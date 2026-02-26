Snowflake, startup em destaque: Alquant

No universo dos investimentos financeiros, os dados são a chave para o sucesso, mas transformar dados de múltiplas fontes em insights acionáveis pode ser um grande desafio.

A Alquant, uma fintech suíça e gestora quantitativa de ativos, tem como objetivo resolver esse problema. A empresa tem uma missão clara: eliminar as barreiras tecnológicas na gestão de ativos e levar ideias de investimento ao mercado com mais agilidade. Sua plataforma completa abrange desde a pesquisa quantitativa inicial até produtos prontos para o cliente em termos de relatórios, conectando de forma integrada a criação, o gerenciamento e a distribuição de estratégias de investimento.

Conversamos com Valentin Moullet, cofundador e CTO da Alquant, sobre sua empolgante startup e o papel que o Snowflake desempenha para ajudá-la a alcançar seus objetivos.

Como você explicaria a Alquant em uma única frase?

A Alquant é uma fintech suíça que está transformando a forma como as estratégias de investimento são criadas, gerenciadas e distribuídas.

O que te inspira como fundador?

Sou inspirado pela interseção entre ciência rigorosa e aplicação no mundo real. Com formação em engenharia e experiência acadêmica na EPFL, na Suíça, sempre fui apaixonado por problemas complexos. Mas eu não queria que as soluções ficassem apenas em artigos acadêmicos; quero vê-las em ação, gerando valor real.

Como cofundador de uma empresa, você tem a oportunidade de ver suas ideias se tornarem realidade. Na Alquant, isso significa ajudar investidores a preservar capital por meio de algoritmos inteligentes, automatizar fluxos de trabalho repetitivos e criar softwares que permitem aos usuários explorar produtos de investimento de forma intuitiva.

Qual problema a Alquant resolve?

Em 2018, fundamos a Alquant como uma gestora quantitativa de ativos e enfrentamos dificuldades para fazer muitas coisas que achávamos que deveriam ser simples. Coisas como desenvolver estratégias baseadas em dados de qualidade, gerenciá-las diariamente e apresentá-las a clientes e prospects de forma intuitiva.

Criamos ferramentas internas para resolver esses problemas específicos e, após recebermos solicitações de colegas do setor, decidimos abrir nossa plataforma, disponibilizar essas ferramentas como white-label e oferecê-las a outros que enfrentavam os mesmos desafios. Hoje, somos tanto uma gestora de ativos quanto uma provedora de software, atuando efetivamente como nosso próprio cliente mais exigente.

Como o Snowflake se encaixa no stack da Alquant? Qual papel ele desempenha?

O Snowflake é nosso sistema nervoso central. Ele está no coração de tudo o que fazemos com dados.

Como uma equipe enxuta de apenas três engenheiros de dados, não temos condições de manter um administrador de banco de dados dedicado ou um DevOps complexo. O Snowflake funciona como nossa única fonte de verdade. Ele ingere dados continuamente ao longo do dia, os armazena com segurança e os disponibiliza instantaneamente para nossos pesquisadores quantitativos e nossas aplicações voltadas ao cliente.

Qual é a coisa mais incrível que sua empresa está fazendo com dados?

O setor em que atuamos é repleto de ruído; há muitas fontes de dados, algumas mais confiáveis do que outras, das quais você precisa extrair insights.

Cada estratégia que desenvolvemos é alimentada por conjuntos massivos de dados de fontes diversas, e nós os transformamos em produtos inteligentes e acessíveis. A parte mais fascinante é a alquimia disso tudo: pegar esses pontos de dados complexos e ruidosos e destilá-los em estratégias de investimento sólidas que qualquer pessoa consiga compreender.

Como o Snowflake permite que você vá além dos limites no seu setor de atuação?

O Snowflake nos oferece escalabilidade com "zero ops". No passado, executar modelos quantitativos complexos nesses volumes de dados teria exigido uma infraestrutura on-premises robusta ou um pesadelo de manutenção de SQL. Com o Snowflake, podemos concentrar nossa energia em algoritmos e no nosso software proprietário, sem nos preocupar com a infraestrutura nos bastidores. Não precisamos pensar em coisas que não queremos pensar. Isso permite que nossa pequena equipe gerencie uma variedade de produtos de investimento para muitos e muitos clientes em uma velocidade que os bancos tradicionais simplesmente não conseguem acompanhar.

Como fundador e inovador, qual é a sua visão sobre o cenário de IA em rápida transformação? Como isso vai mudar o que a Alquant é capaz de fazer?

A IA não é novidade na Alquant. As finanças quantitativas são parceiras naturais da IA, e exploramos o aprendizado de máquina para geração de sinais desde o primeiro dia. No entanto, a IA generativa está certamente transformando a forma como comunicamos dados.

Vislumbramos um futuro em que não apenas fornecemos gráficos aos nossos clientes, mas oferecemos uma narrativa interativa gerada por IA que explica, por exemplo, por que um portfólio foi rebalanceado. Isso vai preencher a lacuna crítica entre a matemática de "caixa-preta" e a confiança humana.

Qual é o conselho mais valioso que você recebeu sobre como gerir uma startup?

É um clichê por uma boa razão: "Faça coisas que não ajustam a escala, até que você precise."

No início, tentamos automatizar tudo com perfeição. Porém, aprendemos que muitas vezes é preciso integrar manualmente os primeiros clientes para realmente entender suas dores. Até que você os compreenda, é possível desenvolver e entregar 80% do seu produto. Com os últimos 20%, você deve deixar espaço para se adaptar conforme aprende.

Quando você tem mais clientes e mais visibilidade, começa a entender as melhores formas de trabalhar. Ser flexível no início é fundamental, e você pode lidar com a escalabilidade mais adiante.

Qual lição você aprendeu da maneira mais difícil?

Sempre achei que a melhor tecnologia ou a melhor ideia seria a mais reconhecida e conquistaria mais negócios. Na prática, a melhor distribuição é muitas vezes o que faz a diferença.

No início, dedicamos tempo demais a aperfeiçoar nossos modelos, presumindo que os resultados falariam por si mesmos. No fim, aprendemos que precisávamos dedicar mais tempo a pensar estrategicamente sobre como fazer as pessoas conhecerem nossas soluções.

Quando você imagina o futuro do seu setor, onde vê a Alquant?

Vejo a Alquant se tornando o parceiro de referência para lançar, gerenciar e distribuir produtos de investimento. Queremos que nosso motor de risco e nossa infraestrutura de dados impulsionem os portfólios de bancos, fundos de pensão e family offices. Nosso objetivo é ser a camada invisível que torna o investimento mais seguro e, em geral, mais interessante para investidores e gestores.

Saiba mais sobre a Alquant em www.alquant.com. Se você tem uma startup desenvolvendo soluções no Snowflake, conheça o Snowflake for Startups program e veja como o Snowflake pode apoiar seus objetivos.