OCT 16, 2025|4 min read

Palantir e Snowflake fazem parceria para oferecer IA confiável e sem atritos

Anunciamos a parceria da Snowflake com a Palantir Technologies, que ajudará as organizações a enfrentar um dos maiores desafios atuais: integrar a IA generativa e com agentes, de forma eficaz, para oferecer valor significativo. 

As organizações estão descobrindo como transformar interesses e experimentação iniciais com grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs) em soluções prontas para produção. Os clientes Snowflake estão começando a eliminar silos e a unificar dados para criar e implementar melhores soluções de IA generativa diretamente em uma única plataforma de dados confiável. Em conjunto, o sistema operacional de IA da Palantir para empresas modernas, Foundry, e sua Artificial Intelligence Platform (AIP) ajudam as organizações a criar aplicações de IA personalizadas sobre seus dados, possibilitando decisões e automatizando processos, dois elementos fundamentais para uma IA eficaz.

Essa parceria une o Snowflake AI Data Cloud e o sistema operacional de IA da Palantir, líder de setor, para fornecer pipelines simplificados, além de dados, análises de dados e aplicações de IA mais rápidos. Com uma integração nativa entre Foundry, AIP e Snowflake AI Data Cloud, os clientes poderão agilizar o desenvolvimento de apps de IA com agentes e, ao mesmo tempo, gerenciar melhor os dados para análise, compartilhamento e modelagem orientados por IA, tudo em um ecossistema integrado. 

Em especial, a conexão entre o Foundry e o Snowflake AI Data Cloud traz para as organizações dois valores essenciais: a redução dos silos de dados e do atrito que podem dificultar os fluxos de trabalho de IA com agentes e a garantia de segurança integrada em um ambiente de dados confiável. Tudo que é necessário para obter apps com agentes cada vez mais autônomos.

Base de confiança para uma IA mais rápida e segura

Uma única fonte segura de verdade para todos os dados corporativos ajuda a organização a aumentar, rapidamente, sua capacidade de empregar a IA avançada. Ao trazer os recursos do Foundry e AIP para seus dados unificados no Snowflake AI Data Cloud, os clientes podem agilizar o processo de criação de aplicações inteligentes, de modo significativo. 

Segurança e governança são prioridades absolutas para uma IA de missão crítica. Sem um forte processo de governança de dados, as organizações correm o risco de tomar decisões com base em dados incompletos e imprecisos, e de não atender aos padrões de segurança e confiabilidade. Com o aumento dos fluxos de trabalho de IA, essa estreita integração entre as plataformas Snowflake/Palantir mantém o foco na segurança e na conformidade, como prioridade absoluta das organizações para IA de missão crítica.

Essa parceria permite o compartilhamento seguro e com alto volume de dados, além da comunicação entre sistemas sem forçar os clientes a replicar ou mover seus dados mais confidenciais. Isso não apenas mantém a governança e a segurança, como também permite que a IA generativa avance mais rápido. Os agentes precisam ser capazes de reagir imediatamente aos dados mais atuais para melhorar o processo decisório. A redução do atrito de dados entre o Foundry e os dados do Snowflake de um cliente evita os silos de dados, a duplicação e a latência que podem ser obstáculos para a IA com agentes.

Com essa base de confiança, os clientes podem usar o Foundry para criar apps de IA avançados e autônomos capazes de oferecer suporte a várias funções de negócios, incluindo atendimento ao cliente, conformidade e muito mais.

Forte parceria para ajudar os líderes a inovar

Trabalhar para fornecer aos nossos clientes as ferramentas e os recursos necessários para que eles expandam seus negócios é um ponto crucial em nossas decisões de parceria. O objetivo da colaboração com a Palantir é manter os clientes Snowflake sempre à frente da inovação em IA, ajudando-os a otimizar, com rapidez, a produção de apps com agentes. Essa é uma etapa inicial de uma iniciativa conjunta para fornecer às organizações soluções para seus desafios de IA mais avançados, de forma contínua. 

A segurança e a governança da plataforma Snowflake permitem que as empresas desenvolvam aplicações de IA avançadas e autônomas que dão suporte a várias funções de negócios em um ambiente confiável. Além disso, as soluções Foundry e AIP da Palantir fornecem as ferramentas sofisticadas necessárias para transformar essa base de dados governados em uma ação autônoma, real e de alto valor.

