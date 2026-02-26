Não espere pelos reguladores. Adote a governança de IA para seus clientes.

A era do "mova rápido e quebre tudo" na IA acabou oficialmente? Definitivamente não: ainda estamos em um período de ampla experimentação. As empresas estão analisando suas operações e fluxos de trabalho para identificar onde a IA pode simplificar processos, acelerar a inovação e aumentar a produtividade.

No entanto, seria preciso estar completamente alheio ao mundo para não conhecer as manobras dos dois lados do debate regulatório. Especialmente na Europa, o EU AI Act estabelece novas diretrizes ou, na visão de outros, impõe uma barreira burocrática. O temor de muitos, porém, não é tanto a regulamentação em si, mas o cronograma acelerado de sua implementação. Sim, os pedidos do setor por um adiamento na implementação do EU AI Act têm sido intensos, com as partes interessadas argumentando que o cronograma original não lhes deu tempo suficiente para se adequar. No entanto, mesmo esses defensores de uma prorrogação não negam o valor da regulamentação.

Uma carta aberta de 2025, assinada por 40 CEOs europeus de diferentes países, setores e portes de empresa, pediu "uma abordagem regulatória mais proporcional e favorável à inovação". O pedido incluía uma medida de "parar o relógio" para adiar a implementação e a priorização da "qualidade regulatória em detrimento da velocidade". Os esforços propostos para simplificar e racionalizar regulamentações sobrepostas "devem beneficiar igualmente PMEs, startups, scale-ups e grandes empresas consolidadas, que todas contribuirão para impulsionar a inovação se puderem aproveitar regras claras e previsíveis". Esses líderes reconhecem que as regras podem oferecer vantagens, um sentimento compartilhado por clientes da Snowflake para quem os requisitos regulatórios aceleraram a inovação.

Embora o novo cronograma de implementação ainda não tenha sido publicado, com a UE perdendo um prazo para orientações no início deste mês, não há motivo para adiar a preparação. O verdadeiro motor da governança de IA e de dados já está em vigor. Os clientes exigem isso. Implementar controles de segurança e privacidade de dados e governar o uso da IA são tanto uma questão de reputação quanto de requisitos regulatórios. Viole esses requisitos e você coloca em risco a confiança dos clientes e, potencialmente, todo o seu negócio. Isso é muito mais grave do que uma multa por não conformidade regulatória.