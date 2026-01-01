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Zero-ETL Secure AI and Data Sharing Across Clouds and Regions
セキュリティとガバナンスを維持しながら、複数のクラウドやリージョンを横断して共有する方法をご紹介します。
ユースケース
ガバナンスが確保された相互運用可能なデータ、アプリ、AIアセットを簡単に共有できます。また、平易な自然言語を使用してAIやアナリティクスを活用するデータプロダクトにパッケージ化することもできます。
概要
シンプルでセキュア、かつ費用対効果の高いエンタープライズ対応のAIとデータ共有により、障壁を解消できます。追加のETLや統合作業を増やすことなく、チームやパートナーとデータをより容易にガバナンスし、安全に共有できます。
組織内外のすべてのユーザーへのゼロコピー共有により複雑さが軽減され、新しいパイプラインの必要性が減少し、複数のクラウドやリージョンを横断した共有時のエグレスコストを低減します。
粒度の高いアクセス制御や暗号化など、AIとデータ共有のための組み込みのガバナンス機能により、エンタープライズグレードの信頼性を強化できます。事業継続性とディザスタリカバリにより、ミッションクリティカルなデータプロダクトのレジリエンスが向上します。
オープンテーブルフォーマット、エージェント、セマンティックビューをサポートするSnowflakeの広範な共有エコシステムにより、ベンダーロックインなしにAIを強化するコネクテッドデータファウンデーションを実現できます。
価値実現までの時間を短縮
自動化されたグローバル共有機能により、コストを増やさずにデータの提供とアクセスを拡大できるため、手作業やデータの重複を削減できます。
共有とディスカバリーの統制
Snowflake Horizonカタログに組み込まれたディスカバリー機能とガバナンス機能により、組織内外の適切な人員にデータやAIアセットへの適切なアクセスを提供できます。
「モビリティテクノロジーのリーディンググローバル企業として、データの可能性を最大限に活用し、お客様に忘れられない旅行体験を提供することが不可欠です。Snowflakeのインターナルマーケットプレイスにより、弊社のデータチームは組織内でデータプロダクトのプロモーションとセキュアな共有を行えるようになり、情報に基づいたデータドリブンな意思決定を促進しています」
—Tobias Hadem氏
FlixMobility、エンジニアリング部門VP
柔軟性と相互運用性の実現
あらゆるデータタイプやデータフォーマットをサポートしているため、AIとデータを組織内外のあらゆるユーザーと共有して、AIイニシアチブを促進する包括的な基盤を構築できます。
簡単に連携
高度なプライバシーポリシーとSnowflakeデータクリーンルームを活用して、極めて機密性の高いデータの価値を引き出します。これにより、コンプライアンスを損なうことなく、組織間でのセキュアデータシェアリングと深いインサイトの獲得が可能になります。
ゼロETLデータシェアリング
このFAQでは、データメッシュ、データプロダクト、シェアとリスティングの比較、データ共有に関する実用的な考慮事項など、データシェアリングの主な概念についてご紹介します。
データシェアリングは、分析のためのより広範で豊富なデータセットを提供することで、より包括的なインサイトをもたらし、データ取得にかかる時間と労力を削減します。組織はデータサイロを解消することで、多様なデータソースを組み合わせて隠れたパターンを明らかにし、より正確で信頼性の高いアナリティクス結果を生成できます。この協調的なアプローチは、イノベーションを促進し、意思決定を改善し、アナリティクスのライフサイクル全体を加速します。
Snowflakeシェアリングは、ドメインドリブンなオーナーシップ、「プロダクトとしてのデータ」機能、セルフサービスデータインフラストラクチャ、フェデレーテッドガバナンス、データプロダクトの相互運用性など、分散型データオーナーシップの中核原則を実現することで、データメッシュアーキテクチャをサポートします。Snowflakeシェアリングは、リスティング、インターナルマーケットプレイス、ガバナンスのためのHorizonカタログなどの組み込みの機能を提供します。これは、データメッシュの分散型データオーナーシップと円滑なデータアクセスというビジョンに密接に沿ったもので、組織はよりアジャイルでスケーラブルなコラボレーション可能なデータエコシステムを構築できます。
Snowflakeで共有する場合は、Shareを豊富なメタデータ、ドキュメント、サンプルクエリと組み合わせることで、「データプロダクト」としてパッケージ化できます。作成したデータは、社内で他のチームに提供することも、Snowflakeマーケットプレイスを通じて（リスティングとして）外部に提供することもできます。この「プロダクトとしてのデータ」の手法により、共有データの発見可能性と理解度が向上し、すぐに使えるようになります。
Shareは、名前付きオブジェクトです。他のSnowflakeアカウントと共有する必要のあるデータベースオブジェクトのコンテナとして機能します。セキュアでリアルタイムな方法で、データのコピーや移動なしに読み取り専用アクセスを許可できます。
リスティングは、プロバイダーが1つ以上のコンシューマーアカウントに提供するデータプロダクトです。Shareオブジェクトを基盤としていますが、特にSnowflakeマーケットプレイスでは、メタデータや収益化オプションを含む発見可能性などが追加されています。
Shareは、直接の関係に適しており、リスティングはより広範な配布や組み込みの機能を必要とする場合に適しています。
Snowflakeでは、Snowflakeによって管理されているApache Icebergテーブル（SnowflakeマネージドIcebergテーブル）やSnowflakeに登録されているApache Icebergテーブル（Polaris CatalogやSnowflake Open Catalogなどの外部カタログを使用している外部マネージドIcebergテーブル）を共有できます。これらのIcebergテーブルは、ネイティブのSnowflakeテーブルと同様にShareに含めることができます。コンシューマーは、データを移動することなくオープンフォーマットでこのデータをライブクエリできます。
Snowflakeデータシェアリングのセキュリティ機能とガバナンス機能には、以下のようなものがあります。
セキュアなビューとUDF：キュレートされたビューを共有したり、関数を使用して機密データをマスキングしたりできます。
ロールベースのアクセス制御（RBAC）：コンシューマーは、Shareでプロバイダーが付与した権限に基づいて共有データにアクセスします。
データ移動なし：データはプロバイダーのアカウント外に移動することはありません。
監査可能性：すべての共有アクティビティとデータアクセスがログに記録されます。
取り消し可能なアクセス：プロバイダーはいつでもアクセスを取り消すことができます。
Snowflake Horizon：データ分類、アクセス履歴、リネージなどの機能を、共有データの理解とガバナンスに適用できます。
データプロバイダーについては、共有やリスティングの直接的なコストは発生しません。アカウント内のデータのストレージに対する支払いは継続されます。
データコンシューマーについては、コンシューマーは、共有データのクエリに使用するコンピュートリソース（仮想ウェアハウス）に対して支払います。共有を通じてデータ自体にアクセスする場合、料金は発生しません。Snowflakeマーケットプレイスのリスティングが収益化される場合、プロバイダーによって設定された特定の料金条件が適用されます。
リーダーアカウントについては、プロバイダーは、独自のSnowflakeアカウントを持っていないコンシューマーのためにリーダーアカウントを作成できます。プロバイダーは、リーダーアカウントによって実行されるクエリのコンピュートコストを負担します。