Snowflake 的数据共享功能允许您与其他团队或组织共享对数据的实时访问权限，而无需移动或复制数据。零 ETL 数据共享意味着使用者直接访问最新数据，并由数据提供商管理治理和访问控制。读者账户可用于没有 Snowflake 账户的使用者。