohne Unterbrechung für die Kunden. Wir kümmern uns um die Planung, Durchführung und Verifizierung von Upgrades und nutzen dafür einen rollierenden Prozess ohne Ausfallzeiten. Das bedeutet auch, dass alle Kunden mit derselben Software und denselben Funktionen arbeiten. Wenn Sie Dokumentation zu PaaS-Angeboten (Plattform as a Service) lesen, werden häufig Verweise auf Funktionen angezeigt, die in bestimmten Versionen des Dienstes nicht unterstützt werden, sowie Ausfallfenster für geplante Wartungen – all das ist mit Snowflake kein Problem.

Integrierte KI: Snowflake bringt KI zu den Daten unserer Kunden und diese können Modelle wie Snowflake Arctic und Claude von Anthropic für Aufgaben wie Textverarbeitung, Stimmungsanalyse und benutzerdefinierte Zusammenfassungen mit Snowflake Cortex AI, den GenAI-Funktionen von Snowflake, nutzen. Sie haben einfachen Zugriff auf mehrere Codeschnittstellen, darunter solche für SQL und Python, sowie Snowflake AI & ML Studio für Entwicklung ohne Code. Cortex AI hat auch zur Entwicklung einer Reihe von GenAI-Produkten beigetragen, darunter Snowflake Copilot – ein KI-gestützter Assistent, der Sie bei der Erledigung von Aufgaben innerhalb von Snowflake unterstützt – und Document AI – eine Reihe von Diensten, die maschinelles Lernen nutzen, um Daten aus verschiedenen Arten von Dokumenten zu verstehen und zu extrahieren.

Kostentransparenz, -kontrolle und -optimierung über eine benutzerfreundliche Oberfläche: Die Kostenmanagement-Oberfläche von Snowflake bietet Konto- und Organisationsübersichten, mit denen Sie Ausgaben und Nutzungskennzahlen, wie z. B. die teuersten Abfragen, ganz einfach nachverfolgen können. Außerdem wird aufgezeigt, wie sich der Wert eines Snowflake Credits im Laufe der Zeit verändert. Kunden können die Snowflake-Ausgaben in der Benutzeroberfläche außerdem über Ressourcenmonitore kontrollieren, um Limits für die Creditnutzung festzulegen, Benachrichtigungen zu erhalten und Maßnahmen für virtuelle Warehouses zu ergreifen, die sich bestimmten Limits nähern oder diese überschreiten. Budgets sind eine weitere Funktion in der Schnittstelle zur Kontrolle der Ausgaben. Hier können Kunden ein Ausgabenlimit auf Kontoebene oder für eine benutzerdefinierte Gruppierung von creditverbrauchenden Ressourcen festlegen und Benachrichtigungen erhalten, wenn das Limit voraussichtlich überschritten wird. Darüber hinaus eröffnen Kosteneinblicke in der Oberfläche kostensparende Möglichkeiten, wie z. B. große Tabellen, die in letzter Zeit nicht abgefragt wurden, um die Ressourcennutzung zu optimieren.

Automatische Performance-Verbesserungen: Snowflake sorgt automatisch für regelmäßige Performance-Verbesserungen bei Abfragezeiten und Abfrageverarbeitung, von denen Kundenunternehmen profitieren können, ohne dass sie Maßnahmen ergreifen müssen. Diese Verbesserungen der Snowflake Performance, die reale Kunden im Laufe der Zeit erfahren, können regelmäßig mit dem Snowflake Performance Index (SPI) nachverfolgt werden. Tatsächlich hat Snowflake die Abfragedauer in den letzten 26 Monaten um 40 % verbessert.

Snowflake ist vernetzt

Datenteams und Entwickler:innen verbringen unzählige Stunden mit dem Aufbau einer Infrastruktur zum Kopieren und Verschieben von Daten. Diese Herausforderung wird noch verschärft durch das steigende Datenvolumen, gesetzliche Kontrollen und die Tatsache, dass sich nicht alle benötigten Daten in einer Organisation befinden. Um Erkenntnisse und den unternehmerischen Nutzen aus Daten zu maximieren, müssen Teams schnell und einfach mit anderen im Unternehmen, aber auch mit Partnern, Anbietern oder sogar ihrer Kundschaft zusammenarbeiten. Und wenn sie ein Datenprodukt identifizieren, das sie von einem Drittanbieter beziehen möchten, müssen sie dieses Produkt einfach bewerten, bezahlen und integrieren können.

Um agil zu bleiben und die Flexibilität zu haben, die besten Tools für verschiedene Workstreams zu nutzen, sollten Kunden nicht an einen bestimmten Anbieter oder eine bestimmte Technologie gebunden sein. Stattdessen müssen sie ihre Daten-Ökosysteme auf interoperablen, offenen Datenformaten aufbauen, sodass mehrere Abfrage- und Transformations-Engines mit denselben Daten arbeiten können, ohne Erfassung oder Übersetzung.

Kern von Snowflake ist unser umfangreiches Daten-Ökosystem, das durch Zero-ETL Sharing und Interoperabilität mit offenen Tabellenformaten ermöglicht wird, um Kunden dabei zu helfen, den Wert all ihrer Daten, Apps und Modelle zu maximieren:

Nahtloses Data Sharing: Snowflake war Vorreiter beim datenschutzgerechten Data Sharing, ohne Daten durch moderne, zugriffskontrollbasierte Technologien zu verschieben, die sich über Regionen und Clouds erstrecken. Diese Sharing-Funktionen wurden auf die Zero-Copy-Integration von SaaS-Anwendungen erweitert und unterstützen sogar ML-Modelle und Wissenserweiterungen, um die Funktionen der Snowflake Cortex Search und Snowflake Intelligence zu erweitern.

Sichere interne und externe Zusammenarbeit: Mit Snowflake können Kundenunternehmen über Universal Search ganz einfach Dashboards, Worksheets, Daten, Modelle, Apps und Dokumentation von innerhalb und außerhalb ihres Unternehmens finden und auf diese zugreifen. Über den Internal Marketplace können sie Daten, Apps und KI-Produkte von anderen Teams in ihrem Unternehmen untersuchen und integrieren – oder von über 680 Partnern und Anbietern in mehr als 18 Kategorien über den Snowflake Marketplace. Kundenunternehmen können die Beschaffung von Daten und Apps beschleunigen, indem sie sie direkt über den Snowflake Marketplace beziehen und sogar bestehende Snowflake-Kapazitätszusagen nutzen können.

Interoperabler Speicher: Snowflake ermöglicht Kundenunternehmen den Zugriff auf und die Verarbeitung von strukturierten, semistrukturierten und unstrukturierten Daten – auf nahtlose Weise und ohne Datensilos oder Verzögerung. Zu den einzigartigen Automatisierungs- und Optimierungsfunktionen gehören die standardmäßige Verschlüsselung, die integrierte Speicherkomprimierung und der schnelle Zugriff auf Daten selbst im Petabyte-Bereich. Die Flexibilität von Snowflake ermöglicht es Unternehmen, eine breite Palette von Architekturmustern einzusetzen, einschließlich Data Lake, Data Warehouse, Lakehouse oder Data Mesh. Durch die Kompatibilität mit On-Premises-Daten und offenen Tabellenformaten wie Apache Iceberg wird der Wert von Snowflake für den gesamten Datenbestand eines Unternehmens weiter erhöht.

Snowflake ist vertrauenswürdig

Umfassende Sicherheit, Governance und Geschäftskontinuität waren in den letzten Jahren von größter Bedeutung. Doch je weiter Unternehmen ihre KI-Anwendungsfälle erweitern und Data Fabrics und Meshes über Regionen und Clouds hinweg entwickeln, desto entscheidender wird die Vertrauenswürdigkeit.

Der vollständig verwaltete Dienst von Snowflake bietet sofort einsatzbereite Vertrauenswürdigkeit auf Unternehmensebene mit einheitlicher Sicherheit, Governance und Geschäftskontinuität/Katastrophenwiederherstellung über Regionen und Clouds hinweg:

Der sofort einsatzbereite Snowflake Horizon Catalog: Mit Snowflake Horizon Catalog können Sicherheitsadmins und Chief Information Security Officers Zugriffskontrollen über Clouds hinweg einheitlich implementieren und cloudübergreifende Sicherheitsrisiken schnell aufdecken und lösen. Gleichzeitig können Data Governors und Stewards problemlos integrierte, bewährte Governance-Schutzmaßnahmen auf sensible Inhalte anwenden, während Datenteams kontrollierte Daten, Apps und Modelle aus ihrem gesamten Ökosystem schnell suchen, entdecken, auf sie zugreifen und diese freigeben können, um die datenschutzkonforme Zusammenarbeit zu fördern. Die erweiterten Funktionen des Horizon Catalog können sogar auf Apache Iceberg™ Tables erweitert werden, die von jeder anderen kompatiblen Engine im Snowflake Open Catalog erstellt werden, nachdem diese Tabellen integriert und mit Snowflake synchronisiert wurden.

Sofort einsatzbereite Geschäftskontinuität/Notfallwiederherstellung: Mit Snowflake können Kundenunternehmen geschäftskritische Konten und Datasets problemlos schützen, um die Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten. Wir bieten nahtlose Replikation und Synchronisation von Datenbanken, Konten, Pipelines und mehr von einem Ort zwischen verschiedenen Regionen und Clouds für Resilienz, Belastbarkeit und Failover bei Stressereignissen oder wahlweise aufgrund geänderter Geschäftsstrategie.

Die Leistungsfähigkeit der Plattform von Snowflake

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, die richtige Datenplattform für ihre Anforderungen auszuwählen, und konzentrieren sich ausschließlich auf Funktions- und Preisunterschiede, um ihre Wahl zu treffen. Doch der Vergleich zwischen einem vollständig verwalteten und einem kundenverwalteten Dienst – selbst wenn es sich um einen „serverlosen“ handelt – wird kompliziert, wenn man den Wert aller Automatisierungen und einsatzbereiten Funktionen bedenkt, die hier abgedeckt werden. Bei einem kundenverwalteten Service müssen Unternehmen erwarten, diese Funktionen selbst zu planen, zu implementieren und zu verwalten. Daher müssen sie bei der Berechnung der Gesamtbetriebskosten den gesamten Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand berücksichtigen, der erforderlich ist, um Ressourcen einzustellen, zu trainieren und bereitzustellen, um diese Funktionen zu verwalten – Ressourcen, die ansonsten für die Markteinführung von Produkten und die schnellere Durchführung von Datenprojekten aufgewendet werden könnten. Durch diese zusätzlichen Kosten liegen die Gesamtkosten für den Betrieb kundenverwalteter Lösungen oft weit über denen eines vollständig verwalteten Dienstes.

Im Vergleich dazu verfügt Snowflake über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung mit der Bereitstellung eines vollständig verwalteten Dienstes, der auf Benutzerfreundlichkeit, Konnektivität und Vertrauen ausgerichtet ist, um unsere Kunden bei der Vorbereitung auf alle technologischen Entwicklungen zu unterstützen. Erfahren Sie von unseren Kunden Pfizer und OM1, wie Snowflake seine Daten- und KI-Anforderungen revolutioniert hat:

„Snowflake war für die Vereinfachung unserer Datengrundlage von strategischer Bedeutung. So konnten wir Parallelitäts- und Datensiloprobleme im gesamten Unternehmen lösen. Es ist einfach zu verwenden, es gibt keine Wartung und die Datenbankverwaltung ist drastisch reduziert. Sie bietet uns Funktionen, die wir nirgendwo sonst erhalten – und sie kostet uns weniger. ... Wenn nun verschiedene Geschäftsbereiche Daten gemeinsam nutzen müssen, befindet sich alles an einem konformen, sicheren und vertrauenswürdigen Ort. Snowflake hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir One Pfizer erreicht haben.“

– Steve Ring, Director of Enterprise Database Solutions, Pfizer

Erfahren Sie mehr über die Snowflake-Reise von Pfizer.

„Unsere Mission war es, unser gesamtes Ökosystem zu vereinfachen. Wir hatten zwar unsere Daten in Snowflake, hatten aber ein komplexes Rechenressourcen-Ökosystem, das sich über AWS, Databricks und benutzerdefinierte Software erstreckte. Dieses System funktionierte zwar, war aber mit ziemlich hohen Kosten und Overhead verbunden. Aus geschäftlicher Sicht dreht sich alles um Effizienz. Wir wollen, dass unsere Data Engineers ihre Zeit in Innovationen und die Lösung schwieriger Probleme stecken, anstatt Plattformen zu pflegen. Um sein Ökosystem zu vereinfachen, hat OM1 seine Datenverarbeitung von der alten Plattform auf Snowflake umgestellt und so mehr Effizienz, Kosteneinsparungen und Performance ermöglicht.“

– Eric Schrock, CTO, OM1

Erfahren Sie mehr über die Snowflake-Reise von OM1.