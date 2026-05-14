Open Semantic Interchange(OSI) 업데이트: 사양 공개, 신규 워킹 그룹 멤버 합류 등

현대의 기업 환경에서 AI와 분석을 효과적으로 활용하는 데 있어 가장 큰 장애물 중 하나는 데이터의 부족이 아니라 공통된 의미의 부재입니다. 그동안 이탈률이나 순마진과 같은 비즈니스 로직 및 정의는 각기 다른 독점적 사일로 안에 갇혀 있었습니다. 이로 인해 각 팀은 동일한 시맨틱 체계를 반복해서 다시 구축해야 했고, 이는 일관성 부족과 불필요한 노력으로 이어졌습니다.

최근 Snowflake는 데이터 시맨틱을 공통된 방식으로 연결하기 위해 설계된 오픈소스 표준, Open Semantic Interchange(OSI)의 비전을 소개한 바 있습니다. 그리고 오늘, OSI가 비전을 넘어 산업 전반에서 활용 가능한 기반 표준으로 한 걸음 더 나아가게 된 주요 업데이트를 발표합니다.

OSI 사양 정식 출시

OSI 사양의 첫 번째 버전은 Apache 2 라이선스로 제공되며, 현재 https://github.com/open-semantic-interchange/OSI를 통해 확인할 수 있습니다. 이 사양은 데이터 세트, 지표, 차원, 관계, 컨텍스트와 같은 시맨틱 계층 구성 요소를 표현하기 위한 공급업체 중립적이고 확장 가능한 모델을 정의하며, 도구, 플랫폼 및 에이전트 기반 애플리케이션 전반에서 일관되게 해석될 수 있도록 설계되었습니다.



본 사양은 최종 결과물이 아닌 혁신을 위한 시작점입니다. 향후 커뮤니티의 피드백과 논의, 기여를 통해 OSI는 지속적으로 발전을 거듭할 것입니다. 자세한 내용은 하단의 ‘참여 방법’ 섹션을 참고하세요.

강력한 생태계

이 이니셔티브의 힘은 이를 뒷받침하는 커뮤니티에서 나옵니다. 클라우드 하이퍼스케일러부터 전문 분석 플랫폼에 이르기까지, 다양한 산업 리더들이 OSI 커뮤니티에 참여하고 있습니다.

지난 업데이트 이후, AtScale, Coalesce, Collate, Credible, Databricks, JetBrains, Lightdash, Qlik가 OSI 워킹 그룹에 새롭게 합류했습니다.

이들 기업은 이미 참여 중인 다양한 산업 리더 및 혁신 기업들과 함께 OSI 워킹 그룹을 구성하고 있습니다. 참여 기업으로는 Alation, Atlan, BlackRock, Blue Yonder, Collibra, Cube, DataHub, dbt Labs, Domo, Elementum AI, Firebolt, Hex, Honeydew, Informatica, Instacart, JPMC, Mistral AI, Omni, Preset, RelationalAI, Salesforce, Select Star, Sigma, Starburst Data, Strategy, ThoughtSpot 등이 있습니다.

Open Semantic Interchange 웹사이트 공개

Open Semantic Interchange 전용 프로젝트 웹사이트인 open-semantic-interchange.org가 새롭게 공개되었습니다. 이 사이트에서는 OSI 사양, OSI 워킹 그룹 참여 기업, 커뮤니티 업데이트를 확인할 수 있으며, 투명성과 커뮤니티 주도 개발이라는 OSI의 핵심 원칙을 반영하고 있습니다.

앞으로의 방향: 재단 주도의 개방형 미래

Open Semantic Interchange는 초기부터 커뮤니티 중심 프로젝트로 설계되었습니다. 이 이니셔티브가 성숙 단계에 접어들면, OSI는 중립적인 재단 주도의 거버넌스 모델로 전환될 예정입니다.

참여 방법

OSI에는 다음과 같은 방법으로 참여할 수 있습니다. 시맨틱 계층, 에이전트 기반 데이터 애플리케이션, BI 경험, 또는 카탈로그 및 거버넌스 제품을 구축하고 있다면 누구나 함께할 수 있습니다.

open-semantic-interchange.org에서 프로젝트 개요 확인하기

OSI 리포지토리 및 설명서를 통해 현재 사양 살펴보기

사양 발전과 관련해 논의하고 싶은 활용 사례나 아이디어가 있다면, GitHub Discussions에서 기존 관련 논의를 추천(upvote)하거나 새 논의 생성하기

추가하고 싶은 도구나 컨버터가 있다면, 리포지토리에 Pull Request 제출하기

Snowflake는 명확한 사양, 공개된 프로젝트 허브, 그리고 지속적으로 확장되는 파트너 생태계를 통해 OSI를 개방적인 방식으로 구축해 나가고자 합니다. 시맨틱 표준 통합을 위한 여정에 여러분의 참여를 기다립니다.

미래 전망 진술

본 페이지는 당사의 향후 제품 제공 관련 내용을 포함한 미래 전망 진술을 제공하지만, 제품 제공에 대한 보장을 의미하는 것은 아닙니다. 실제 결과와 제공 내용은 달라질 수 있으며, 알려져 있거나 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받을 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 최신 10-Q를 참조하세요.