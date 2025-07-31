Kurs
BI Analytics Bootcamp für Datenanalyst:innen
Nehmen Sie an einem kostenlosen Kurs teil, um die Möglichkeiten von Snowflake und führende Business-Intelligence-Tools kennenzulernen.
Anwendungsfall
Transformieren Sie Ihre Arbeitsweisen mit LLM-gestütztem SQL, Chat-Applikationen und skalierbarer Business Intelligence.
751 der Forbes Global 2000-Unternehmen nutzen Snowflake¹
Übersicht
Es kann schwierig sein, Pipelines und Gold-Layer zu erstellen, um nützliche Informationen aus Unternehmensdaten zu gewinnen – insbesondere, wenn diese über verschiedene Lösungen verstreut sind. Mit der Unterstützung von KI-Funktionen und der einfachen Integration mit führenden Tools bietet Snowflake eine einheitliche Plattform, um alle Arten von Daten in großem Umfang zu verarbeiten, sodass Sie aussagekräftige Erkenntnisse liefern können.
Fragen Sie strukturierte und unstrukturierte Daten mühelos zusammen ab, um mithilfe von intuitivem, KI-gestütztem SQL tiefgreifende Einblicke zu erhalten.
Ermöglichen Sie intelligentere Entscheidungen durch intuitive, dialogbasierte Datenexploration. Einfach fragen, mehr entdecken.
Gewinnen Sie schneller Einblicke dank intuitiven Benutzeroberflächen und gewährleisten Sie konsistente Ergebnisse über all Ihre bevorzugten Tools hinweg – KI-Apps, BI-Plattformen und Notebooks.
Vorteile
Mehr Leistung für Analyst:innen
Cortex AISQL ist eine neue KI-Abfragesprache, die die leistungsstärksten LLMs auf Ihre SQL-Schnittstelle bringt. Skalieren Sie Batch-Analytics mit multimodalen Daten durch LLM-gestütztes SQL für Prognosen, Audio-Transkription, Stimmungsanalysen, Anomalieerkennung und mehr.
Dialog mit Dokumenten und mehr
Interagieren Sie mit Self-Service-Analytics-Applikationen. Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und gewinnen Sie mühelos tiefere Einblicke durch eine nahtlose, native Erfahrung mit Snowflake Intelligence.
Ermöglichen Sie mit Cortex Analyst und Streamlit allen in Ihrem Unternehmen den Zugriff auf und die Bearbeitung von Unternehmensdaten durch einen Text-zu-SQL-Dienst.
Zuverlässige Daten
Definieren und speichern Sie Geschäftsmetriken und Entitätsbeziehungen direkt in Snowflake mit nativen Semantic Views.
Schaffen Sie eine einheitliche Source of Truth für all Ihre bevorzugten Tools, unabhängig davon, ob Sie Cortex Analyst, Snowflake CoWork, BI-Tools oder sogar direkte SQL-Abfragen verwenden, damit Sie über alle Benutzeroberflächen hinweg die gleichen Ergebnisse sehen.
Ermöglichen Sie Ihren Teams, mit intuitiven Benutzeroberflächen Daten zu untersuchen und Antworten in Echtzeit zu erhalten.
Branchenführende LLMs, sofort verfügbar
„Dieser Chatbot war ein Wendepunkt für Siemens Energy. Die Möglichkeit, die Daten in unserem riesigen Wissensbestand zu erschließen und zu demokratisieren, hat uns einen echten Wettbewerbsvorteil verschafft.“
Tim Kessler
Head of Data, Models and Analytics, Siemens Energy
KI-gestützte Business Intelligence
Erfahren Sie mehr über Echtzeit-Analytics, NLP zur Gewinnung von Erkenntnissen, die Integration von KI-Modellen in BI-Tools und Data Governance für Ihre Dashboards.
Mit Snowflake Cortex AI erhalten Sie serverlosen Zugriff auf eine Reihe branchenführender Large Language Models (LLMs). Dazu gehören Modelle von Anbietern wie Meta (Llama-Modelle), Google (Gemma), Mistral AI, Anthropic (Claude-Modelle) und OpenAI sowie Snowflakes eigene offene Enterprise-Modelle wie Arctic. Diese können über einfache SQL- oder Python-Funktionen für verschiedene Tasks genutzt werden.
Snowflake bietet umfassende Kompatibilität mit einer Vielzahl führender BI-Tools (Business Intelligence). Beliebte Optionen wie Tableau, Microsoft Power BI, Looker (Google Cloud), Qlik und ThoughtSpot können über native Konnektoren, ODBC- oder JDBC-Treiber nahtlos mit Snowflake verbunden werden. Eine umfassende Liste der Technologiepartner von Snowflake finden Sie hier.
Snowflake bietet leistungsstarke, zentralisierte Data Governance, die sich auch auf Ihre BI-Dashboards erstreckt. Mit Snowflake Horizon können Sie Folgendes implementieren:
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC, Role-Based Access Control), um zu definieren, wer welche Daten sieht.
Richtlinien zur Datenmaskierung zum Schutz sensibler Informationen in BI-Tools.
Row-Access Policies für detaillierte Datentransparenz.
Object Tagging für die Klassifizierung von Daten und die Lineage-Nachverfolgung, um eine einheitliche Governance von der Quelle bis zum Dashboard zu gewährleisten.
Ja, Snowflake ermöglicht die Einbettung von KI in BI-Tools. Sie haben folgende Möglichkeiten:
Führen Sie Cortex AISQL-Funktionen (z. B. für Prognosen, Anomalieerkennung oder die Nutzung von LLMs) direkt über SQL aus, wobei die Ergebnisse von BI-Tools genutzt werden.
Nutzen Sie Snowpark ML, um benutzerdefinierte ML-Modelle in Snowflake bereitzustellen und Prognosen für BI-Dashboards verfügbar zu machen.
Viele BI-Tools verfügen zudem über eigene KI-Funktionen, die sich mit Daten verbinden und diese nutzen können, welche durch KI in Snowflake verarbeitet oder angereichert wurden.
Snowflake ermöglicht Natural Language Processing (NLP) zur Gewinnung von Erkenntnissen durch Snowflake Cortex AI. Funktionen wie Cortex Analyst erlauben es Anwender:innen, Fragen zu ihren Daten in natürlicher Sprache zu stellen, die dann in SQL-Abfragen umgewandelt werden. Sie können auch Cortex LLM-Funktionen verwenden, um Applikationen zu erstellen, die natürliche Sprache interpretieren, um Daten aus Ihren Tabellen abzufragen und zusammenzufassen.