Snowflake Data Sharing의 보안 및 거버넌스 주요 기능은 다음과 같습니다.

보안 뷰 및 UDF: 민감 데이터를 마스킹하기 위해 선별된 뷰를 공유하거나 함수를 사용할 수 있습니다.

역할 기반 액세스 제어(RBAC): 소비자는 공급자가 Share에서 부여한 권한에 따라 공유된 데이터에 액세스합니다.

데이터 이동 없음: 데이터는 공급자의 계정을 벗어나지 않습니다.

감사 가능성: 모든 공유 활동 및 데이터 액세스 이력이 기록됩니다.

철회 가능한 액세스: 공급자는 언제든지 액세스를 철회할 수 있습니다.

Snowflake Horizon: 데이터 분류, 액세스 이력 및 계보와 같은 기능을 적용하여 공유된 데이터를 이해하고 거버넌스를 적용할 수 있습니다.