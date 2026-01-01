웨비나
클라우드와 리전 전반에서 Zero-ETL 기반의 안전한 AI 및 데이터 공유
보안 및 거버넌스 제어를 유지하면서 클라우드와 리전 전반에서 데이터를 공유하는 방법을 알아보세요.
사용 사례
거버넌스가 적용된 상호운용 가능한 데이터, 애플리케이션 및 AI 자산을 손쉽게 공유하거나, 간단히 자연어를 사용해 데이터 제품으로 패키징하여 AI와 분석의 활용 가치를 확장하세요.
개요
간단하고 안전하며 비용 효율적인 엔터프라이즈급 AI와 데이터 공유로 장벽을 해소하세요. 추가 ETL이나 통합 작업 없이 팀과 파트너 간 데이터 거버넌스와 공유를 더욱 쉽게 수행할 수 있습니다.
조직 안팎 어디서든 제로 카피 공유로 복잡성을 줄이고 새로운 파이프라인 구축 부담을 낮추며 클라우드 및 리전 간 공유 시 이그레스 비용을 절감할 수 있습니다.
세분화된 액세스 제어와 암호화를 포함하여 AI 및 데이터 공유를 위한 내장형 거버넌스 기능으로 엔터프라이즈 수준의 신뢰를 강화합니다. 비즈니스 연속성과 재해 복구를 통해 미션 크리티컬 데이터 제품의 회복탄력성을 강화합니다.
모두에게 열려 있고 오픈 테이블 포맷, 에이전트, 시맨틱 뷰를 지원하는 Snowflake의 확장된 공유 생태계를 기반으로 공급업체 종속 없이 AI를 구동하는 연결된 데이터 기반을 구축하세요.
가치 실현 시간 단축
자동화된 글로벌 공유 기능을 통해 수작업과 데이터 중복을 줄이고, 데이터 전달과 액세스를 확대하면서도 비용 증가 없이 운영할 수 있습니다.
공유 및 검색 제어
Snowflake Horizon Catalog의 내장형 검색 및 거버넌스 기능을 통해 팀 전반과 조직 외부의 적절한 사용자에게 데이터와 AI 자산에 대한 적절한 액세스 권한을 제공합니다.
유연성 및 상호운용성 확보
모든 데이터 유형과 형식을 지원하여 조직 내부는 물론 외부와도 AI와 데이터를 공유할 수 있으며, 이를 통해 AI 이니셔티브를 지원하는 포괄적인 기반을 구축할 수 있습니다.
편리한 협업
고급 개인정보 보호 정책과 Snowflake Data Clean Room을 활용하면 가장 기밀성이 높은 데이터의 가치를 극대화하여 조직 간에 안전하게 데이터를 공유하고 심층적인 인사이트를 제공할 수 있으며, 동시에 규정 준수를 보장할 수 있습니다.
제로 ETL 데이터 공유
FAQ를 통해 데이터 메시, 데이터 제품, Share와 Listing의 차이점 등 데이터 공유의 주요 개념과 데이터 공유 시 고려해야 할 실무적인 내용을 파악하세요.
데이터 공유는 분석에 필요한 더 폭넓고 풍부한 데이터 세트를 제공하여 한층 포괄적인 인사이트를 이끌어내고 데이터 확보에 드는 시간과 노력을 줄입니다. 데이터 사일로를 해소하면, 다양한 데이터 소스를 결합하고 숨겨진 패턴을 발견하여 더 정확하고 신뢰할 수 있는 분석 결과를 생성할 수 있습니다. 이러한 협업 접근 방식은 혁신을 촉진하고 의사 결정을 개선하며 전체 분석 주기를 가속화합니다.
Snowflake Sharing은 데이터 소유권 분산의 핵심 원칙을 실현하여 데이터 메시 아키텍처를 지원합니다. 이 핵심 원칙에는 도메인 중심 소유권, '제품형 데이터(data-as-a product)' 기능, 셀프서비스 데이터 인프라, 연합 거버넌스, 데이터 제품 상호운용성 등이 포함됩니다. Snowflake Sharing은 Listing, Internal Marketplace, 거버넌스를 위한 Horizon Catalog와 같은 내장형 기능을 제공하며, 데이터 소유권 분산과 원활한 데이터 액세스라는 데이터 메시의 비전과도 밀접하게 부합합니다. 이를 통해 조직은 더 민첩하고 확장 가능하며 협업에 최적화된 데이터 생태계를 구축할 수 있습니다.
Snowflake에서 데이터 공유 시, 풍부한 메타데이터, 문서, 샘플 쿼리 등을 Share에 결합하여 데이터를 ‘데이터 제품’으로 구성할 수 있습니다. 이렇게 구성된 데이터는 조직 내 다른 팀에 전달되거나 Snowflake Marketplace에서 Listing 형태로 외부에 제공될 수 있습니다. 이러한 ‘제품형 데이터’ 접근 방식은 공유된 데이터를 더 쉽게 찾고 이해하며 바로 사용할 수 있도록 지원하므로 소비자는 이를 통해 빠르게 가치를 창출할 수 있습니다.
Share는 다른 Snowflake 계정과 공유하려는 데이터베이스 객체를 담는 컨테이너 역할을 하는 명명된 객체로서, 데이터를 복사하거나 이동하지 않고도 실시간으로 안전하게 읽기 전용 액세스 권한을 부여할 수 있는 방식입니다.
Listing은 공급자가 하나 이상의 소비자 계정에 제공하는 데이터 제품입니다. Share를 기반으로 구축되었어도 Snowflake Marketplace에서의 검색 가능성뿐만 아니라 메타데이터 포함이나 수익화 옵션 등의 추가 기능도 제공합니다.
Share는 직접적인 관계 기반의 데이터 공유에 더 적합하고, Listing은 폭넓은 배포나 추가 내장형 기능이 필요한 경우에 더 적합합니다.
Snowflake는 Snowflake에서 관리되는 Apache Iceberg 테이블(Snowflake 관리형 Iceberg 테이블) 또는 Snowflake에 등록된 외부 관리 Apache Iceberg 테이블(Polaris Catalog, Snowflake Open Catalog와 같이 외부 카탈로그 사용)을 공유할 수 있습니다. 이러한 Iceberg 테이블은 Snowflake의 네이티브 테이블처럼 Share에 포함시킬 수 있어 소비자들은 데이터 이동 없이 개방형 포맷으로 실시간 쿼리가 가능합니다.
Snowflake Data Sharing의 보안 및 거버넌스 주요 기능은 다음과 같습니다.
보안 뷰 및 UDF: 민감 데이터를 마스킹하기 위해 선별된 뷰를 공유하거나 함수를 사용할 수 있습니다.
역할 기반 액세스 제어(RBAC): 소비자는 공급자가 Share에서 부여한 권한에 따라 공유된 데이터에 액세스합니다.
데이터 이동 없음: 데이터는 공급자의 계정을 벗어나지 않습니다.
감사 가능성: 모든 공유 활동 및 데이터 액세스 이력이 기록됩니다.
철회 가능한 액세스: 공급자는 언제든지 액세스를 철회할 수 있습니다.
Snowflake Horizon: 데이터 분류, 액세스 이력 및 계보와 같은 기능을 적용하여 공유된 데이터를 이해하고 거버넌스를 적용할 수 있습니다.
데이터 공급자: Share나 Listing을 생성하는 데 직접적인 비용은 발생하지 않습니다. 자체 계정에 저장된 데이터에 대한 스토리지 비용을 계속해서 지불합니다.
데이터 소비자: 소비자는 공유된 데이터를 쿼리하기 위해 사용하는 컴퓨팅 리소스(가상 웨어하우스)에 대해 비용을 지불합니다. Share를 통한 데이터 액세스 자체에 대한 요금은 부과되지 않습니다. 다만, Snowflake Marketplace에 있는 Listing이 수익화되는 경우에는 공급자가 설정한 요금 조건이 적용됩니다.
읽기 전용 계정: 공급자는 Snowflake 계정이 없는 소비자를 위해 읽기 전용 계정을 생성할 수 있습니다. 공급자는 읽기 전용 계정에서 실행된 쿼리에 대한 컴퓨팅 비용을 부담합니다.