Snowflakeは、Snowflake Cortex AIを通じてインサイトのための自然言語処理（NLP）を可能にします。Cortex Analystのような機能では、ユーザーは自然言語でデータに関する質問をすることができ、質問はSQLクエリに変換されます。また、Cortex LLM関数を使用して、自然言語を解釈してテーブルのデータをクエリし、要約するアプリケーションを構築することもできます。