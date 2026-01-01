Curso
BI Analytics Bootcamp para analistas de dados
Participe de um curso gratuito desenvolvido para apresentar o poder do Snowflake e das principais ferramentas de inteligência de mercado (business intelligence, BI).
Caso de uso
Transforme sua forma de trabalhar com SQL alimentado por LLM,
aplicações de chat e inteligência de mercado em escala.
754 das empresas da lista Forbes Global 2000 usam o Snowflake.*
Visão geral
Construir pipelines e Gold Layers (camada ouro) para que as equipes possam obter informações úteis dos dados corporativos pode ser difícil, principalmente quando as informações estão espalhadas pelas soluções. Com recursos de IA e integração fácil com as principais ferramentas, o Snowflake oferece uma única plataforma capaz de processar todos os tipos de dados em escala para que você possa oferecer insights significativos.
Consulte dados estruturados e não estruturados juntos sem esforço para obter inteligência profunda usando SQL intuitivo impulsionado por IA.
Possibilite decisões mais inteligentes com uma pesquisa de dados intuitiva e conversacional. Comece a perguntar e a obter respostas.
Obtenha insights mais rápidos por meio de interfaces intuitivas, garantindo resultados consistentes em todas as ferramentas de sua preferência: apps de IA, plataformas de BI e notebooks.
Benefícios
Analistas de alta capacidade
O Cortex AISQL é uma nova linguagem de consulta de IA que traz os LLMs mais avançados para sua interface SQL. Dimensione a análise de dados em lote com dados multimodais por meio de SQL com base em LLM para previsão, transcrição de áudio, análise de sentimento, detecção de anomalias e muito mais.
Interação com docs e muito mais
Interaja com aplicações self-service para análise de dados. Com a experiência nativa perfeita do Snowflake CoWork, você pode fazer perguntas em linguagem natural e aprofundar a pesquisa, com facilidade, para obter insights ainda mais detalhados.
Permita o acesso e o uso dos dados corporativos a todos de sua organização por meio de um serviço text-to-SQL com o Cortex Analyst e o Streamlit.
Confiança em seus dados
Defina e armazene métricas de negócios e relacionamentos de entidade diretamente no Snowflake com Semantic Views nativas.
Acesse uma fonte de verdade consistente em todas as ferramentas de sua preferência, quer usando Cortex Analyst, Snowflake CoWork, ferramentas de BI ou até consultas diretas em SQL. Dessa forma, é possível ver os mesmos resultados em todas as interfaces de usuário.
Graças a interfaces intuitivas, suas equipes podem consultar dados e obter respostas em tempo real.
LLMs líderes de mercado ao seu alcance
"Esse chatbot... tem sido um divisor de águas na Siemens Energy. A capacidade de revelar os dados ocultos e democratizar o acesso à nossa coleção de dados nos deu uma vantagem competitiva real.”
Tim Kessler
Head of Data, Models & Analytics, Siemens Energy
Ler o caso
(em inglês)
Inteligência de mercado com tecnologia de IA
Saiba mais sobre análise de dados em tempo real, NLP para obter insights, integração de modelos de IA com ferramentas de BI e governança de dados para seus dashboards.
Com o Snowflake Cortex AI, você obtém acesso sem servidor a uma variedade de grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs) líderes do setor. Isso inclui modelos de provedores como Meta (modelos Llama), Google (Gemma), Mistral AI, Anthropic (modelos Claude) e OpenAI, bem como os próprios modelos abertos de nível empresarial da Snowflake, como o Arctic. Esses recursos podem ser acessados por meio de funções SQL ou Python simples para várias tarefas.
O Snowflake oferece ampla compatibilidade com diversas ferramentas líderes de inteligência de mercado (business intelligence, BI). Opções populares, como Tableau, Microsoft Power BI, Looker (Google Cloud), Qlik e ThoughtSpot, integram-se perfeitamente ao Snowflake usando conectores nativos, drivers ODBC ou JDBC. Clique aqui para ver a lista completa de empresas parceiras de tecnologia da Snowflake.
O Snowflake oferece uma governança de dados sólida e centralizada que se estende aos dashboards de BI. Com o Snowflake Horizon, você pode implementar:
Controle de acesso baseado em função (role-based access control, RBAC) para definir quem vê quais dados.
Políticas de mascaramento de dados para proteger informações confidenciais em ferramentas de BI.
Políticas de acesso a linhas para visibilidade refinada dos dados.
Object Tagging para classificar e monitorar a linhagem dos dados, garantindo governança consistente desde a origem até o dashboard.
Sim, é. O Snowflake facilita a integração de IA nas ferramentas de BI. Com ele, você pode:
Executar funções do Cortex AISQL (por exemplo, para previsão, detecção de anomalias ou uso de LLMs) diretamente via SQL, e utilizar os resultados nas ferramentas de BI.
Usar o Snowpark ML para implementar modelos de ML personalizados dentro do Snowflake, fazendo previsões disponíveis para dashboards de BI.
Muitas ferramentas de BI também possuem suas próprias funções de IA, que podem se conectar e usar os dados processados ou enriquecidos com IA dentro do Snowflake.
O Snowflake permite usar o processamento de linguagem natural (NLP) para obter insights por meio do Snowflake Cortex AI. Recursos como o Cortex Analyst permitem que os usuários façam perguntas sobre seus dados em linguagem natural, que são convertidas em consultas SQL. Você também pode usar as funções do Cortex LLM para criar aplicações que interpretam linguagem natural para consultar e resumir dados de suas tabelas.