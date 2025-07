Atenção! Não se esqueça de medir o valor: avalie o impacto empresarial dos investimentos em IA

O que os executivos também relatam é que o valor não surge da noite para o dia. As etapas iniciais da experimentação normalmente não requerem um caso de negócio completo e dar retorno pode não ser uma exigência. Construir uma plataforma requer investimento. No entanto, começar pelo que é mais fácil, mesmo se for uma consolidação ou modernização de infraestrutura, pode justificar esses investimentos iniciais. Comece pelo que você está fazendo no momento com os dados, e melhore ainda mais esse processo. Então, o desenvolvimento da plataforma pode ocorrer com iniciativas incrementais, adicionando recursos conforme necessário. Para a maioria das equipes, a necessidade de medição de valor vem quando uma iniciativa de IA entra em produção em escala.

Outra lição valiosa é saber quando parar, reduzir perdas e realocar recursos. Embora muito tenha sido falado a respeito de prever e avaliar o valor de uma iniciativa de IA, alguns executivos de dados têm dificuldades de tomar a decisão de parar.

Por fim, não se desanime. Pense na medição de valor como um processo contínuo, que se fortalece à medida que for usado. À primeira vista, medir valores de ROI parece desafiador e bastante complexo. No entanto, com a prática, fica mais fácil com o tempo.