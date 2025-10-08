Como os líderes de marketing podem ser agentes de mudança em um mundo orientado por IA.

A era da IA para empresas chegou. O ritmo das mudanças nunca foi tão rápido, e nunca houve um momento tão interessante para se tornar um profissional de marketing.

A velocidade e a acessibilidade da IA são realmente transformadoras, em especial quando se trata de democratização. Acabou a fase de experimentação e o foco das discussões mudou de “se os profissionais de marketing devem usar a IA” para “precisamos descobrir como vamos usar essa tecnologia para ter um impacto real nos negócios”.

Para ajudar os líderes a navegar por esse cenário em constante mudança, acabamos de lançar a última edição do "Modern Marketing Data Stack" (em inglês). O relatório descreve as principais mudanças em termos de tecnologia e estratégia, examina os insights de especialistas em marketing e analisa, com base em dados, as tecnologias, as tendências e as recomendações mais recentes para se manter na vanguarda.

No início de outubro de 2025, lançamos o novo relatório durante um evento virtual fantástico com a presença de líderes de área de marketing da Snowflake e de nossos parceiros e clientes. Para iniciar, nosso vice-presidente de IA, Baris Gultekin, e eu discutimos como a IA agora está presente em todos os aspectos do marketing e o que está por vir.

3 forças principais que estão transformando o marketing

Um trio de funções poderosas continua transformando o cenário de marketing: IA, privacidade e gravidade de dados. Como profissionais de marketing, devemos nos adaptar a um mundo onde a IA é omnipresente, a privacidade é a base da confiança do cliente e onde a centralização de dados é fundamental.

1. O ROI da IA e o futuro dos agentes

No início da keynote, Baris falou sobre como as organizações estão descobrindo novas maneiras de aplicar a IA durante todo o ciclo de vida dos dados e das campanhas. A inteligência artificial pode ajudar os profissionais de marketing a agilizar todas as etapas do fluxo de trabalho de dados de marketing, desde a automação da ingestão e da limpeza dos dados até a concepção de conteúdo criativo, o processo decisório e de medição.

Já há vários anos que nós, profissionais de marketing, entendemos o poder dos dados. No entanto, muitas vezes dependemos de analistas ou equipes técnicas para acessá-los e analisá-los para nós. Hoje, poder usar linguagem natural para interagir com os dados que temos é um processo revolucionário, que coloca o poder de toda essa inteligência diretamente em nossas mãos. Podemos "conversar" com nossos dados e obter respostas em segundos, agilizando tanto a obtenção de insights quanto o impacto.

Então, qual é o próximo capítulo? IA com agentes. Imagine um mundo onde você não precisa mais solicitar insights para iniciar uma campanha, onde você pode simplesmente dar ao seu agente de IA um objetivo de negócios e ele criará, testará e executará as etapas necessárias para alcançá-lo. Tudo isso ainda está bem no início, mas a infraestrutura está sendo construída agora.

Na verdade, parceiros e clientes da Snowflake já estão usando agentes de IA em marketing. A Fundrise, uma plataforma líder de investimento em imóveis, está usando a solução de tomada de decisões de IA da Hightouch, uma parceira da Snowflake, para ir além da automação de marketing e chegar a uma personalização verdadeiramente individual. Tudo powered by Snowflake. E, como disse Jon Carden, CMO da Fundrise, em sua sessão de eventos, os resultados mudaram realmente os negócios, aumentando a receita e melhorando 9x a produtividade.

A outros líderes que estão analisando a evolução, eu daria dois conselhos: Primeiro, comece de forma pequena, mas intencional. Busque processos repetíveis ou tarefas específicas que a IA pode começar a controlar. Em segundo lugar, priorize a confiança e a transparência, pois até os agentes autônomos precisam de proteções claras.

2. Privacidade e o valor da confiança

A privacidade de dados sempre foi prioridade e é uma preocupação crescente entre os consumidores. Ainda que o cenário de privacidade continue mudando. Como líderes de marketing, precisamos garantir que nossas estratégias sejam desenvolvidas com base em relacionamentos com os consumidores centrados na confiança.

Em 2024, vimos um mudança em direção à maximização do impacto dos dados próprios. Em 2025, estamos prestando mais atenção à forma como a IA está reforçando o valor dos dados próprios e, especificamente, revelando novas tendências interessantes em relação aos dados próprios não estruturados.

Temos um nível de precisão sem precedentes em relação ao que sabemos sobre nossos clientes. Isso traz uma imensa responsabilidade e várias oportunidades. Devemos deixar que a privacidade nos oriente como podemos usar esse conhecimento para enviar a mensagem certa, no momento exatamente certo, ao mesmo tempo em que criamos e mantemos relacionamentos de confiança com os clientes. Isso significa comprometer-se com um enfoque bem-elaborado de tratamento de dados capaz de promover relacionamentos e fortalecer marcas por meio de comunicações bem direcionadas e de alto valor.

Em uma era de controle cada vez maior, a confiança é um dos ativos mais valiosos que uma marca pode construir e o mais difícil de reconstruir quando se perde.

3. Gravidade de dados e como manter a agilidade

A gravidade de dados continua a exercer um forte impulso, tornando ainda mais importante que as organizações centralizem seus dados e tragam suas ferramentas para os dados, e não o contrário, especialmente à medida que as empresas aumentam a adoção da IA.

Todos esses fatores e suas implicações são interconectados. A IA se beneficia e reforça o poder da gravidade de dados. Uma IA que não seja construída sobre uma base de dados sólida e completa será pouco confiável e ineficaz. Além disso, esses dados centralizados trazem oportunidades de conhecer melhor o público-alvo, tornando a privacidade de dados ainda mais importante.

Aqui estão dois conselhos finais muito importantes que eu gostaria de oferecer aos líderes de marketing que estão trabalhando nesse momento e cenário incríveis e em rápida mudança:

Antes e acima de tudo, não existe estratégia de IA sem uma estratégia de dados. Crie uma base de dados bem elaborada antes de dedicar esforços na preparação para a IA. Estabeleça uma plataforma única e unificada governada por uma ampla estrutura de segurança e privacidade. Com uma forte estratégia de dados implementada, você então poderá testar a IA de forma eficaz e ajustar a escala dessa estrutura com confiança.

Em segundo lugar, mantenha um modo de pensar flexível. Busque soluções de marketing e de IA que possam ser integradas facilmente. Concentre-se em soluções que funcionem com seus dados onde eles estão, sem criar novos silos de dados. Esse método oferece à empresa a flexibilidade necessária para se manter ágil em meio às mudanças.

Lembre-se de que a flexibilidade não significa apenas responder às mudanças. Tem a ver também com a capacidade de adotar uma postura imaginativa rápida e ágil, uma das qualidades mais essenciais de um profissional de marketing.

Inside the Modern Marketing Data Stack 2026

Para obter mais insights de líderes e especialistas de marketing e para descobrir quais são as empresas líderes e aquelas “para observar” do Modern Marketing Data Stack deste ano, leia o relatório completo.

Ele traz as últimas tecnologias e as recomendações práticas para os líderes, com base em uma avaliação data-driven sobre o que nossos clientes estão realizando na plataforma Snowflake e como estão fazendo isso.

E, caso você não tenha comparecido ao evento ao vivo, a gravação do evento virtual já está disponível sob demanda. Acesse a sessão para obter insights aprofundados sobre as últimas tendências e novidades em MarTech e para obter conselhos práticos para ter sucesso nos negócios com uma base moderna de dados e de IA.