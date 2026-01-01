BI alimentée par l’IA

Il peut s’avérer difficile de construire des pipelines et des couches Gold pour donner à vos équipes l’accès aux informations contenues dans les données de votre entreprise, surtout lorsque ces données sont dispersées entre plusieurs solutions. Grâce à ses capacités d’IA et à sa facilité d’intégration avec des outils de premier plan, Snowflake offre une plateforme unique pour traiter tous les types de données à grande échelle afin que vous puissiez en tirer des informations pertinentes.