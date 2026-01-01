Snowflakeデータシェアリングのセキュリティ機能とガバナンス機能には、以下のようなものがあります。

セキュアなビューとUDF：キュレートされたビューを共有したり、関数を使用して機密データをマスキングしたりできます。

ロールベースのアクセス制御（RBAC）：コンシューマーは、Shareでプロバイダーが付与した権限に基づいて共有データにアクセスします。

データ移動なし：データはプロバイダーのアカウント外に移動することはありません。

監査可能性：すべての共有アクティビティとデータアクセスがログに記録されます。

取り消し可能なアクセス：プロバイダーはいつでもアクセスを取り消すことができます。

Snowflake Horizon：データ分類、アクセス履歴、リネージなどの機能を、共有データの理解とガバナンスに適用できます。