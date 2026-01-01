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Snowflake World Tourが東京にやってきます

9月10日〜11日 グランドプリンスホテル新高輪で開催。AIとデータの先端事例に浸れる2日間です！

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アナリティクス
概要
Horizon ContextAIMのモダナイゼーションAIMの仮想化
移行AIを活用したビジネスインテリジェンスレイクハウスのアナリティクスインタラクティブなアナリティクス
関連リソース

ユースケース

AIを活用したビジネスインテリジェンス

LLMを活用したSQL、チャットアプリケーション、スケーラブルなビジネスインテリジェンスにより、働き方を変革します。 

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Forbes Global 2000企業のうち751社がSnowflakeを利用*

概要

ステークホルダーが利用できるセルフサービスアナリティクスの構築には時間がかかります。日常のワークフローにAIを統合することで、その構築プロセスを加速できます。

チームがエンタープライズデータから有益な情報を取得するパイプラインやゴールドレイヤーの構築は、特にデータが複数のソリューションに分散している場合には困難です。Snowflakeは、AI機能と業界をリードするツールとの容易な統合により、あらゆるタイプのデータを大規模に処理できるシングルプラットフォームを提供します。これにより、有意義なインサイトを提供できます。 

Platform diagram

マルチモーダルデータをビジネスインサイトへと簡単に変換

構造化データと非構造化データを簡単にクエリして、AIを活用した直感的なSQLを使用してディープインテリジェンスを実現できます。

AI icon

インテリジェントな対話型インサイトによる組織の強化

対話型の直感的なデータ探索により、よりスマートな意思決定を支援します。質問を開始すれば、すぐに情報を発見できます。

Scale icon

確かな精度と超高速のパフォーマンスで、大規模なBIワークロードを強化

直感的なインターフェイスでインサイトを迅速に取得し、AIアプリ、BIプラットフォーム、ノートブックなど、任意のすべてのツールで一貫した結果を得られます。

Summit 24 logo with a data analytics icon
ブログ

Snowflake、セマンティックビューオートパイロットを発表：AIを活用して迅速なセマンティックモデリングが可能

メリット

AIやBIなどあらゆる用途で 信頼できる唯一の情報源を活用

アナリストを強力に支援

AIでデータアナリストの可能性を最大限に引き出す

Cortex AISQLは、SQLインターフェイスに最も強力なLLMをもたらす新しいAIクエリ言語です。LLM駆動のSQLを使用してマルチモーダルデータでバッチアナリティクスを拡張し、予測、音声文字変換、感情分析、異常検知などを実行できます。 

Cortex AISQLの詳細を見る
Platform diagram
Snowflake ML features screenshot

ドキュメントなどとの対話

データと自然言語で対話

  • セルフサービス型アナリティクスアプリケーションと対話できます。Snowflake CoWorkのシームレスなネイティブ体験を通じて、自然言語で質問し、深いレベルのインサイトを簡単にフォローアップできます。

  • Cortex AnalystStreamlitのText-to-SQLサービスを通じて、組織内のすべてのユーザーがエンタープライズデータにアクセスし、実用的なアクションにつなげることができます。

  • 構造化データを超えた活用が可能になります。フルマネージドのRAGエンジンであるCortex Searchを使用して、非構造化データと対話できます。
Snowflake CoWorkの詳細を見る

統合されたセマンティクス

メトリクスを一度定義すれば、あらゆる場所で信頼性の高いデータ活用が可能

  • ネイティブのセマンティックビューを使用して、Snowflake内で複雑なメトリクスやリレーションシップを直接定義できるため、さまざまなダッシュボードでのロジックの断片化による混乱が解消されます。

  • ダッシュボード、AIエージェント、アナリストなど、あらゆるクエリが同じ回答を返すようにすることで、一貫性を高めます。

  • Cortex AnalystSnowflake CoWorkに必要な、ガバナンスの確保されたビジネスを意識した基盤を提供することで、ハルシネーションを最小限に抑えたより正確な応答を提供します。
セマンティックビューの概要を見る
semantic views diagram
query gen

AIを活用したモデリング

自動化されたデータモデリングでインサイト取得までの時間を短縮

  • AIを使用して実際のデータパターンに基づいて包括的なセマンティックモデルを瞬時に生成するSemantic View Autopilotにより、数週間かかるような手作業でのコーディングが不要になります。

  • Semantic View Autopilotがクエリ履歴から最も関連性の高いメトリクスとディメンションを特定できるようにすることで、実際のデータの使用方法とモデルを整合させます。

  • データの進化に応じてセマンティックレイヤーを自動的に改良および更新することで、データエンジニアリングチームのメンテナンス負荷を軽減できます。

今すぐアカウントでSVAを試してみる

オープンなセマンティック標準

AI/BIプラットフォーム間の相互運用性でイノベーションを推進

  • オープンでニュートラルなOpen Semantic Interchange（OSI）フレームワークを使用して、ダッシュボード、ノートブック、MLモデルにわたって一貫したメトリクスを提供することで、ベンダーロックインを軽減し、柔軟性を高めます。

  • Snowflakeでメトリクスを構築し、ロジックを再定義することなくTableauやSigmaなどのツールにネイティブに提供できます。

  • エコシステム全体で共有されたビジネスコンテキストを促進し、AIツールとBIツールが常に同じ言語を使用できるようにして、パフォーマンス向上を促進します。

Open Semantic Interchangeの詳細について知る
osi screenshot

業界をリードするLLMを迅速かつ容易に活用

テクノロジー

「このチャットボットは、Siemens Energyにとって画期的なソリューションになっています。データの宝庫に埋もれていた貴重なデータを明らかにして民主化できるため、明確な競争優位性がもたらされています」

—Tim Kessler氏
Siemens Energyデータ、モデル、アナリティクス担当責任者

ストーリーを読む

  • 70万以上イノベーションと市場投入期間の短縮のために要約されたドキュメントのページ数
  • 約25名の高度に専門化された研究開発エンジニアが、データやインサイトへほぼ瞬時にアクセスできる環境
ケーススタディを読む
Man in a construction helmet looking at an ipad

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Snowflakeを実際に使ってみる

30日間の無料トライアルをSnowflakeトライアルをすぐに開始する

  • 400ドルの無料クレジット
  • AIデータクラウドへの即時アクセス
  • 最も重要なデータワークロードを実現
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AIを活用したビジネスインテリジェンス

よくある 質問

リアルタイム分析、インサイトのためのNLP、AIモデルとBIツールの統合、ダッシュボードのデータガバナンスについてご紹介します。

Snowflake Cortex AIを通じて、業界をリードするさまざまな大規模言語モデル（LLM）にサーバーレスにアクセスできます。これには、Meta（Llamaモデル）、Google（Gemma）、Mistral AI、Anthropic（Claudeモデル）、OpenAIなどのプロバイダーのモデルや、ArcticなどのSnowflake独自のエンタープライズグレードのオープンモデルが含まれます。これらのモデルは、さまざまなタスクでシンプルなSQLまたはPython関数を使用してアクセスできます。

Snowflakeは、さまざまな主要なビジネスインテリジェンス（BI）ツールと幅広い互換性を備えています。Tableau、Microsoft Power BI、Looker（Google Cloud）、Qlik、ThoughtSpotなどの広く普及しているアプリケーションは、ネイティブコネクタ、ODBC、JDBCドライバーを使用してSnowflakeにシームレスに接続します。包括的なリストについては、こちらからSnowflakeのテクノロジーパートナーをご確認いただけます。

 

Snowflakeは、BIダッシュボードに拡張できる、堅牢で一元化されたデータガバナンスを提供します。Snowflake Horizonでは、次のことが可能です。

  • ロールベースのアクセス制御（RBAC）により、どのユーザーがどのデータを閲覧するかの定義

  • BIツール内の機密情報を保護するためのデータマスキングポリシー

  • 粒度の高いデータ可視性を実現する行アクセスポリシー

  • データの分類とリネージ追跡のためのオブジェクトのタグ付けにより、ソースからダッシュボードまで一貫したガバナンスを確保

はい、Snowflakeは、BIツールへのAIの組み込みを容易にします。次のことが可能です。

  • （予測、異常検知、LLM活用などの）Cortex AISQL関数をSQLで直接実行し、その結果をBIツールで活用できます。

  • Snowpark MLを使用して、Snowflake内でカスタムMLモデルを展開し、BIダッシュボードで予測を利用できるようにします。

  • また、多くのBIツールは、Snowflake内でAIによって処理またはエンリッチされたデータに接続し、活用するための独自のAI機能を備えています。

Snowflakeは、Snowflake Cortex AIを通じてインサイトのための自然言語処理（NLP）を可能にします。Cortex Analystのような機能では、ユーザーは自然言語でデータに関する質問をすることができ、質問はSQLクエリに変換されます。また、Cortex LLM関数を使用して、自然言語を解釈してテーブルのデータをクエリし、要約するアプリケーションを構築することもできます。

 

*2025年7月31日時点の情報