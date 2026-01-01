Definição de prioridades: o caminho de POC para a produção

No entanto, o desafio é saber por onde começar. E a resposta está na preparação do trabalho: aquilo que você faz antes mesmo de iniciar a ferramenta. Imagine construir uma casa sem um projeto. No entanto, antes mesmo do arquiteto colocar um lápis no papel, existe uma lista de itens que você deseja para a casa dos seus sonhos. Como você se imagina vivendo nessa casa? "Queremos aproveitar a bela paisagem da propriedade. Para uma melhor visão, queremos ter janelas grandes ou uma varanda envidraçada. Também gostaríamos de ter uma casa bem habitável com muito espaço de armazenamento, então não se esqueça de armários bem espaçosos." Tendo passado por esse processo recentemente, posso falar muito sobre isso. Minha lista de desejos era longa.

Aí, vem a parte difícil. Você tem um orçamento e provavelmente algumas regras que precisa seguir, como o código da construção ou as regulamentações do bairro. As restrições exigem fazer escolhas difíceis e priorizar certos recursos em detrimento de outros. De modo ideal, é possível começar com uma base sólida e os principais recursos e permitir que alguns dos outros itens sejam adicionados em fases posteriores. E talvez você precise aprender a fazer algumas coisas você mesmo para que os recursos desejados se tornem projetos pessoais. No entanto, é provável que alguns desses projetos não venham se concretizar.

Já ouviu essa história? Talvez você já tenha construído uma casa. Ou talvez você já tenha criado uma estratégia de dados e de IA e começado a usá-la. Você se convenceu das oportunidades e realizou vários pilotos. Mas agora é hora de determinar o que pode se tornar realidade.