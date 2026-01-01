Snowflake는 Snowflake Cortex AI를 통해 자연어 처리를 실현하고 인사이트를 이끌어냅니다. Cortex Analyst와 같은 기능을 사용하면 사용자가 데이터에 대해 자연어로 질문했을 때, 해당 질문이 SQL 쿼리로 변환됩니다. 또한, Cortex LLM 기능을 통해 자연어를 해석한 다음, 테이블의 데이터에 대한 쿼리 및 요약을 생성하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.