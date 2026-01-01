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Expedition. 무료 온라인 행사, 11월 3~6일.

실무자를 위한 기술 트랙부터 리더를 위한 비즈니스 성과까지.

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사용 사례

Snowflake로 실현하는AI 최적화 데이터 제품의 민주화

Internal Marketplace를 통해 고품질의 실행 가능하고 검증된 데이터를 발견하고 액세스하며 공유하세요.

공유 시작하기

개요

데이터 사일로 해소. 인사이트 및 AI 혁신을 통한 가속화.

Horizon Catalog의 일부인 Snowflake Internal Marketplace는 조직 내에서 적합한 데이터를 적합한 사용자에게 제공할 수 있는 내장형 셀프서비스 허브로, 데이터 이동 없이 활용할 수 있습니다.

검색 가능성 향상

비즈니스 단위 및 외부 소스에서 검증된 데이터 제품을 최적화된 검색 기능으로 찾아보세요.

trusted data

신뢰할 수 있는 검증된 데이터 액세스

조직 내에서 품질과 신뢰를 유지하기 위해 관리되는 데이터 제품을 쉽게 공유하고 액세스하세요.

lightning bolt icon

선별된 자산의 활용 극대화

복잡한 설정이나 크로스 클라우드, 크로스 리전 중복 없이 BI, 분석 및 AI/ML 사용 사례에 데이터 제품을 사용하세요.

이점

안전하고 공유 가능한 데이터 제품으로AI 기반 구축하기

데이터 액세스 속도 증진

중앙 집중식 허브에서 셀프서비스 데이터 제품 탐색으로 팀 역량 강화

  • 중앙 팀에 대한 의존도를 줄이고 관련 데이터를 빠르게 검색하고 찾아 가치 실현 시간을 가속화합니다.

  • 리전, 클라우드 및 이기종 데이터베이스 시스템 전반에서 신뢰할 수 있는 고품질 단일 진실 공급원과 AI 최적화 데이터 제품에 액세스합니다.

통합 거버넌스

데이터 신뢰성 및 신뢰 향상

  • 엔터프라이즈급 역할 기반 액세스 제어(RBAC)로 데이터에 대한 액세스를 관리합니다.

  • GDPR, CCPA 및 HIPAA와 같은 규정을 준수하는 포괄적인 기능으로 민감 데이터를 보호합니다.

  • 사용자 지정 지표와 이상 감지를 통해 데이터 계보를 추적하고 데이터 품질을 모니터링합니다.

원활한 상호운용성

상호 운용 가능한 데이터 제품으로 분석 및 AI/ML 사용 사례 구현

  • 다양한 엔진에서 쿼리하고 다른 데이터베이스의 데이터를 활용하면서, 개방형 표준 기반 공유로 벤더 종속성을 피할 수 있습니다.

  • AI 및 분석을 위한 비즈니스 기반 데이터 제품을 단일 진실 공급원으로 구축합니다.

  • 클라우드나 리전과 관계없이 조직 전반에 걸쳐 데이터를 비용 효율적으로 공유합니다.

*PrPr, † PuPr, ‡ 출시 예정