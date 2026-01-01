Für Datenanbieter: Es entstehen keine direkten Kosten für das Erstellen von Shares oder Listings. Sie zahlen weiterhin für das Speichern der Daten in Ihrem Konto.

Für Datennutzende: Nutzende zahlen für die Rechenressourcen (ihre virtuellen Warehouses), mit denen sie die geteilten Daten abfragen. Für den Zugriff auf die Daten selbst über ein Share fallen keine Gebühren an. Wenn ein Angebot (Listing) auf dem Snowflake Marketplace monetarisiert wird, gelten die spezifische Preisbedingungen des Anbieters.

Reader Accounts: Anbieter können Reader Accounts für Nutzende anlegen, die kein eigenes Snowflake-Konto haben. Der Anbieter trägt dabei die Compute-Kosten für Abfragen, die von diesen Reader Accounts ausgeführt werden.