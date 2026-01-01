Quickstart
사용 사례
Snowflake로 실현하는AI 최적화 데이터 제품의 민주화
Internal Marketplace를 통해 고품질의 실행 가능하고 검증된 데이터를 발견하고 액세스하며 공유하세요.
개요
데이터 사일로 해소. 인사이트 및 AI 혁신을 통한 가속화.
Horizon Catalog의 일부인 Snowflake Internal Marketplace는 조직 내에서 적합한 데이터를 적합한 사용자에게 제공할 수 있는 내장형 셀프서비스 허브로, 데이터 이동 없이 활용할 수 있습니다.
검색 가능성 향상
비즈니스 단위 및 외부 소스에서 검증된 데이터 제품을 최적화된 검색 기능으로 찾아보세요.
신뢰할 수 있는 검증된 데이터 액세스
조직 내에서 품질과 신뢰를 유지하기 위해 관리되는 데이터 제품을 쉽게 공유하고 액세스하세요.
선별된 자산의 활용 극대화
복잡한 설정이나 크로스 클라우드, 크로스 리전 중복 없이 BI, 분석 및 AI/ML 사용 사례에 데이터 제품을 사용하세요.
이점
안전하고 공유 가능한 데이터 제품으로AI 기반 구축하기
데이터 액세스 속도 증진
중앙 집중식 허브에서 셀프서비스 데이터 제품 탐색으로 팀 역량 강화
중앙 팀에 대한 의존도를 줄이고 관련 데이터를 빠르게 검색하고 찾아 가치 실현 시간을 가속화합니다.
리전, 클라우드 및 이기종 데이터베이스 시스템 전반에서 신뢰할 수 있는 고품질 단일 진실 공급원과 AI 최적화 데이터 제품에 액세스합니다.
통합 거버넌스
데이터 신뢰성 및 신뢰 향상
엔터프라이즈급 역할 기반 액세스 제어(RBAC)로 데이터에 대한 액세스를 관리합니다.
GDPR, CCPA 및 HIPAA와 같은 규정을 준수하는 포괄적인 기능으로 민감 데이터를 보호합니다.
사용자 지정 지표와 이상 감지를 통해 데이터 계보를 추적하고 데이터 품질을 모니터링합니다.
원활한 상호운용성
상호 운용 가능한 데이터 제품으로 분석 및 AI/ML 사용 사례 구현
다양한 엔진에서 쿼리하고 다른 데이터베이스의 데이터를 활용하면서, 개방형 표준 기반 공유로 벤더 종속성을 피할 수 있습니다.
AI 및 분석을 위한 비즈니스 기반 데이터 제품을 단일 진실 공급원으로 구축합니다.
클라우드나 리전과 관계없이 조직 전반에 걸쳐 데이터를 비용 효율적으로 공유합니다.
30일 Snowflake Trial지금 시작하기
- 400 달러(USD) 상당의 크레딧 제공
- 즉시 이용 가능한 AI 데이터 클라우드
- 핵심 데이터 워크로드 지원