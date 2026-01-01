과정
데이터 분석가를 위한 BI 분석 부트캠프
Snowflake와 최고의 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구의 을 배울 수 있는 무료 과정을 수강해 보세요.
사용 사례
LLM 기반 SQL, 대화 애플리케이션 및 확장 가능한 비즈니스 인텔리전스를 통해 작업 방식을 혁신하세요
Forbes 선정 글로벌 2,000대 기업 중 754곳이 사용하는 Snowflake*
개요
데이터가 솔루션 전반에 분산되어 있을 때, 엔터프라이즈 데이터에서 팀이 유용한 정보를 얻을 수 있도록 파이프라인과 골드 계층을 구축하는 것은 쉽지 않습니다. AI 기능과 주요 도구를 손쉽게 통합하여 강화된 Snowflake는 모든 유형의 데이터를 대규모로 처리할 수 있는 단일 플랫폼을 제공하며, 이를 통해 의미 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
직관적인 AI 기반 SQL을 활용하여 정형 및 비정형 데이터를 손쉽게 쿼리하고, 깊이 있는 인사이트를 확보하세요.
직관적인 대화 기반 데이터 탐색을 통해 더 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다. 질문을 통해 발견을 이끌어내세요.
직관적인 인터페이스로 더 빠르게 인사이트를 얻고, AI 앱, BI 플랫폼, 노트북 등 선호하는 도구에서 일관된 결과를 확보할 수 있습니다.
이점
분석가 역량 강화
Cortex AISQL은 가장 강력한 LLM을 SQL 인터페이스에 통합하는 새로운 AI 쿼리 언어입니다. 예측, 오디오 전사, 감성 분석, 이상 감지 등에 LLM 기반 SQL을 활용하여 멀티 모달 데이터로 배치 분석을 확장하세요.
문서와의 소통 그 이상을 실현
조직 구성원 모두가 Cortex Analyst와 Streamlit 기반의 Text-to-SQL 서비스로 엔터프라이즈 데이터에 액세스하고 활용할 수 있도록 지원합니다.
통합 시맨틱 기반
대시보드, AI 에이전트, 분석가의 질의 등 어떤 쿼리에서도 동일한 결과를 반환하도록 일관성을 강화합니다.
AI 기반 모델링
Semantic View Autopilot은 AI를 활용해 실제 데이터 패턴을 기반으로 포괄적인 시맨틱 모델을 즉시 생성함으로써, 수주에 걸친 수동 코딩 작업을 대체합니다.
쿼리 이력에서 가장 관련성 높은 지표와 차원을 식별하는 Semantic View Autopilot을 통해 비즈니스가 실제로 데이터를 활용하는 방식에 맞게 모델을 정렬합니다.
데이터 변화에 따라 시맨틱 계층을 자동으로 정교화하고 업데이트하여 데이터 엔지니어링 팀의 유지 관리 부담을 줄입니다.
개방형 시맨틱 표준
개방적이고 중립적인 Open Semantic Interchange(OSI) 프레임워크를 활용해 대시보드, Notebook, ML 모델 전반에서 일관된 지표를 제공함으로써 벤더 종속성을 줄이고 유연성을 강화합니다.
Snowflake에서 지표를 정의하고 Tableau, Sigma와 같은 도구에 로직을 재정의하지 않고 네이티브로 제공합니다.
전체 생태계에서 공유된 비즈니스 컨텍스트를 지원해 성능을 향상시키고, AI 및 BI 도구가 항상 동일한 언어로 작동하도록 보장합니다.
업계 선도 LLM을 언제든 손쉽게 활용
AI 기반 비즈니스 인텔리전스
실시간 분석, 인사이트를 위한 NLP, BI 도구와 AI 모델의 통합, 대시보드를 위한 데이터 거버넌스에 대해 알아보세요.
Snowflake Cortex AI를 활용하면 업계를 선도하는 대규모 언어 모델(LLM)에 서버리스로 액세스할 수 있습니다. 여기에는 Meta(Llama), Google(Gemma), Mistral AI, Anthropic(Claude), OpenAI 등 공급자의 모델뿐만 아니라, Arctic과 같은 Snowflake의 자체 오픈 엔터프라이즈급 모델이 포함됩니다. 이들 모델은 간단한 SQL 또는 Python 함수를 통해 다양한 작업에 활용할 수 있습니다.
Snowflake는 다양한 주요 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구와의 광범위한 호환성을 제공합니다. Tableau, Microsoft Power BI, Looker(Google Cloud), Qlik 및 ThoughtSpot과 같은 널리 사용되는 도구를 네이티브 커넥터, ODBC 또는 JDBC 드라이버를 통해 Snowflake에 원활하게 연결할 수 있습니다. 상세 리스트는 Snowflake의 기술 파트너 페이지에서 확인할 수 있습니다.
Snowflake는 BI 대시보드로 확장할 수 있는 강력한 중앙 집중식 데이터 거버넌스를 제공합니다. Snowflake Horizon을 활용하여 구현할 수 있는 내용은 다음과 같습니다.
누가 어떤 데이터를 볼 수 있는지를 정의하는 역할 기반 액세스 제어(RBAC)
BI 도구에서 민감한 정보를 보호하는 데이터 마스킹 정책
세분화된 데이터 가시성을 위한 행 액세스 정책
소스에서 대시보드까지 일관된 거버넌스를 보장하며, 데이터를 분류하고 계보를 추적하는 오브젝트 태깅
네, Snowflake를 활용하면 BI 도구에 AI를 손쉽게 통합할 수 있습니다. 다음과 같이 활용할 수 있습니다.
예측, 이상 감지 또는 LLM 활용 등에 사용되는 Cortex AISQL 함수를 SQL로 직접 실행하고, BI 도구에서 결과를 확인할 수 있습니다.
Snowpark ML을 활용하여 Snowflake 내에서 사용자 지정 ML 모델을 배포하고, BI 대시보드에서 예측 기능을 사용할 수 있습니다.
많은 BI 도구가 Snowflake 내에서 AI로 처리되거나 강화된 데이터에 연결하고 활용할 수 있는 자체 AI 기능을 갖추고 있습니다.
Snowflake는 Snowflake Cortex AI를 통해 자연어 처리를 실현하고 인사이트를 이끌어냅니다. Cortex Analyst와 같은 기능을 사용하면 사용자가 데이터에 대해 자연어로 질문했을 때, 해당 질문이 SQL 쿼리로 변환됩니다. 또한, Cortex LLM 기능을 통해 자연어를 해석한 다음, 테이블의 데이터에 대한 쿼리 및 요약을 생성하는 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.