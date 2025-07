Il servizio completamente gestito Snowflake è da sempre molto più di un semplice serverless

Con l’ingresso dell’analisi nell’era dell’enterprise AI, i clienti continuano ad avere bisogno di una piattaforma robusta, facile da usare, connessa e affidabile per le loro esigenze di dati presenti e future.

L’elaborazione serverless consente ai clienti di utilizzare le funzionalità cloud senza provisioning, distribuzione e gestione di risorse hardware o software. Snowflake ha adottato il serverless fin dalla sua fondazione nel 2012, con clienti che forniscono il proprio codice per caricare, gestire e interrogare i dati e noi che ci occupiamo del resto. Con alcune piattaforme serverless, i clienti devono comunque combinare servizi eterogenei di un unico fornitore o di più fornitori, ad esempio nel caso in cui la capacità di calcolo sia gestita dal fornitore ma lo storage no.

Inoltre, la maggior parte dei fornitori richiedono l’investimento di tempo e risorse preziosi per spin-up e lo spin-down dei cluster, aggiornamenti invasivi, refactoring del codice o persino migrazioni a nuove edizioni per accedere a funzioni come funzionalità serverless e miglioramenti delle prestazioni. Nonostante la maggior parte abbia funzionalità di sicurezza e governance, queste potrebbero richiedere al cliente di integrare più servizi per creare una soluzione completa o, peggio ancora, potrebbero non essere disponibili nelle versioni precedenti del prodotto, costringendo agli aggiornamenti. Il problema è esacerbato per i clienti con distribuzioni cross-region e cross-cloud, soprattutto quando ci sono potenziali rischi di interruzione o disastro. Infine, storicamente le aziende hanno collaborato utilizzando tecnologie legacy inefficienti che richiedevano il recupero dei file da server FTP, lo scraping delle API e pipeline di dati complesse. Questi processi erano lunghi e costosi e introducevano anche rischi di governance e sicurezza, poiché una volta spostati i dati, i clienti perdevano ogni controllo. Di conseguenza, i dati venivano spesso sottoutilizzati. Alcuni fornitori utilizzano un modello di condivisione federato, che potrebbe funzionare in alcune situazioni, ma può portare a una scarsa prevedibilità e controllo dei costi.

Snowflake, d’altra parte, non solo è serverless sin dalla sua fondazione, ma fornisce anche un servizio completamente gestito che è davvero facile, connesso in tutto il patrimonio di dati del cliente e di cui si fidano migliaia di clienti.

Snowflake è facile

Le organizzazioni hanno sempre dovuto differenziarsi accelerando il time to value attraverso la gestione dei dati end-to-end e la scalabilità: il passaggio all’AI richiede ancor più tutto questo. Una piattaforma che faciliti l’implementazione di innovazioni come l’AI generativa è indispensabile.

Sullo sfondo della corsa delle organizzazioni per estrarre il massimo valore aziendale dai dati e dall’AI, anche i budget sono oggetto di un attento esame. Le organizzazioni sono continuamente costrette a fare di più con meno, quindi hanno bisogno di una soluzione economica con controlli dei costi facili da usare.

Il servizio completamente gestito di Snowflake gestisce la piattaforma e porta l’intelligenza artificiale dove si trovano i dati, offrendo al contempo un motore in costante miglioramento con gestione dei costi integrata per ottimizzare continuamente il valore per i clienti. Queste funzionalità includono:

Amministrazione automatizzata. Con Snowflake, ci sono poche manopole da girare: funziona senza complicazioni. L’utilizzo continuo richiede poco tuning o ottimizzazione, e attività di manutenzione come l’esecuzione dei comandi di pulizia e altre attività simili avvengono in background senza impatto o impegno da parte del cliente. Questo influisce in modo significativo sul TCO, contribuendo a risparmiare tempo di amministrazione e quindi costi, che ora possono essere riassegnati alla preparazione del lancio di nuovi prodotti e al completamento di progetti sui dati più velocemente.

Scalabilità istantanea. Con un servizio completamente gestito come Snowflake, c’è un pool di risorse in più che consente una scalabilità istantanea. Poiché queste risorse vengono eseguite nel VPC del fornitore, possono essere condivise tra tutti i clienti in quella regione per consentire la scalabilità senza sforzo verso l’alto o verso il basso delle risorse. Con un servizio gestito dal cliente, i clienti eseguono la capacità di calcolo nella propria tenancy, quindi se vogliono un pool di riserva, devono pagarlo, il che è contrario allo scopo dell’elasticità supportata dal cloud. Per la maggior parte delle piattaforme gestite dal cliente, si verifica un ritardo nell’aggiunta o nella rimozione della capacità, che costringe il cliente a gestire l’istanza, caricare il software e unirlo al cluster: tutto questo avviene invece istantaneamente con Snowflake.

Aggiornamenti senza interruzioni. Snowflake gestisce tutti gli aggiornamenti e le patch delle versioni software, senza interruzioni per i clienti. Ci occupiamo della pianificazione, esecuzione e verifica degli aggiornamenti, e lo facciamo utilizzando un processo continuo senza tempi di fermo macchina. Ciò significa anche che tutti i clienti utilizzano lo stesso software con le stesse funzionalità. Quando si legge la documentazione delle soluzioni Platform as a Service (PaaS), spesso si trovano riferimenti a funzioni non supportate in alcune versioni del servizio, oltre a finestre di interruzione per la manutenzione pianificata: non avrai nessuno di questi problemi con Snowflake.

AI integrata. Snowflake porta l’AI dove si trovano i dati dei nostri clienti, che possono sfruttare modelli come Snowflake Arctic e Claude di Anthropic per attività come l’elaborazione di testo, la sentiment analysis e riepiloghi personalizzati con Snowflake Cortex AI, le funzionalità Gen AI di Snowflake. Accedi a più interfacce di sviluppo, incluse quelle per SQL e Python, e a Snowflake Studio per lo sviluppo no‑code. Sulla base di Cortex AI, abbiamo inoltre sviluppato una serie di prodotti Gen AI tra cui Snowflake Copilot, un assistente AI che aiuta a svolgere le attività all’interno di Snowflake, e Document AI, una famiglia di servizi che utilizzano il machine learning per comprendere ed estrarre dati da vari tipi di documenti.

Visibilità, controllo e ottimizzazione dei costi tramite un’interfaccia facile da usare. L’interfaccia di gestione dei costi di Snowflake include panoramiche degli account e dell’organizzazione per monitorare facilmente metriche di spesa e utilizzo, come le query più costose, con analisi approfondite. Mostra inoltre come cambia il valore di un credito Snowflake nel tempo. I clienti possono anche controllare la spesa per Snowflake nell’interfaccia tramite monitor delle risorse per impostare limiti di utilizzo dei crediti, ricevere notifiche e intervenire sui virtual warehouse che si avvicinano ai limiti specificati o li superano. I budget sono un’altra funzionalità dell’interfaccia che aiuta a controllare la spesa, in cui i clienti possono specificare un limite di spesa a livello di account o per un gruppo personalizzato di risorse che consumano crediti e ricevere notifiche quando si prevede il superamento dei limiti. Inoltre, gli insight sui costi nell’interfaccia rivelano opportunità di risparmio, come tabelle di grandi dimensioni che non sono state interrogate di recente, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse.

Miglioramenti automatici delle prestazioni. Snowflake introduce automaticamente costanti miglioramenti delle prestazioni in termini di tempi di query ed elaborazione delle query, di cui i clienti possono beneficiare senza necessità di intraprendere alcuna azione. Questi miglioramenti delle prestazioni di Snowflake registrati dai clienti nel corso del tempo possono essere monitorati regolarmente con lo Snowflake Performance Index (SPI): negli ultimi 26 mesi, infatti, Snowflake ha migliorato la durata delle query del 40%.

Snowflake è connesso

I team dati e gli sviluppatori dedicano ore e ore alla creazione di infrastrutture per copiare e spostare i dati. Questa sfida è aggravata dall’aumento dei volumi di dati, dai controlli normativi e dal fatto che non tutti i dati necessari si trovano all’interno di una stessa organizzazione. Per massimizzare gli insight e il valore aziendale ricavato dai dati, i team devono collaborare sui dati in modo semplice e veloce non solo con altri membri della propria organizzazione, ma anche con partner, fornitori o persino clienti. E quando identificano un data product che vorrebbero acquistare da una terza parte, dovrebbero essere in grado di valutare, pagare e integrare facilmente tale prodotto.

Per rimanere agili e avere la flessibilità necessaria per utilizzare gli strumenti migliori per i diversi flussi di lavoro, i clienti non devono essere vincolati a uno specifico fornitore o tecnologia. Devono invece strutturare i propri ecosistemi di dati attorno a formati di dati aperti e interoperabili in modo che più motori di query e trasformazione possano operare sugli stessi dati senza ingestion o traduzione.

Al centro di Snowflake è il nostro ricco ecosistema di dati, reso possibile dalla condivisione senza ETL e dall’interoperabilità con i formati di tabella aperti, per aiutare i clienti a massimizzare il valore di tutti i loro dati, app e modelli.

Data sharing fluido. Snowflake è stata all’avanguardia nella condivisione dei dati rispettosa della privacy e senza trasferimento di dati attraverso una tecnologia moderna basata sul controllo degli accessi che si estende a più regioni e cloud. Queste funzionalità di condivisione sono state estese all’integrazione zero-copy delle applicazioni SaaS e supportano persino modelli ML ed estensioni delle conoscenze per espandere le funzionalità Snowflake Cortex Search e Snowflake Intelligence.

Collaborazione sicura interna ed esterna. Con Snowflake, i clienti possono trovare e accedere facilmente a dashboard, fogli di lavoro, dati, modelli, app e documentazione dall’interno e dall’esterno dell’organizzazione con un’unica ricerca universale. Possono inoltre esplorare e integrare dati, app e AI product di altri team all’interno della propria organizzazione tramite il Marketplace interno o di oltre 680 partner e fornitori in più di 18 categorie tramite il Marketplace Snowflake. I clienti possono accelerare l’acquisto di dati e app con la possibilità di acquistare direttamente tramite il Marketplace Snowflake e possono anche utilizzare la capacità impegnata Snowflake esistente.

Storage interoperabile. Accesso ed elaborazione trasparenti per dati strutturati, semi‑strutturati e non strutturati senza silos informativi o ritardi. Le esclusive automazioni e ottimizzazioni includono crittografia di default, compressione dello storage integrata e accesso rapido ai dati anche quando si tratta di petabyte. La flessibilità di Snowflake consente alle aziende di implementare un’ampia gamma di modelli architetturali, tra cui data lake, data warehouse, lakehouse o data mesh. La compatibilità con dati on‑premise e formati tabellari open, come Apache Iceberg, estende ulteriormente il valore dell’AI Data Cloud a tutto il tuo patrimonio di dati.

Snowflake è affidabile

Sicurezza, governance e business continuity complete sono state fondamentali negli ultimi anni, ma man mano che le aziende adottano nuovi casi d’uso dell’AI e creano data fabric e mesh tra regioni e cloud, la fiducia diventa ancora più critica.

Il servizio completamente gestito Snowflake offre un’affidabilità di livello enterprise pronta all’uso con sicurezza, governance e business continuity/disaster recovery unificati tra regioni e cloud:

Catalogo Snowflake Horizon pronto all’uso. Con Snowflake Horizon Catalog, gli amministratori della sicurezza e i Chief Information Security Officer possono implementare in modo uniforme i controlli di accesso tra cloud e individuare e risolvere rapidamente i rischi per la sicurezza cross-cloud. Nel frattempo, i governatori e gli amministratori dei dati possono applicare facilmente protezioni integrate e comprovate per la governance ai contenuti sensibili, mentre i team dati possono cercare, scoprire, accedere e condividere rapidamente dati governati, app e modelli provenienti da tutto il proprio ecosistema per migliorare la collaborazione che tutela la privacy. Le funzionalità avanzate di Horizon Catalog possono anche essere estese alle Apache Iceberg™ Tables create da qualsiasi altro motore compatibile nell’Open Catalog Snowflake, dopo che queste tabelle sono state integrate e sincronizzate con Snowflake.

Continuità operativa pronta all’uso/disaster recovery. Snowflake consente ai clienti di salvaguardare facilmente account e data set mission-critical per mantenere la continuità del servizio. Forniamo replica e sincronizzazione fluide di database, account, pipeline e altro ancora da un unico posto tra regioni e cloud per resilienza, durabilità e failover in caso di eventi imprevisti o per scelta in base alle modifiche della strategia aziendale.

La potenza della piattaforma Snowflake

Molti acquirenti aziendali faticano a scegliere la piattaforma dati giusta per soddisfare le loro esigenze, concentrandosi solo sulle differenze di funzionalità e prezzo per fare la loro scelta. Tuttavia, il confronto tra un servizio completamente gestito e uno gestito dal cliente, anche se “serverless”, si complica quando si considera il valore di tutte le automazioni e le funzionalità pronte all’uso qui trattate. Con un servizio gestito dal cliente, le organizzazioni dovrebbero aspettarsi di pianificare, implementare e gestire queste funzionalità da sole, quindi nel calcolare il TCO, devono tenere conto di tutto il tempo, l’impegno e i costi incrementali necessari per assumere, addestrare e dedicare risorse alla gestione di queste funzionalità, risorse che altrimenti potrebbero essere spese per lanciare prodotti e completare progetti di dati più rapidamente. Questi costi aggiuntivi spesso rendono il costo totale di gestione delle soluzioni gestite dai clienti di gran lunga superiore a quello di un servizio completamente gestito.

In confronto, Snowflake ha più di un decennio di esperienza nella fornitura di un servizio completamente gestito che è stato creato pensando alla facilità d’uso, alla connettività e alla fiducia per aiutare i nostri clienti a prepararsi per qualsiasi movimento tecnologico si verifichi. I nostri clienti Pfizer e OM1 raccontano come Snowflake ha rivoluzionato le loro esigenze in materia di dati e AI:

“Snowflake è stato strategico per semplificare la nostra piattaforma dati. Ci ha consentito di risolvere problemi di concorrenza e silos di dati su scala aziendale. È facile da usare, non richiede manutenzione e l’amministrazione del database è drasticamente ridotta. Offre funzionalità impossibili da ottenere altrove e ci costa meno... Ora, quando business unit diverse hanno bisogno di condividere i dati, tutto avviene in un unico posto conforme, sicuro e affidabile. Snowflake ha contribuito in modo determinante alla realizzazione di One Pfizer.”

Steve Ring, Director of Enterprise Database Solutions, Pfizer

Scopri di più sul percorso Snowflake di Pfizer.

“La nostra missione era semplificare il nostro intero ecosistema. Avevamo spostato i nostri dati su Snowflake, ma avevamo un complesso ecosistema di capacità di calcolo distribuita tra AWS, Databricks e software personalizzato. Anche se questo sistema funzionava, aveva costi e spese generali piuttosto elevati. Dal punto di vista del business, l’efficienza è fondamentale. Vogliamo che i nostri data engineer impieghino il loro tempo a innovare e risolvere problemi difficili, non a mantenere le piattaforme. Per semplificare il suo ecosistema, OM1 ha spostato l’elaborazione dei dati dalla piattaforma precedente a Snowflake, ottenendo maggiore efficienza, risparmio sui costi e prestazioni.”

— Eric Schrock, CTO, OM1

Scopri di più sul percorso Snowflake di OM1.