Cortex Code로 더 빠른 구축 — 확장된 가용성과 대규모 작업 지원

Cortex Code in Snowsight: 모든 Snowflake 사용자를 위한 지속형 에이전트

많은 Snowflake 사용자에게 Snowsight는 일상적인 작업이 이루어지는 공간입니다. 이제 모든 Snowflake 사용자는 안전하게 관리되는 Snowflake 환경 내에서 Cortex Code에 직접 접근할 수 있습니다.

Snowflake Workspaces, Snowflake Notebooks 및 기타 Snowsight 워크플로우 전반에서 지속형 AI 코딩 에이전트로 설계된 Cortex Code in Snowsight는 현재 UI 위치와 작업 중인 데이터를 정확히 인지하고, 데이터베이스, 스키마, 테이블, 시맨틱 모델 등 데이터 카탈로그 전반에 대한 최신 정보를 반영합니다.

이로 인해 일상적인 작업 방식이 크게 달라집니다. AI를 별도의 환경으로 이동해 사용할 필요 없이, 팀은 작업이 이루어지는 환경에서 바로 Cortex Code를 활용할 수 있습니다.

Workspaces에서의 에이전틱 코딩: 대화를 통해 SQL 및 Python 코드를 생성, 수정, 최적화하고 설명합니다. 적용 전에 diff 뷰에서 AI가 제안한 변경 사항을 프리뷰하고, 실패한 쿼리를 한 번의 클릭으로 수정하며, 입력 중에는 컨텍스트 기반 인라인 코드 제안을 받을 수 있습니다.

Snowsight에서 엔드투엔드 개발 가속화: 노트북에서 에이전틱 ML 워크플로를 개발하고, dbt 파이프라인을 구축하며, Snowflake Cortex Analyst용 시맨틱 모델을 생성할 수 있습니다. 또한 데이터 엔지니어링 작업 전반을 자연어로 조율할 수 있습니다.

데이터 및 문서 탐색: 정확한 이름을 몰라도 자연어로 데이터베이스 객체, 테이블, 컬럼을 검색할 수 있습니다. 공식 문서와 Horizon Catalog를 기반으로 Snowflake 기능, SQL 구문, 모범 사례에 대한 답변을 제공하며, 태그, 마스킹 정책, 데이터 계보 컨텍스트도 포함됩니다.

에이전틱 관리 및 비용 관리: 대화를 통해 거버넌스, 보안, 비용 정보를 조회할 수 있습니다. 예를 들어 PII 태그가 적용된 테이블 식별, 역할 액세스 감사, 크레딧 사용량 모니터링, 비용이 높은 웨어하우스 또는 쿼리 식별 등이 가능합니다.

네이티브 Windows 지원으로 더 많은 개발 팀에서 활용 가능한 CLI

Cortex Code CLI는 이미 VS Code, Cursor, 터미널과 같은 개발 환경을 벗어나지 않고도 엔터프라이즈 데이터를 기반으로 개발할 수 있도록 지원해왔습니다. 이번 릴리스를 통해 이러한 경험이 Windows 환경까지 확장되었습니다.

Windows에서 Cortex Code CLI를 설치하려면 PowerShell에서 다음 명령어를 실행할 수 있습니다.