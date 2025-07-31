Es kann schwierig sein, Pipelines und Gold-Layer zu erstellen, um nützliche Informationen aus Unternehmensdaten zu gewinnen – insbesondere, wenn diese über verschiedene Lösungen verstreut sind. Mit der Unterstützung von KI-Funktionen und der einfachen Integration mit führenden Tools bietet Snowflake eine einheitliche Plattform, um alle Arten von Daten in großem Umfang zu verarbeiten, sodass Sie aussagekräftige Erkenntnisse liefern können.