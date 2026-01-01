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Snowflake World Tour São Paulo

7 de outubro

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Análise de dados
Visão geral
Snowconvert AI
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Material de referência

Caso de uso

Inteligência de mercadocom tecnologia de IA

Transforme sua forma de trabalhar com SQL alimentado por LLM,
aplicações de chat e inteligência de mercado em escala. 

Avaliação gratuita

754 das empresas da lista Forbes Global 2000 usam o Snowflake.*

Visão geral

Criar análises self-service para os usuários requer tempo. Agilize esse processo integrando IA aos seus fluxos de trabalho diários.

Construir pipelines e Gold Layers (camada ouro) para que as equipes possam obter informações úteis dos dados corporativos pode ser difícil, principalmente quando as informações estão espalhadas pelas soluções. Com recursos de IA e integração fácil com as principais ferramentas, o Snowflake oferece uma única plataforma capaz de processar todos os tipos de dados em escala para que você possa oferecer insights significativos. 

Platform diagram

Transforme facilmente dados multimodais em informações para os negócios

Consulte dados estruturados e não estruturados juntos sem esforço para obter inteligência profunda usando SQL intuitivo impulsionado por IA.

AI icon

Fortaleça sua organização com insights conversacionais inteligentes

Possibilite decisões mais inteligentes com uma pesquisa de dados intuitiva e conversacional. Comece a perguntar e a obter respostas.

Scale icon

Execute suas maiores cargas de trabalho de BI com precisão absoluta e desempenho ultrarrápido

Obtenha insights mais rápidos por meio de interfaces intuitivas, garantindo resultados consistentes em todas as ferramentas de sua preferência: apps de IA, plataformas de BI e notebooks.

Summit 24 logo with a data analytics icon
BLOG

Migrações e análises de dados com tecnologia de IA em alta velocidade com as mais recentes inovações do Snowflake

Benefícios

Uma única fonte de verdade para IA, BI e muito mais

Analistas de alta capacidade

Transforme os analistas de dados em super-heróis de IA

O Cortex AISQL é uma nova linguagem de consulta de IA que traz os LLMs mais avançados para sua interface SQL. Dimensione a análise de dados em lote com dados multimodais por meio de SQL com base em LLM para previsão, transcrição de áudio, análise de sentimento, detecção de anomalias e muito mais. 

Conhecer melhor o Cortex AISQL
Platform diagram
Snowflake ML features screenshot

Interação com docs e muito mais

Converse com seus dados em linguagem natural

  • Interaja com aplicações self-service para análise de dados. Com a experiência nativa perfeita do Snowflake CoWork, você pode fazer perguntas em linguagem natural e aprofundar a pesquisa, com facilidade, para obter insights ainda mais detalhados.

  • Permita o acesso e o uso dos dados corporativos a todos de sua organização por meio de um serviço text-to-SQL com o Cortex Analyst e o Streamlit.

  • Não se limite aos dados estruturados. Converse com dados não estruturados com o Cortex Search, um mecanismo de RAG totalmente gerenciado.
Conhecer melhor o Snowflake CoWork

Confiança em seus dados

Obtenha resultados rápidos e precisos com as ferramentas de sua preferência

  • Defina e armazene métricas de negócios e relacionamentos de entidade diretamente no Snowflake com Semantic Views nativas. 

  • Acesse uma fonte de verdade consistente em todas as ferramentas de sua preferência, quer usando Cortex Analyst, Snowflake CoWork, ferramentas de BI ou até consultas diretas em SQL. Dessa forma, é possível ver os mesmos resultados em todas as interfaces de usuário. 

  • Graças a interfaces intuitivas, suas equipes podem consultar dados e obter respostas em tempo real.

Conhecer melhor Semantic Views
Platform diagram

LLMs líderes de mercado ao seu alcance

Tecnologia

"Esse chatbot... tem sido um divisor de águas na Siemens Energy. A capacidade de revelar os dados ocultos e democratizar o acesso à nossa coleção de dados nos deu uma vantagem competitiva real.”

Tim Kessler
Head of Data, Models & Analytics, Siemens Energy

Ler o caso
(em inglês)

  • + de 700 mil páginas de documentos resumidos para agilizar a inovação e o tempo de lançamento no mercado.
  • ~ 25 engenheiros de P&D altamente especializados agora têm acesso quase instantâneo a dados e insights.
Ler o estudo de caso
Man in a construction helmet looking at an ipad

Por onde começar

Dê o próximo passocom o Snowflake

Comece sua avaliação gratuita de 30 dias do Snowflake

  • US$ 400 de crédito para começar a usar a plataforma de forma gratuita
  • Acesso imediato ao AI Data Cloud
  • Potencialize suas principais cargas de trabalho de dados
Avaliação gratuita

Inteligência de mercado com tecnologia de IA

Perguntas frequentes

Saiba mais sobre análise de dados em tempo real, NLP para obter insights, integração de modelos de IA com ferramentas de BI e governança de dados para seus dashboards.

Com o Snowflake Cortex AI, você obtém acesso sem servidor a uma variedade de grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs) líderes do setor. Isso inclui modelos de provedores como Meta (modelos Llama), Google (Gemma), Mistral AI, Anthropic (modelos Claude) e OpenAI, bem como os próprios modelos abertos de nível empresarial da Snowflake, como o Arctic. Esses recursos podem ser acessados por meio de funções SQL ou Python simples para várias tarefas.

O Snowflake oferece ampla compatibilidade com diversas ferramentas líderes de inteligência de mercado (business intelligence, BI). Opções populares, como Tableau, Microsoft Power BI, Looker (Google Cloud), Qlik e ThoughtSpot, integram-se perfeitamente ao Snowflake usando conectores nativos, drivers ODBC ou JDBC. Clique aqui para ver a lista completa de empresas parceiras de tecnologia da Snowflake.

 

O Snowflake oferece uma governança de dados sólida e centralizada que se estende aos dashboards de BI. Com o Snowflake Horizon, você pode implementar:

  • Controle de acesso baseado em função (role-based access control, RBAC) para definir quem vê quais dados.

  • Políticas de mascaramento de dados para proteger informações confidenciais em ferramentas de BI.

  • Políticas de acesso a linhas para visibilidade refinada dos dados.

  • Object Tagging para classificar e monitorar a linhagem dos dados, garantindo governança consistente desde a origem até o dashboard.

Sim, é. O Snowflake facilita a integração de IA nas ferramentas de BI. Com ele, você pode:

  • Executar funções do Cortex AISQL (por exemplo, para previsão, detecção de anomalias ou uso de LLMs) diretamente via SQL, e utilizar os resultados nas ferramentas de BI.

  • Usar o Snowpark ML para implementar modelos de ML personalizados dentro do Snowflake, fazendo previsões disponíveis para dashboards de BI.

  • Muitas ferramentas de BI também possuem suas próprias funções de IA, que podem se conectar e usar os dados processados ou enriquecidos com IA dentro do Snowflake.

O Snowflake permite usar o processamento de linguagem natural (NLP) para obter insights por meio do Snowflake Cortex AI. Recursos como o Cortex Analyst permitem que os usuários façam perguntas sobre seus dados em linguagem natural, que são convertidas em consultas SQL. Você também pode usar as funções do Cortex LLM para criar aplicações que interpretam linguagem natural para consultar e resumir dados de suas tabelas.

 

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