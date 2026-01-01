Webinaire
Zero-ETL Secure Data Sharing Across Clouds and Regions
Découvrez comment partager des données entre différents clouds et régions en préservant le contrôle et la gouvernance.
Cas d’usage
Partagez en toute sécurité des données, applications, modèles d’IA et agents prêts à l’emploi sur tous les clouds et dans toutes les régions. Préparez-vous à l’IA et valorisez au maximum vos données grâce à la collaboration, avec une solution conçue pour un partage fiable et rentable, ainsi qu’une découverte, un accès et une distribution faciles des données.
Présentation
Éliminez les obstacles grâce à un partage simple, sécurisé et rentable. Gouvernez et partagez plus facilement vos données avec vos équipes et vos partenaires, sans ETL ni tâches d’intégration supplémentaires.
Grâce à la gestion et au partage natifs des produits de données, vous n’avez pas besoin de copier ou de créer des pipelines complexes. Au lieu de cela, partagez facilement des données structurées, semi-structurées ou non structurées entre plateformes. La découverte intégrée dans Snowflake permet également à vos équipes d’accéder rapidement à des données fiables, en garantissant une version unique de la vérité et en favorisant la collaboration.
Collaborez en toute sécurité grâce à une gouvernance intégrée, des contrôles d’accès et une prise en charge native du partage de données sensibles. Gouvernez vos données, applications, modèles d’IA et agents quels que soient le cloud et la région pour partager des données sans compromettre leur confidentialité, leur qualité ou votre conformité.
Partagez des données facilement entre vos équipes et partenaires à l’échelle mondiale, sans duplication coûteuse ni étapes supplémentaires. Les fonctionnalités intégrées permettent un partage fluide et résilient, pour un accès optimisé et des coûts de sortie réduits, même quand les volumes de données augmentent.
Partage de contrôle et découverte
Accordez l’accès gouverné à vos données et modèles d’IA, au sein de vos équipes comme en dehors de votre organisation, grâce aux fonctionnalités de découverte et de gouvernance de Snowflake Horizon Catalog.
Valorisation accélérée
Trouvez et utilisez sans délai des données fiables avec la Marketplace interne Snowflake, un hub intégré en libre-service pour la distribution de données au sein de votre entreprise, sans déplacement nécessaire.
« En tant que leader mondial des technologies de mobilité, il est pour nous crucial de pouvoir exploiter tout le potentiel des données pour offrir à nos clients une expérience de voyage inoubliable. La Marketplace interne de Snowflake permettra à nos équipes data de promouvoir et de partager en toute sécurité leurs produits de données au sein de l'entreprise, et de prendre des décisions éclairées basées sur des données, à l’échelle de l'entreprise. »
Tobias Hadem,
Vice President of Engineering, Flix Mobility
Petco découvre de nouvelles opportunités de revenus et réalise des économies avec le partage de données
Grâce au partage et à l’analyse de données, Petco a pu dresser une vue à 360 degrés de ses clients, et par conséquent leur offrir des promotions sur mesure pour une expérience améliorée avec leur animal. En améliorant le partage de données entre les équipes, Petco favorise des décisions plus avisées en matière de tarification, de marketing et de merchandising, tout en optimisant ses coûts.
Piyush Singhal
Head of Enterprise Data Engineering, Platform and Architecture
Partage sans copie
Snowflake Secure Data Sharing permet aux entreprises de partager des données actualisées et prêtes à être interrogées avec des parties prenantes internes et externes, sans copies ni ETL complexe, afin de mieux collaborer et de révéler des informations plus rapidement.
Collaboration simplifiée
Valorisez vos données les plus confidentielles grâce à des politiques de confidentialité avancées et des data clean rooms Snowflake, permettant un partage sécurisé des données entre les entreprises et d’en tirer des informations approfondies sans compromettre votre conformité.
Partage de données sans ETL
Cette FAQ aborde les concepts clés du partage de données, tels que le data mesh, les produits de données, les différences entre les partages et les références, ainsi que des considérations pratiques pour partager vos données.
Le partage de données offre un jeu de données plus large et plus riche à des fins d’analyse, ce qui permet d’obtenir des informations plus complètes et de réduire le temps et les efforts consacrés à l’acquisition de données. En éliminant les silos de données, les entreprises peuvent combiner diverses sources de données, révéler des tendances et générer des résultats d’analyse plus précis et plus fiables. Cette approche collaborative favorise l’innovation, améliore la prise de décision et accélère l’ensemble du cycle de vie des analyses.
Snowflake Sharing prend en charge l’architecture de data mesh en activant les principes fondamentaux de la propriété décentralisée des données, notamment la propriété axée sur le domaine, les fonctionnalités « data-as-a product », l’infrastructure de données en libre-service, la gouvernance fédérée et l’interopérabilité des produits de données. Snowflake Sharing fournit des fonctionnalités intégrées, notamment des références, la Marketplace interne, Horizon Catalog pour la gouvernance, étroitement alignées sur la vision du data mesh d’une propriété décentralisée des données et d'un accès transparent aux données, permettant aux entreprises de construire un écosystème de données plus agile, évolutif et collaboratif.
Lors du partage sur Snowflake, vous pouvez empaqueter vos données sous forme de « produits de données » en combinant les partages avec des métadonnées riches, de la documentation et des exemples de requêtes. Ces packages peuvent ensuite être proposés en interne à d’autres équipes ou en externe via la Marketplace Snowflake (sous forme de références). Cette approche « data-as-a-product » rend vos données partagées plus identifiables, compréhensibles et prêtes à l'emploi, ce qui permet aux consommateurs d'en tirer rapidement profit.
Un partage est un objet nommé qui sert de conteneur pour des objets de base de données que vous souhaitez partager avec d’autres comptes Snowflake. Il s’agit d’un moyen sécurisé et en temps réel d’accorder un accès en lecture seule à vos données sans les copier ni les déplacer.
Une référence est un produit de données proposé par un fournisseur à un ou plusieurs comptes clients. Elle se base sur des partages, mais ajoute des fonctionnalités supplémentaires comme la découvrabilité, en particulier sur la Marketplace Snowflake, la possibilité d’inclure des métadonnées et même des options de monétisation.
Les partages sont mieux adaptés aux relations directes et les références si vous souhaitez une distribution plus large ou davantage de fonctionnalités intégrées.
Snowflake vous permet de partager des Apache Iceberg Tables gérées par Snowflake (Snowflake Managed Iceberg Tables) ou enregistrées dans Snowflake (tables Iceberg gérées en externe à l’aide d’un catalogue externe tel que Polaris Catalog ou Snowflake Open Catalog). Vous pouvez inclure ces Iceberg Tables dans un partage, tout comme les tables Snowflake natives, ce qui permet aux utilisateurs d’interroger ces données en direct dans leur format ouvert sans déplacer de données.
Voici quelques-unes des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance de Snowflake Data Sharing :
Vues sécurisées et UDF : partagez des vues soigneusement sélectionnées ou utilisez des fonctions pour masquer des données sensibles.
Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) : les consommateurs accèdent aux données partagées en fonction des privilèges accordés par le fournisseur sur le partage.
Aucun déplacement de données : les données ne quittent pas le compte du fournisseur.
Auditabilité : toutes les activités de partage et l’accès aux données sont enregistrés.
Accès révocable : les fournisseurs peuvent révoquer l’accès à tout moment.
Snowflake Horizon : des fonctionnalités comme Data Classification, Access History et la traçabilité peuvent être appliquées pour comprendre et gouverner les données partagées.
Pour les fournisseurs de données : il n’y a pas de coûts directs pour créer des partages ou des références. Vous continuez à payer pour le stockage des données sur votre compte.
Pour les utilisateurs de données : les utilisateurs paient pour les ressources de calcul (leurs entrepôts virtuels) qu’ils utilisent pour interroger les données partagées. L’accès aux données elles-mêmes via un partage est gratuit. En cas de monétisation d’une référence sur la Marketplace Snowflake, des conditions tarifaires spécifiques fixées par le fournisseur s’appliquent.
Comptes en lecture : les fournisseurs peuvent créer des comptes en lecture pour les utilisateurs qui n'ont pas leur propre compte Snowflake. Le fournisseur assume les coûts de calcul pour les requêtes exécutées par ses comptes en lecture.