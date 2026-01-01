Analíticas, aplicaciones, IA y estándares abiertos: 4 aspectos destacados de Microsoft Ignite

Hemos tenido una semana ajetreada contactando con clientes y partners en Microsoft Ignite en Chicago y en línea. Compartimos muchas innovaciones interesantes para ayudar a los clientes a crear aplicaciones, mantener su arquitectura de datos abierta y flexible, y aprovechar el poder de la inteligencia artificial (IA) de muchas maneras. Aquí tienes un breve resumen.

Obtén acceso directo a los datos para desarrollar y analizar aplicaciones de IA con Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365 y Snowflake

Juntos, anunciamos una alianza ampliada para posibilitar el acceso bidireccional entre Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform y Snowflake. Este acceso permite a desarrolladores y usuarios empresariales utilizar los datos de Snowflake directamente desde Power Platform y Dynamics 365. Los desarrolladores ya pueden crear aplicaciones empresariales con sus datos en Snowflake, lo que elimina la carga operativa de gestionar flujos de trabajo personalizados y acorta el tiempo de valorización. Próximamente, los usuarios también podrán acceder a sus datos desde Dynamics 365 y Power Platform en Snowflake para aprovechar al máximo el AI Data Cloud con el fin de mejorar la información analítica y aprovechar el potencial de la IA empresarial.

El conector entre Dataverse —la capa de almacenamiento y gestión de datos de Microsoft Power Platform— y Snowflake permitirá a los usuarios unir datos de Dynamics 365, Microsoft Power Platform y Snowflake, lo que simplificará la colaboración de datos, mejorará la información empresarial y aprovechará el potencial de la IA para sus necesidades empresariales.

Descubre cómo funciona y cómo SKF, líder mundial en fabricación, ha implementado el conector y está experimentando un tiempo de valorización más corto al eliminar algunas de las complejidades operativas de la integración de datos.

Revoluciona las operaciones y mejora las experiencias de los clientes con Snowflake Cortex AI y Microsoft Fabric

Unir datos estructurados y no estructurados en el mismo entorno puede considerarse un desafío sin los recursos y el conjunto de habilidades técnicas adecuados. Por eso hemos desarrollado Snowflake Cortex Search y Cortex Analyst (en vista previa pública). Ahora, todos los usuarios técnicos y no técnicos pueden utilizar datos valiosos con los que antes era demasiado complejo trabajar para tomar decisiones basadas en datos fácilmente y de manera mucho más eficiente.

En Ignite, mostramos un ejemplo de cómo Snowflake Cortex AI trabaja con Microsoft Fabric para lograr un flujo de trabajo fluido que empieza con la ingesta de datos en Snowflake y acaba con la información presentada en la plataforma Fabric fácil de usar de Microsoft. Hemos demostrado cómo un proveedor de asistencia sanitaria puede utilizar Snowflake Cortex AI para descubrir de forma fácil y segura información crítica a partir de grandes cantidades de datos de pacientes en documentos. Integrada a la perfección con Microsoft Fabric, esta potente solución ofrece resultados rápidos al tiempo que mantiene la seguridad y el cumplimiento de máxima calidad.

Únete a nuestro laboratorio práctico virtual para ver cómo funciona y pruébala.

Interopera con Fabric OneLake a través de Apache Iceberg

La primavera pasada, anunciamos una asociación ampliada con Microsoft, que permitirá a los clientes interoperar entre Microsoft Fabric y Snowflake a través de Apache Iceberg para conectarse y trabajar de forma flexible y sencilla en ambas plataformas. Desde entonces, hemos realizado grandes avances para llevar esta integración a la práctica. Ahora en vista previa pública, respaldamos la escritura en Microsoft OneLake como ubicación de almacenamiento para que tu data lakehouse funcione fácilmente con una copia de los datos de ambas plataformas, lo que reduce los costes de almacenamiento y flujo.

La capacidad de escribir Iceberg Tables en OneLake y leerlas a través de Fabric Services es solo el principio. Pronto, Snowflake podrá leer cualquier artefacto de datos Fabric en OneLake, almacenado física o virtualmente a través de atajos, y el motor de Snowflake funcionará con datos en OneLake. Estamos trabajando con diligencia para dar forma a estas capacidades y ofrecer una experiencia de acceso a los datos bidireccional y totalmente fluida.

Mira esta demostración y sigue esta quickstart paso a paso para ver cómo funciona.

Puedes ver todo en acción con Power BI

Hemos mantenido muchas buenas conversaciones con muchos clientes que utilizan Microsoft Power BI con Snowflake para que sus organizaciones puedan visualizar el impacto empresarial y mejorar las analíticas y el data sharing en sus organizaciones. Hemos analizado cómo utilizar el modo de consulta directa en Power BI para optimizar las analíticas de los equipos de ventas, mejorar las operaciones y las experiencias de los clientes.

Pruébalo siguiendo esta nueva quickstart para analíticas integrales.

Para ver más recursos, visita nuestra página de Microsoft Partnership.