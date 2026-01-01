Webinar
Zero-ETL Secure Data Sharing across Clouds and Regions
Erfahren Sie, wie Sie cloud- und regionsübergreifend teilen und dabei Kontrolle und Governance gewährleisten.
Anwendungsfall
Teilen Sie sofort einsatzbereite Daten, Apps, KI-Modelle und Agenten sicher über Clouds und Regionen hinweg. Mit einer Lösung, die sicheres und kosteneffizientes Sharing, einfache Data Discovery, mühelosen Zugriff und unkomplizierte Verteilung von Daten ermöglicht, sind Sie bereit für neue KI-Chancen und können durch Data Collaboration mehr Wert erschließen.
Übersicht
Beseitigen Sie Hindernisse und teilen Sie Daten einfach, sicher und kosteneffektiv. Verwalten und teilen Sie Daten mühelos mit Teams und Partnern, ganz ohne zusätzlichen ETL- oder Integrationsaufwand.
Dank nativer Verwaltung und Freigabe von Datenprodukten müssen Sie keine komplexen Pipelines erstellen oder kopieren. Teilen Sie stattdessen strukturierte, semistrukturierte oder unstrukturierte Daten einfach über verschiedene Plattformen hinweg. Dank der integrierten Discovery in Snowflake können Teams schnell vertrauenswürdige Daten finden und nutzen. Dies gewährleistet eine Single Version of Truth und fördert die Kollaboration.
Ermöglichen Sie sichere Kollaboration dank integrierter Governance, Zugriffskontrollen und nativer Unterstützung für sensibles Data Sharing. Verwalten Sie Daten, Apps, KI-Modelle und Agenten über verschiedene Clouds und Regionen hinweg, ohne Kompromisse bei Datenschutz, Compliance oder Datenqualität.
Teilen Sie Daten ganz einfach mit Teams und Partnern weltweit – ohne kostspielige Duplikate oder zusätzlichen Aufwand. Integrierte Funktionen sorgen für resilientes und reibungsloses Sharing, optimieren den Zugriff und senken die Egress-Kosten.
Sharing und Discovery mit Kontrolle
Nutzen Sie die integrierten Discovery- und Governance-Funktionen von Snowflake Horizon Catalog, um den richtigen Personen den richtigen Zugriff auf Ihre Daten und KI-Modelle zu ermöglichen – teamübergreifend und über Unternehmensgrenzen hinweg.
Beschleunigte Wertschöpfung
Finden und nutzen Sie vertrauenswürdige Daten mit Snowflake Internal Marketplace. Dieser integrierte Self-Service-Hub ermöglicht die Verteilung von Daten in Ihrem Unternehmen – schnell und ganz ohne Datenverschiebung.
„Als führendes globales Unternehmen für Mobilitätstechnologie ist es entscheidend, das volle Potenzial von Daten zu nutzen, um unserer Kundschaft ein unvergessliches Reiseerlebnis zu bieten. Snowflakes Internal Marketplace versetzt unsere Datenteams in die Lage, ihre Datenprodukte innerhalb des Unternehmens bewerben und sicher teilen zu können. So werden fundierte, datenbasierte Entscheidungen im gesamten Unternehmen ermöglicht.“
Tobias Hadem,
Vice President of Engineering bei Flix Mobility
Petco Unleashes New Revenue Opportunities and Savings
Petco nutzt Data Sharing und Analysen, um eine 360-Grad-Kundenansicht zu erhalten. So kann das Unternehmen maßgeschneiderte Aktionen anbieten, die das Einkaufserlebnis für Tiereltern verbessern. Durch besseres Sharing zwischen Teams können intelligentere Entscheidungen zu Preisgestaltung, Marketing und Merchandising getroffen und gleichzeitig die Kosten optimiert werden.
Pijusch Singhal
Head of Enterprise Data Engineering, Platform and Architecture
Sharing ohne Kopien
Mit Snowflake Secure Data Sharing können Unternehmen sofort abfragebereite Live-Daten mit internen und externen Stakeholder:innen teilen – ganz ohne Kopien oder komplexes ETL – für effektivere Kollaboration und schnellere Erkenntnisse.
Mühelose Kollaboration
Erschließen Sie den Wert Ihrer vertraulichen Daten mit fortschrittlichen Datenschutzrichtlinien und Snowflake Data Clean Rooms, die sicheres Data Sharing zwischen Unternehmen und tiefe Einblicke ohne Kompromisse bei der Compliance ermöglichen.
Data Sharing ohne ETL
Dieser FAQ-Bereich behandelt die wichtigsten Data-Sharing-Konzepte, wie Data Mesh, Datenprodukte, Shares vs. Listings, sowie praktische Aspekte für das Teilen Ihrer Daten.
Data Sharing ermöglicht ein breiteres und umfassenderes Dataset für Analysen. Das führt zu umfassenderen Einblicken und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Datenerfassung. Durch das Aufbrechen von Datensilos können Unternehmen verschiedene Datenquellen kombinieren, verborgene Muster aufdecken und genauere und zuverlässigere analytische Ergebnisse erzielen. Dieser kollaborative Ansatz fördert Innovationen, verbessert die Entscheidungsfindung und beschleunigt den gesamten analytischen Lebenszyklus.
Snowflake Sharing unterstützt die Data-Mesh-Architektur, indem es die Kernprinzipien der dezentralen Datenhoheit ermöglicht. Dazu gehören domänenorientierte Verantwortlichkeit, „Data-as-a-Product“-Funktionen, eine Self-Service-Dateninfrastruktur, föderierte Governance und die Interoperabilität von Datenprodukten. Snowflake Sharing bietet integrierte Funktionen wie Listings, Internal Marketplace, Horizon Catalog für Governance und vieles mehr, die eng mit der Vision des Data Mesh von dezentraler Datenhoheit und reibungslosem Datenzugriff übereinstimmen, sodass Unternehmen ein agileres, skalierbareres und kollaborativeres Datenökosystem aufbauen können.
Beim Sharing auf Snowflake können Sie Ihre Daten als „Datenprodukte“ verpacken, indem Sie Shares mit umfangreichen Metadaten, Dokumentationen und Beispielabfragen kombinieren. Diese können dann intern anderen Teams oder extern über den Snowflake Marketplace (als Listings) angeboten werden. Dieser „Data-as-a-Product“-Ansatz macht Ihre geteilten Daten leichter auffindbar, verständlicher und sofort einsatzbereit, sodass Nutzende schnell einen Mehrwert erzielen können.
Ein Share ist ein benanntes Objekt, das als Container für Datenbankobjekte fungiert, die Sie für andere Snowflake-Konten freigeben möchten. Es ist eine sichere Echtzeitmethode, um Lesezugriff auf Ihre Daten zu gewähren, ohne sie kopieren oder verschieben zu müssen.
Ein Listing ist ein Datenprodukt, das ein Anbieter einem oder mehreren Nutzerkonten anbietet. Es baut auf Shares auf, bietet aber zusätzliche Funktionen wie Auffindbarkeit – insbesondere im Snowflake Marketplace –, die Möglichkeit, Metadaten und sogar Monetarisierungsoptionen einzubeziehen.
Shares eignen sich besser für direkte Beziehungen und Listings, wenn Sie eine breitere Verbreitung oder mehr integrierte Funktionen wünschen.
Mit Snowflake können Sie Apache Iceberg-Tabellen teilen, die von Snowflake verwaltet werden (Snowflake Managed Iceberg Tables) oder bei Snowflake registriert sind (extern verwaltete Iceberg-Tabellen über einen externen Katalog wie Polaris Catalog oder Snowflake Open Catalog). Sie können diese Iceberg-Tabellen genauso wie native Snowflake-Tabellen in einen Share einbinden, sodass Nutzende diese Daten ohne Datenbewegung live im offenen Format abfragen können.
Zu den Sicherheits- und Governance-Funktionen von Snowflake Data Sharing gehören:
Sichere Views und UDFs: Teilen Sie ausgewählte Views oder verwenden Sie Funktionen, um sensible Daten zu maskieren.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Nutzende greifen auf freigegebene Daten basierend auf den vom Anbieter für den Share gewährten Berechtigungen zu.
Keine Datenbewegung: Daten verlassen das Konto des Anbieters nicht.
Auditfähigkeit: Alle Sharing-Aktivitäten und der Datenzugriff werden protokolliert.
Widerrufbarer Zugriff: Anbieter können den Zugriff jederzeit widerrufen.
Snowflake Horizon: Funktionen wie Datenklassifizierung, Zugriffshistorie und Data Lineage können angewendet werden, um freigegebene Daten zu verstehen und zu kontrollieren.
Für Datenanbieter: Es entstehen keine direkten Kosten für das Erstellen von Shares oder Listings. Sie zahlen weiterhin für das Speichern der Daten in Ihrem Konto.
Für Datennutzende: Nutzende zahlen für die Rechenressourcen (ihre virtuellen Warehouses), mit denen sie die geteilten Daten abfragen. Für den Zugriff auf die Daten selbst über ein Share fallen keine Gebühren an. Wenn ein Angebot (Listing) auf dem Snowflake Marketplace monetarisiert wird, gelten die spezifische Preisbedingungen des Anbieters.
Reader Accounts: Anbieter können Reader Accounts für Nutzende anlegen, die kein eigenes Snowflake-Konto haben. Der Anbieter trägt dabei die Compute-Kosten für Abfragen, die von diesen Reader Accounts ausgeführt werden.