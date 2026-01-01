O Snowflake permite usar o processamento de linguagem natural (NLP) para obter insights por meio do Snowflake Cortex AI. Recursos como o Cortex Analyst permitem que os usuários façam perguntas sobre seus dados em linguagem natural, que são convertidas em consultas SQL. Você também pode usar as funções do Cortex LLM para criar aplicações que interpretam linguagem natural para consultar e resumir dados de suas tabelas.