Planejamento: Unified ID 2.0 (UID2) para enriquecimento e segmentação

O Unified ID 2.0 ajuda os anunciantes a enriquecer os dados próprios e a segmentar o público-alvo com precisão. Ao utilizar uma solução de enriquecimento, endereçamento e chave persistente, os anunciantes podem realizar a segmentação e a medição de dados com base em um único local. Eles também podem converter informações de identificação diretamente para UID2s no Snowflake sem mover dados. Enriquecer os dados próprios ajuda os anunciantes a melhorar a personalização e a segmentação, mantendo a conformidade com a privacidade. Essa solução também ajuda a melhorar a endereçabilidade, unificando a identidade do usuário em todos os canais para direcionamento preciso sem cookies de terceiros.

Ativação: dados próprios

Na The Trade Desk, os anunciantes podem preparar dados próprios para a ativação de campanha, enviar dados de clientes e ativar públicos-alvo sem precisar criar diretamente em uma API ou pagar por um provedor de terceiros. Isso permite aos anunciantes veicular anúncios segmentados para atrair novamente a atenção dos clientes que já estão interessados em uma marca, além de criar modelos semelhantes para identificar novos clientes em potencial semelhantes aos clientes principais.

Medição e otimização: Conversion API (CAPI) Native App

Em breve disponível no Snowflake Marketplace, essa é uma solução que permite aos anunciantes capturar eventos de conversão online e offline na The Trade Desk para melhorar o entendimento das campanhas em andamento. Com essa solução, os anunciantes podem fazer upload de eventos de conversão sem precisar criar diretamente uma API ou pagar por um provedor terceirizado. Isso as ajuda a melhorar a precisão da atribuição e a alocar orçamento de forma mais eficaz em todos os canais, além de aumentar a relevância da campanha, direcionando os usuários com maior probabilidade de conversão.

Medição e otimização: Raw event data stream (REDS)

O REDS possibilita a análise no nível do log de campanhas multicanais para segmentação mais aprofundada, eliminando a ingestão de dados, reduzindo o consumo e os custos de armazenamento. Essa solução ajuda os profissionais de marketing a criar modelos de atribuição personalizada e multitoque para otimizar os gastos com publicidade. Também permite que os profissionais de marketing criem públicos-alvo avançados diretamente do Snowflake para segmentar os clientes com mensagens personalizadas.

A dinâmica crescente das integrações de MarTech com The Trade Desk no Snowflake

À medida que os profissionais de marketing dependem mais dos dados próprios, as plataformas de dados de clientes (customer data platform, CDPs) estão se integrando à The Trade Desk por meio do Snowflake de maneiras sem precedentes. Simon Data, Amplitude, Tealium e Twilio Segment são apenas alguns exemplos de CDPs que estão utilizando essa integração para fornecer aos profissionais de marketing fluxos de dados próprios concentrados e em tempo real, melhorando a eficácia e a medição da campanha.

Essa transformação em andamento não é um evento isolado, é uma jornada que continua ganhando impulso. A Simon Data tem estado na vanguarda dessa integração, construindo um histórico impressionante com a The Trade Desk. O que começou como uma colaboração com uma marca desafiadora agora se expande rapidamente, com sete clientes já funcionando a partir de outubro de 2024. O objetivo da Simon é que mais de 75% de seus clientes estejam usando a integração até o segundo semestre do ano. O feedback foi predominantemente positivo, e o desempenho fala por si só. Com uma taxa de correspondência de 60% para a maioria dos clientes e um aumento de 20% no uso do produto Match+ da Simon Data, a integração está ajudando os anunciantes a fazerem mais com os dados que já possuem.

Essas integrações representam uma vantagem significativa para os provedores envolvidos: várias plataformas para aliar em parceria com o objetivo de atender melhor os profissionais de marketing e uma concentração crescente de dados próprios estão melhorando a segmentação, a medição e o alcance. E quem sai ganhando? Certamente os profissionais de marketing e publicidade, que agora dispõem de um conjunto de ferramentas eficaz que lhes permite navegar pelas complexidades da privacidade e, ao mesmo tempo, oferecer conteúdo relevante e oportuno aos respectivos públicos-alvo. Uma vantagem especial é a capacidade de realizar sincronizações diárias de segmentos com a The Trade Desk, mantendo os públicos-alvo atualizados e prontos para o engajamento, uma melhoria significativa em relação aos ciclos tradicionais de sincronização semanal. Essa atualização pode resultar diretamente em um desempenho melhor para os anunciantes e um método mais sólido e ágil para direcionamento do público-alvo.

A visão das empresas líderes de CDPs

Provedores de MarTech, como Treasure Data, Amplitude, Tealium e Segment, adotaram essa integração com total confiança. Veja a seguir o que essas empresas têm para falar sobre as vantagens desse recurso:

Treasure Data: "A integração do Snowflake e do Treasure Data, aliada às integrações de compartilhamento de dados sem atritos do Snowflake com plataformas como The Trade Desk, fornece aos anunciantes insights avançados sobre os clientes, o que ajuda na criação de campanhas personalizadas em todos os canais. Com os perfis e os insights dos clientes atualizados em tempo real no Treasure Data e conectados perfeitamente ao Snowflake, o engajamento personalizado permanece relevante, gerando resultados ideais e maximizando o retorno sobre o investimento."

Kaz Ohta, CEO e cofundador, Treasure Data

Twilio Segment: "Os profissionais de marketing podem oferecer a experiência personalizada que os consumidores esperam, ativando públicos próprios com Segment, Snowflake e The Trade Desk. Tudo isso ao mesmo tempo em que minimiza a movimentação de dados. Conforme os insights são retornados via Snowflake para o Segment, os profissionais de marketing podem otimizar a atribuição, refinar a segmentação e descobrir novas oportunidades de segmentação na plataforma The Trade Desk."

Kevin Harris, VP of Partnerships, Twilio Segment

Tealium: "Com a convergência entre MarTech e AdTech motivada pela migração do mercado para dados próprios, as empresas enfrentam demandas crescentes de gerenciamento e ativação de dados em diferentes sistemas, garantindo a conformidade e o desempenho em escala. A Tealium destaca-se em coletar, enriquecer e unificar dados próprios em tempo real, criando perfis sólidos de clientes. Ao integrar esses dados enriquecidos à plataforma Snowflake via Snowpipe para ingestão contínua, as empresas podem automatizar os fluxos de dados e usar continuamente o Snowflake e o Tealium para enviar públicos-alvo para plataformas de ativação, como The Trade Desk, sem duplicar dados. Esse processo simplificado permite que os clientes empresariais ofereçam campanhas publicitárias altamente personalizadas e eficientes, atendendo às necessidades complexas de operações em grande escala."

Matt Gray, Global VP of Partnerships, Tealium

Amplitude: A integração da plataforma Amplitude com o Snowflake enriquece os perfis comportamentais de uma marca com informações transacionais, de identidade e contextuais adicionais ao longo do omnicanal. A transferência de dados em tempo real do Snowflake com The Trade Desk permite que os anunciantes executem suas campanhas multicanais de forma confidencial. O valor medido em uma rede confiável de publishers em mídias de varejo, sites de notícias, redes sociais e centenas de outros destinos de mídia relevante é ativado, levando a mais impressões, taxas de conversão mais altas e, o mais importante, retenção confiável."

Ted Sfikas, Field CTO, Amplitude

Essas integrações permitem que os profissionais de marketing tirem proveito de seus pontos-forte, deixando que parceiros complementares lidem com a parte mais trabalhosa, criando um fluxo de trabalho simplificado e eficaz capaz de atender a usuários técnicos e não técnicos da mesma forma.

Olhando para o futuro

A convergência entre MarTech e AdTech em torno dos dados próprios é apenas o começo. Conforme a Snowflake e a The Trade Desk continuam a aprofundar sua colaboração, o cenário está evoluindo para um ecossistema mais aberto, interoperável e com capacidade de resposta às necessidades em constante mudança de empresas e consumidores. Essa tendência vai revelar ainda mais oportunidades, ajudando profissionais de marketing, anunciantes e cientistas de dados a serem bem-sucedidos em um mundo centrado na privacidade e orientado por dados.

O futuro é promissor para aqueles que dependem dessa convergência e empregam as melhores soluções que trazem a tecnologia para seus dados e as capacitam a maximizar o seu valor.

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