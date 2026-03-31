Cortex Code로 더 빠른 구축 — 확장된 가용성과 대규모 작업 지원
Snowflake의 AI 코딩 에이전트인 Cortex Code는 빠르게 진화하며, 이제 더 많은 데이터 전문가들의 일상적인 워크플로우에 빠르게 통합되고 있습니다. 숙련된 엔지니어부터 기술 경험이 적은 사용자까지, 팀이 아이디어를 더 빠르게 구현하고 프로덕션에 배포하며 안정적으로 확장할 수 있도록 지원합니다.
이번 업데이트에서는 Cortex Code의 가용성과 활용 범위가 확대되고, 처리 가능한 작업의 규모와 다양성도 한층 강화되었습니다. 4가지 주요 업데이트는 다음과 같습니다. Cortex Code in Snowsight가 정식 출시되었으며, CLI는 네이티브 Windows 환경을 지원합니다. 또한 Agent Teams를 통해 대규모 작업을 병렬로 분할해 실행할 수 있으며, 새로운 에이전트 스킬은 Cortex Code의 데이터 기반 개발 방식을 더욱 체계적으로 지원합니다.
“Cortex Code는 제로 코딩 목표를 구현하는 핵심 요소입니다. 현재 코드의 90%가 Cortex Code 기반 AI로 생성되며, Snowflake 내 데이터가 위치한 환경에서 직접 작업할 수 있어 생산성이 크게 향상되었습니다. 데이터 엔지니어의 풀 리퀘스트 제출 수는 5배 증가했으며, 기존에 3~4일 소요되던 작업을 2~3시간 내에 완료하고 있습니다.”
Thomas Podenski
Cortex Code in Snowsight: 모든 Snowflake 사용자를 위한 지속형 에이전트
많은 Snowflake 사용자에게 Snowsight는 일상적인 작업이 이루어지는 공간입니다. 이제 모든 Snowflake 사용자는 안전하게 관리되는 Snowflake 환경 내에서 Cortex Code에 직접 접근할 수 있습니다.
Snowflake Workspaces, Snowflake Notebooks 및 기타 Snowsight 워크플로우 전반에서 지속형 AI 코딩 에이전트로 설계된 Cortex Code in Snowsight는 현재 UI 위치와 작업 중인 데이터를 정확히 인지하고, 데이터베이스, 스키마, 테이블, 시맨틱 모델 등 데이터 카탈로그 전반에 대한 최신 정보를 반영합니다.
이로 인해 일상적인 작업 방식이 크게 달라집니다. AI를 별도의 환경으로 이동해 사용할 필요 없이, 팀은 작업이 이루어지는 환경에서 바로 Cortex Code를 활용할 수 있습니다.
Workspaces에서의 에이전틱 코딩: 대화를 통해 SQL 및 Python 코드를 생성, 수정, 최적화하고 설명합니다. 적용 전에 diff 뷰에서 AI가 제안한 변경 사항을 프리뷰하고, 실패한 쿼리를 한 번의 클릭으로 수정하며, 입력 중에는 컨텍스트 기반 인라인 코드 제안을 받을 수 있습니다.
Snowsight에서 엔드투엔드 개발 가속화: 노트북에서 에이전틱 ML 워크플로를 개발하고, dbt 파이프라인을 구축하며, Snowflake Cortex Analyst용 시맨틱 모델을 생성할 수 있습니다. 또한 데이터 엔지니어링 작업 전반을 자연어로 조율할 수 있습니다.
데이터 및 문서 탐색: 정확한 이름을 몰라도 자연어로 데이터베이스 객체, 테이블, 컬럼을 검색할 수 있습니다. 공식 문서와 Horizon Catalog를 기반으로 Snowflake 기능, SQL 구문, 모범 사례에 대한 답변을 제공하며, 태그, 마스킹 정책, 데이터 계보 컨텍스트도 포함됩니다.
에이전틱 관리 및 비용 관리: 대화를 통해 거버넌스, 보안, 비용 정보를 조회할 수 있습니다. 예를 들어 PII 태그가 적용된 테이블 식별, 역할 액세스 감사, 크레딧 사용량 모니터링, 비용이 높은 웨어하우스 또는 쿼리 식별 등이 가능합니다.
네이티브 Windows 지원으로 더 많은 개발 팀에서 활용 가능한 CLI
Cortex Code CLI는 이미 VS Code, Cursor, 터미널과 같은 개발 환경을 벗어나지 않고도 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 개발할 수 있도록 지원해왔습니다. 이번 릴리스를 통해 이러한 경험이 Windows 환경까지 확장되었습니다.
Windows에서 Cortex Code CLI를 설치하려면 PowerShell에서 다음 명령어를 실행할 수 있습니다.
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
Cortex Code CLI는 Snowflake와 다양한 데이터 시스템 전반에서 엔드투엔드 개발 과정의 반복적이고 번거로운 작업을 단순화하고 자동화하며, 다음을 지원합니다.
애플리케이션, 에이전트, 데이터 파이프라인 등의 구축 및 배포 속도 향상
Snowflake의 데이터, 컴퓨팅, 거버넌스 및 운영 의미 체계에 대한 이해와 처리
데이터 워크플로우를 간소화하는 지속적으로 확장되는 전문 스킬 제공. Cortex Code CLI가 dbt, Apache Airflow®와 같은 주요 데이터 시스템과 어떻게 연동되는지 확인하세요.
Agent Teams 기반 대규모 복잡한 작업 처리
Agent Teams는 Cortex Code를 강력한 멀티 에이전트 오케스트레이터로 확장하는 새로운 조정 계층을 제공합니다. 이제 태스크를 하나씩 처리하는 대신, 각기 다른 역할 및 페르소나를 가진 독립적인 서브에이전트를 생성해 병렬로 실행할 수 있습니다.
리드 에이전트는 리서치, 코딩, 테스트 등 역할이 정의된 팀원을 생성하고, 공유 태스크 목록을 통해 이들을 조정합니다. 작업은 병렬로 할당, 업데이트 및 완료되며, 종속성은 작업 순서를 유지하고 결과는 한 에이전트에서 다음 에이전트로 원활하게 전달됩니다.
모든 과정에서 사용자가 직접 제어할 수 있습니다. 실행 중인 에이전트 세션에 참여해 진행 상황을 검토하고 승인 요청에 응답하거나 작업 방향을 조정한 뒤, 컨텍스트를 유지한 채 리드 세션으로 돌아갈 수 있습니다.
새로운 에이전트 스킬로 팀 워크플로우에 더욱 유연하게 대응하는 Cortex Code
스킬은 Cortex Code가 Snowflake 및 데이터 스택에서 전문적인 데이터 작업을 수행할 수 있도록 로드하는 지침, 컨텍스트, 워크플로우의 패키지입니다.
마치 에이전트에 전문 플레이북을 제공하는 것과도 같습니다. 비용 최적화, ML 배포, Streamlit 스타일링과 같은 작업을 요청하면 해당 스킬이 활성화되어 관련 문서, 모범 사례, 단계별 가이드를 제공하므로 처음부터 직접 구성할 필요가 없습니다. 스킬은 에이전트의 모든 지식을 매번 불러오지 않고도 응답의 정확성과 도메인 적합성을 유지합니다. 다음은 최근 도입된 주요 스킬입니다.
cortex-code-guide: Cortex Code를 처음 사용하는 경우, 이 스킬은 Cortex Code의 주요 기능 전반을 안내합니다. 사용 가능한 명령어, 세션 관리(resume, fork, rewind), 에이전트 구성, 키보드 단축키, MCP 통합, 그리고 프롬프트에서 Snowflake 오브젝트를 참조하는 #table 구문까지 포함합니다. 빠르게 생산성을 높이기 위한 인터랙티브한 가이드로 생각할 수 있습니다.
developing-with-streamlit: 작업 흐름을 유지한 상태에서 Streamlit 앱을 구축, 디버깅 및 스타일링할 수 있습니다. 간단한 대시보드를 구성하든 CSS와 테마를 세밀하게 조정하든, 이 스킬이 스캐폴딩, 컴포넌트 패턴, 배포를 처리하므로 애플리케이션의 핵심 기능에 집중할 수 있습니다.
openflow: 데이터를 필요한 위치로 이동시킵니다. Snowflake Openflow는 Snowflake의 NiFi 기반 엔진을 활용하여 커넥터 배포, 복제 파이프라인 구성, 변환 흐름 구축을 지원하며, 별도의 인프라를 구축할 필요가 없습니다.
cost-intelligence: Snowflake 비용 사용 내역을 정확히 파악할 수 있습니다. 이 스킬은 크레딧 사용량, 웨어하우스 비용, 스토리지 추세, 예산 알림을 제공하고, 리소스 모니터 설정을 지원하며 청구서에 반영되기 전에 이상을 감지할 수 있도록 합니다.
machine-learning: 학습부터 레지스트리, 추론까지 Snowflake에서의 전체 ML 수명 주기를 지원합니다. 대규모로 모델을 학습하고, Snowflake Model Registry에 등록하며, 웨어하우스 또는 컨테이너 서비스에 배포하고, 드리프트를 모니터링할 수 있습니다. 이 모든 작업을 여러 외부 도구를 연결할 필요 없이 수행할 수 있습니다.
cortex-ai-functions: SQL에서 직접 텍스트 분류, 엔터티 추출, 감성 분석, 문서 요약, 콘텐츠 번역 등을 수행할 수 있습니다. 사용 사례에 적합한 Snowflake Cortex AI 기능을 선택하고 최소한의 코드로 데이터 파이프라인에 연동할 수 있도록 지원합니다.
지금 바로 시작하세요
Snowsight를 열고 별도의 설정 없이 바로 대화를 시작할 수 있습니다. 또는 CLI(이제 Windows 지원)를 설치하여 선호하는 에디터나 터미널에서 Cortex Code를 활용할 수 있습니다.
Cortex Code로 더 빠르게 구축하세요.
Cortex Code in Snowsight를 사용해 보거나 Snowflake 체험을 시작해 보세요.