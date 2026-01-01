コース
データアナリストのためのBI Analytics Bootcamp
Snowflakeとトップクラスのビジネスインテリジェンス（BI）ツールのパワーを紹介する無料のコースを受講できます。
ユースケース
LLMを活用したSQL、チャットアプリケーション、スケーラブルなビジネスインテリジェンスにより、働き方を変革します。
Forbes Global 2000企業のうち751社がSnowflakeを利用*
概要
チームがエンタープライズデータから有益な情報を取得するパイプラインやゴールドレイヤーの構築は、特にデータが複数のソリューションに分散している場合には困難です。Snowflakeは、AI機能と業界をリードするツールとの容易な統合により、あらゆるタイプのデータを大規模に処理できるシングルプラットフォームを提供します。これにより、有意義なインサイトを提供できます。
構造化データと非構造化データを簡単にクエリして、AIを活用した直感的なSQLを使用してディープインテリジェンスを実現できます。
対話型の直感的なデータ探索により、よりスマートな意思決定を支援します。質問を開始すれば、すぐに情報を発見できます。
直感的なインターフェイスでインサイトを迅速に取得し、AIアプリ、BIプラットフォーム、ノートブックなど、任意のすべてのツールで一貫した結果を得られます。
メリット
アナリストを強力に支援
Cortex AISQLは、SQLインターフェイスに最も強力なLLMをもたらす新しいAIクエリ言語です。LLM駆動のSQLを使用してマルチモーダルデータでバッチアナリティクスを拡張し、予測、音声文字変換、感情分析、異常検知などを実行できます。
ドキュメントなどとの対話
Cortex AnalystとStreamlitのText-to-SQLサービスを通じて、組織内のすべてのユーザーがエンタープライズデータにアクセスし、実用的なアクションにつなげることができます。
統合されたセマンティクス
ダッシュボード、AIエージェント、アナリストなど、あらゆるクエリが同じ回答を返すようにすることで、一貫性を高めます。
AIを活用したモデリング
AIを使用して実際のデータパターンに基づいて包括的なセマンティックモデルを瞬時に生成するSemantic View Autopilotにより、数週間かかるような手作業でのコーディングが不要になります。
Semantic View Autopilotがクエリ履歴から最も関連性の高いメトリクスとディメンションを特定できるようにすることで、実際のデータの使用方法とモデルを整合させます。
データの進化に応じてセマンティックレイヤーを自動的に改良および更新することで、データエンジニアリングチームのメンテナンス負荷を軽減できます。
オープンなセマンティック標準
オープンでニュートラルなOpen Semantic Interchange（OSI）フレームワークを使用して、ダッシュボード、ノートブック、MLモデルにわたって一貫したメトリクスを提供することで、ベンダーロックインを軽減し、柔軟性を高めます。
Snowflakeでメトリクスを構築し、ロジックを再定義することなくTableauやSigmaなどのツールにネイティブに提供できます。
エコシステム全体で共有されたビジネスコンテキストを促進し、AIツールとBIツールが常に同じ言語を使用できるようにして、パフォーマンス向上を促進します。
業界をリードするLLMを迅速かつ容易に活用
AIを活用したビジネスインテリジェンス
リアルタイム分析、インサイトのためのNLP、AIモデルとBIツールの統合、ダッシュボードのデータガバナンスについてご紹介します。
Snowflake Cortex AIを通じて、業界をリードするさまざまな大規模言語モデル（LLM）にサーバーレスにアクセスできます。これには、Meta（Llamaモデル）、Google（Gemma）、Mistral AI、Anthropic（Claudeモデル）、OpenAIなどのプロバイダーのモデルや、ArcticなどのSnowflake独自のエンタープライズグレードのオープンモデルが含まれます。これらのモデルは、さまざまなタスクでシンプルなSQLまたはPython関数を使用してアクセスできます。
Snowflakeは、さまざまな主要なビジネスインテリジェンス（BI）ツールと幅広い互換性を備えています。Tableau、Microsoft Power BI、Looker（Google Cloud）、Qlik、ThoughtSpotなどの広く普及しているアプリケーションは、ネイティブコネクタ、ODBC、JDBCドライバーを使用してSnowflakeにシームレスに接続します。包括的なリストについては、こちらからSnowflakeのテクノロジーパートナーをご確認いただけます。
Snowflakeは、BIダッシュボードに拡張できる、堅牢で一元化されたデータガバナンスを提供します。Snowflake Horizonでは、次のことが可能です。
ロールベースのアクセス制御（RBAC）により、どのユーザーがどのデータを閲覧するかの定義
BIツール内の機密情報を保護するためのデータマスキングポリシー
粒度の高いデータ可視性を実現する行アクセスポリシー
データの分類とリネージ追跡のためのオブジェクトのタグ付けにより、ソースからダッシュボードまで一貫したガバナンスを確保
はい、Snowflakeは、BIツールへのAIの組み込みを容易にします。次のことが可能です。
（予測、異常検知、LLM活用などの）Cortex AISQL関数をSQLで直接実行し、その結果をBIツールで活用できます。
Snowpark MLを使用して、Snowflake内でカスタムMLモデルを展開し、BIダッシュボードで予測を利用できるようにします。
また、多くのBIツールは、Snowflake内でAIによって処理またはエンリッチされたデータに接続し、活用するための独自のAI機能を備えています。
Snowflakeは、Snowflake Cortex AIを通じてインサイトのための自然言語処理（NLP）を可能にします。Cortex Analystのような機能では、ユーザーは自然言語でデータに関する質問をすることができ、質問はSQLクエリに変換されます。また、Cortex LLM関数を使用して、自然言語を解釈してテーブルのデータをクエリし、要約するアプリケーションを構築することもできます。