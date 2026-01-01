BI alimentée par l’IA

Cours
BI Analytics Bootcamp pour les data analysts
Suivez ce cours gratuit conçu pour vous présenter la puissance de Snowflake et les principaux outils de Business Intelligence (BI).
Cas d’usage
Transformez votre façon de travailler avec du SQL alimenté par des LLM, des applications de chat et la Business Intelligence évolutive.
751 des entreprises du classement Forbes Global 2000 utilisent Snowflake*
Présentation
Il peut s’avérer difficile de construire des pipelines et des couches Gold pour donner à vos équipes l’accès aux informations contenues dans les données de votre entreprise, surtout lorsque ces données sont dispersées entre plusieurs solutions. Grâce à ses capacités d’IA et à sa facilité d’intégration avec des outils de premier plan, Snowflake offre une plateforme unique pour traiter tous les types de données à grande échelle afin que vous puissiez en tirer des informations pertinentes.
Interrogez facilement les données structurées et non structurées pour obtenir une intelligence approfondie à l’aide d’un SQL intuitif alimenté par l’IA.
Permettez à vos équipes de prendre des décisions plus éclairées grâce à l’exploration intuitive et conversationnelle de vos données. Il suffit de demander pour découvrir.
Obtenez des informations plus rapidement grâce à des interfaces intuitives et garantissez des résultats constants pour tous vos outils préférés : applications d’IA, plateformes de BI et notebooks.
Avantages
Dopez les capacités des data analysts
Cortex AISQL est un nouveau langage de requête d’IA qui intègre les LLM les plus puissants à votre interface SQL. Dimensionnez vos analyses par batch avec des données multimodales grâce à du SQL alimenté par des LLM pour la prévision, la transcription audio, l’analyse des opinions, la détection des anomalies et plus encore.
Discutez avec des documents
Interagissez avec les applications d’analyse en libre-service. Posez des questions en langage naturel et approfondissez vos requêtes pour obtenir des informations plus détaillées grâce à une expérience native fluide avec Snowflake Intelligence.
Grâce à un service text-to-SQL avec Cortex Analyst et Streamlit, tous les collaborateurs de votre entreprise peuvent accéder aux données et agir en conséquence.
Faites confiance à vos données
Définissez et stockez des indicateurs stratégiques et des relations entre entités directement dans Snowflake avec les vues sémantiques natives.
Exploitez une source de vérité constante avec tous vos outils préférés, que vous utilisiez Cortex Analyst, Snowflake Intelligence, des outils de BI ou même des requêtes SQL directes. Ainsi, vous constatez les mêmes résultats sur toutes les interfaces utilisateur.
Des interfaces intuitives permettent à vos équipes d’explorer les données et de trouver des réponses en temps réel.
Des LLM de pointe à portée de main
Business Intelligence alimentée par l’IA
Découvrez l’analytique en temps réel, le NLP pour obtenir des informations, l’intégration de modèles d’IA aux outils de BI et la gouvernance des données pour vos tableaux de bord.