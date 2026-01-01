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Snowflake World Tour Paris | 15 Octobre 2026

Découvrez comment les équipes dirigeantes déploient les agents à grande échelle.

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Cas d’usage

BI alimentée par l’IA

Transformez votre façon de travailler avec du SQL alimenté par des LLM, des applications de chat et la Business Intelligence évolutive. 

Essai gratuit

751 des entreprises du classement Forbes Global 2000 utilisent Snowflake*

Présentation

Pour accélérer la création d’analyses en libre-service pour vos parties prenantes, intégrez l’IA à vos flux de travail quotidiens

Il peut s’avérer difficile de construire des pipelines et des couches Gold pour donner à vos équipes l’accès aux informations contenues dans les données de votre entreprise, surtout lorsque ces données sont dispersées entre plusieurs solutions. Grâce à ses capacités d’IA et à sa facilité d’intégration avec des outils de premier plan, Snowflake offre une plateforme unique pour traiter tous les types de données à grande échelle afin que vous puissiez en tirer des informations pertinentes. 

Platform diagram

Transformez facilement les données multimodales en informations stratégiques

Interrogez facilement les données structurées et non structurées pour obtenir une intelligence approfondie à l’aide d’un SQL intuitif alimenté par l’IA.

AI icon

Renforcez votre organisation avec des informations conversationnelles intelligentes

Permettez à vos équipes de prendre des décisions plus éclairées grâce à l’exploration intuitive et conversationnelle de vos données. Il suffit de demander pour découvrir.

Scale icon

Enrichissez vos plus grands workloads de BI avec une précision à toute épreuve et des performances ultra-rapides

Obtenez des informations plus rapidement grâce à des interfaces intuitives et garantissez des résultats constants pour tous vos outils préférés : applications d’IA, plateformes de BI et notebooks.

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BLOG

Découvrez l’analytique et les migrations alimentées par l’IA à grande vitesse grâce aux dernières innovations de Snowflake

Avantages

Une source unique de vérité pour l’IA, la BI et bien au-delà

Dopez les capacités des data analysts

Transformez les data analysts en super-héros de l’IA

Cortex AISQL est un nouveau langage de requête d’IA qui intègre les LLM les plus puissants à votre interface SQL. Dimensionnez vos analyses par batch avec des données multimodales grâce à du SQL alimenté par des LLM pour la prévision, la transcription audio, l’analyse des opinions, la détection des anomalies et plus encore. 

En savoir plus sur Cortex AISQL
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Snowflake ML features screenshot

Discutez avec des documents

Parlez à vos données dans un langage naturel

  • Interagissez avec les applications d’analyse en libre-service. Posez des questions en langage naturel et approfondissez vos requêtes pour obtenir des informations plus détaillées grâce à une expérience native fluide avec Snowflake Intelligence. 

  • Grâce à un service text-to-SQL avec Cortex Analyst et Streamlit, tous les collaborateurs de votre entreprise peuvent accéder aux données et agir en conséquence.

  • Ne vous limitez pas aux données structurées. Discutez avec vos données non structurées avec Cortex Search, un moteur de RAG entièrement géré.
En savoir plus sur Snowflake Intelligence

Faites confiance à vos données

Obtenez des résultats rapides et précis avec vos outils préférés

  • Définissez et stockez des indicateurs stratégiques et des relations entre entités directement dans Snowflake avec les vues sémantiques natives. 

  • Exploitez une source de vérité constante avec tous vos outils préférés, que vous utilisiez Cortex Analyst, Snowflake Intelligence, des outils de BI ou même des requêtes SQL directes. Ainsi, vous constatez les mêmes résultats sur toutes les interfaces utilisateur. 

  • Des interfaces intuitives permettent à vos équipes d’explorer les données et de trouver des réponses en temps réel.

En savoir plus sur les vues sémantiques
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Des LLM de pointe à portée de main

Premiers pas

Passez à l’étape suivanteavec Snowflake

Commencez votre essai gratuit de 30 jours

  • 400 USD de crédits d’utilisation offerts pour commencer
  • Accès immédiat à l’AI Data Cloud
  • Prise en charge des workloads de données les plus stratégiques
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Business Intelligence alimentée par l’IA

Questions fréquentes

Découvrez l’analytique en temps réel, le NLP pour obtenir des informations, l’intégration de modèles d’IA aux outils de BI et la gouvernance des données pour vos tableaux de bord.

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