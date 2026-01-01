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Snowflake World Tour Berlin | 29. September 2026

Making AI Real for Business

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Anwendungsfall

Data Sharing ohne ETL

Teilen Sie sofort einsatzbereite Daten, Apps, KI-Modelle und Agenten sicher über Clouds und Regionen hinweg. Mit einer Lösung, die sicheres und kosteneffizientes Sharing, einfache Data Discovery, mühelosen Zugriff und unkomplizierte Verteilung von Daten ermöglicht, sind Sie bereit für neue KI-Chancen und können durch Data Collaboration mehr Wert erschließen.

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Ein Leitfaden für effektives Data Sharing

Erfahren Sie, wie Sie den Wert Ihrer Daten erschließen: Brechen Sie Silos auf und ermöglichen Sie sicheres, nahtloses Sharing, um tiefere Einblicke, Kollaboration und KI-Innovationen zu fördern.

Übersicht

Ineffiziente Datenverschiebungen sind teuer und riskant. Verbinden Sie stattdessen Ihre Datensilos.

Beseitigen Sie Hindernisse und teilen Sie Daten einfach, sicher und kosteneffektiv. Verwalten und teilen Sie Daten mühelos mit Teams und Partnern, ganz ohne zusätzlichen ETL- oder Integrationsaufwand.

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Einfacher Zugriff auf verschiedene Datenprodukte über Clouds und Regionen hinweg

Dank nativer Verwaltung und Freigabe von Datenprodukten müssen Sie keine komplexen Pipelines erstellen oder kopieren. Teilen Sie stattdessen strukturierte, semistrukturierte oder unstrukturierte Daten einfach über verschiedene Plattformen hinweg. Dank der integrierten Discovery in Snowflake können Teams schnell vertrauenswürdige Daten finden und nutzen. Dies gewährleistet eine Single Version of Truth und fördert die Kollaboration.

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Reduziertes Risiko sensibler Datenlecks

Ermöglichen Sie sichere Kollaboration dank integrierter Governance, Zugriffskontrollen und nativer Unterstützung für sensibles Data Sharing. Verwalten Sie Daten, Apps, KI-Modelle und Agenten über verschiedene Clouds und Regionen hinweg, ohne Kompromisse bei Datenschutz, Compliance oder Datenqualität.

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Resilientes und kosteneffizientes Sharing für bessere Datenverfügbarkeit

Teilen Sie Daten ganz einfach mit Teams und Partnern weltweit – ohne kostspielige Duplikate oder zusätzlichen Aufwand. Integrierte Funktionen sorgen für resilientes und reibungsloses Sharing, optimieren den Zugriff und senken die Egress-Kosten.

Vorteile

Sicheres Sharing von Daten, Apps und KI über alle Clouds und Region hinweg

Sharing und Discovery mit Kontrolle

Kontrollierter Zugriff auf Datenprodukte, KI-Modelle und Apps

Nutzen Sie die integrierten Discovery- und Governance-Funktionen von Snowflake Horizon Catalog, um den richtigen Personen den richtigen Zugriff auf Ihre Daten und KI-Modelle zu ermöglichen – teamübergreifend und über Unternehmensgrenzen hinweg. 

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Snowflake Horizon platform diagram

Beschleunigte Wertschöpfung

Teamübergreifendes Sharing für schnellere Datenaktivierung

Finden und nutzen Sie vertrauenswürdige Daten mit Snowflake Internal Marketplace. Dieser integrierte Self-Service-Hub ermöglicht die Verteilung von Daten in Ihrem Unternehmen – schnell und ganz ohne Datenverschiebung.

Internal Marketplace entdecken

Sharing ohne Kopien

Kein ETL-Aufwand mit Secure Data Sharing

Mit Snowflake Secure Data Sharing können Unternehmen sofort abfragebereite Live-Daten mit internen und externen Stakeholder:innen teilen – ganz ohne Kopien oder komplexes ETL – für effektivere Kollaboration und schnellere Erkenntnisse.  

Mehr über Secure Data Sharing erfahren
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SQL visual

Mühelose Kollaboration

Sichere Zusammenarbeit an sensiblen Daten

Erschließen Sie den Wert Ihrer vertraulichen Daten mit fortschrittlichen Datenschutzrichtlinien und Snowflake Data Clean Rooms, die sicheres Data Sharing zwischen Unternehmen und tiefe Einblicke ohne Kompromisse bei der Compliance ermöglichen. 

Snowflake Data Clean Rooms entdecken

Ressourcen

Erfahren Sie mehr über Snowflakes Funktionen für nahtloses Sharing

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Data Sharing ohne ETL

Häufig gestellte Fragen

Dieser FAQ-Bereich behandelt die wichtigsten Data-Sharing-Konzepte, wie Data Mesh, Datenprodukte, Shares vs. Listings, sowie praktische Aspekte für das Teilen Ihrer Daten.

Data Sharing ermöglicht ein breiteres und umfassenderes Dataset für Analysen. Das führt zu umfassenderen Einblicken und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Datenerfassung. Durch das Aufbrechen von Datensilos können Unternehmen verschiedene Datenquellen kombinieren, verborgene Muster aufdecken und genauere und zuverlässigere analytische Ergebnisse erzielen. Dieser kollaborative Ansatz fördert Innovationen, verbessert die Entscheidungsfindung und beschleunigt den gesamten analytischen Lebenszyklus.

Snowflake Sharing unterstützt die Data-Mesh-Architektur, indem es die Kernprinzipien der dezentralen Datenhoheit ermöglicht. Dazu gehören domänenorientierte Verantwortlichkeit, „Data-as-a-Product“-Funktionen, eine Self-Service-Dateninfrastruktur, föderierte Governance und die Interoperabilität von Datenprodukten. Snowflake Sharing bietet integrierte Funktionen wie Listings, Internal Marketplace, Horizon Catalog für Governance und vieles mehr, die eng mit der Vision des Data Mesh von dezentraler Datenhoheit und reibungslosem Datenzugriff übereinstimmen, sodass Unternehmen ein agileres, skalierbareres und kollaborativeres Datenökosystem aufbauen können.

Beim Sharing auf Snowflake können Sie Ihre Daten als „Datenprodukte“ verpacken, indem Sie Shares mit umfangreichen Metadaten, Dokumentationen und Beispielabfragen kombinieren. Diese können dann intern anderen Teams oder extern über den Snowflake Marketplace (als Listings) angeboten werden. Dieser „Data-as-a-Product“-Ansatz macht Ihre geteilten Daten leichter auffindbar, verständlicher und sofort einsatzbereit, sodass Nutzende schnell einen Mehrwert erzielen können.

Ein Share ist ein benanntes Objekt, das als Container für Datenbankobjekte fungiert, die Sie für andere Snowflake-Konten freigeben möchten. Es ist eine sichere Echtzeitmethode, um Lesezugriff auf Ihre Daten zu gewähren, ohne sie kopieren oder verschieben zu müssen.

Ein Listing ist ein Datenprodukt, das ein Anbieter einem oder mehreren Nutzerkonten anbietet. Es baut auf Shares auf, bietet aber zusätzliche Funktionen wie Auffindbarkeit – insbesondere im Snowflake Marketplace –, die Möglichkeit, Metadaten und sogar Monetarisierungsoptionen einzubeziehen.

Shares eignen sich besser für direkte Beziehungen und Listings, wenn Sie eine breitere Verbreitung oder mehr integrierte Funktionen wünschen.

Mit Snowflake können Sie Apache Iceberg-Tabellen teilen, die von Snowflake verwaltet werden (Snowflake Managed Iceberg Tables) oder bei Snowflake registriert sind (extern verwaltete Iceberg-Tabellen über einen externen Katalog wie Polaris Catalog oder Snowflake Open Catalog). Sie können diese Iceberg-Tabellen genauso wie native Snowflake-Tabellen in einen Share einbinden, sodass Nutzende diese Daten ohne Datenbewegung live im offenen Format abfragen können.

Zu den Sicherheits- und Governance-Funktionen von Snowflake Data Sharing gehören:

Sichere Views und UDFs: Teilen Sie ausgewählte Views oder verwenden Sie Funktionen, um sensible Daten zu maskieren.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC): Nutzende greifen auf freigegebene Daten basierend auf den vom Anbieter für den Share gewährten Berechtigungen zu.

Keine Datenbewegung: Daten verlassen das Konto des Anbieters nicht.

Auditfähigkeit: Alle Sharing-Aktivitäten und der Datenzugriff werden protokolliert.

Widerrufbarer Zugriff: Anbieter können den Zugriff jederzeit widerrufen.

Snowflake Horizon: Funktionen wie Datenklassifizierung, Zugriffshistorie und Data Lineage können angewendet werden, um freigegebene Daten zu verstehen und zu kontrollieren.

Für Datenanbieter: Es entstehen keine direkten Kosten für das Erstellen von Shares oder Listings. Sie zahlen weiterhin für das Speichern der Daten in Ihrem Konto.

Für Datennutzende: Nutzende zahlen für die Rechenressourcen (ihre virtuellen Warehouses), mit denen sie die geteilten Daten abfragen. Für den Zugriff auf die Daten selbst über ein Share fallen keine Gebühren an. Wenn ein Angebot (Listing) auf dem Snowflake Marketplace monetarisiert wird, gelten die spezifische Preisbedingungen des Anbieters.

Reader Accounts: Anbieter können Reader Accounts für Nutzende anlegen, die kein eigenes Snowflake-Konto haben. Der Anbieter trägt dabei die Compute-Kosten für Abfragen, die von diesen Reader Accounts ausgeführt werden.

* Private Preview, † Public Preview, ‡ demnächst verfügbar