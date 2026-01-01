Retail et grande distribution

Petco découvre de nouvelles opportunités de revenus et réalise des économies avec le partage de données

Grâce au partage et à l’analyse de données, Petco a pu dresser une vue à 360 degrés de ses clients, et par conséquent leur offrir des promotions sur mesure pour une expérience améliorée avec leur animal. En améliorant le partage de données entre les équipes, Petco favorise des décisions plus avisées en matière de tarification, de marketing et de merchandising, tout en optimisant ses coûts.

Piyush Singhal

Head of Enterprise Data Engineering, Platform and Architecture

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