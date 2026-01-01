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应用程序和协作
概述
Horizon 目录 (EN)Snowflake 市场 (EN)Snowflake 学习之旅 (EN)
应用程序 (EN)零 ETL 数据共享 (EN)内部 Marketplace (EN)
资源 (EN)

产品类别

Snowflake 应用程序与协作

为您的团队、合作伙伴和客户轻松构建、共享和连接应用程序、数据产品和 AI 模型。获得企业级规模和治理，无需移动数据。

apps collab hero

应用场景

创建、共享和连接 无需额外的 ETL 或集成工作

构建

共享

连接

构建

通过零拷贝集成构建可扩展的应用程序

  • 借助一体化平台，简化架构，更快地提供从嵌入式分析到生成式 AI 的各种功能。
  • 通过完全托管式服务减轻运维负担并获得更高的性能。 
  • 直接在客户端环境中集成数据，并在 Snowflake 上将数据商业化，以加速交易并促进增长。 
开始构建应用程序 (EN)

Watch Now:

Snowflake for Apps & Collaboration

共享

通过零 ETL 数据共享跨云共享

  • 使团队能够轻松发现和访问各种数据产品，以便他们始终可以使用受信任的数据。 
  • 通过内置治理、访问控制和对敏感共享的原生支持来保护您的数据。
  • 降低共享成本，提高运营效率。
了解有关数据共享的更多信息 (EN)
Snowflake regions map

连接

几分钟内连接外部源

  • 在几分钟内（而不是几个月）立即连接到 750+ 数据源和 SaaS 提供商。
  • 通过外部应用程序、专有数据和 AI 助手扩展 Snowflake 的功能。
  • 通过使用经批准的第三方数据和应用购买预算来优化您的 Snowflake 支出。
了解 Snowflake Marketplace
Snowflake marketplace Healthcare logo
Komodo logo

“通过在 Snowflake 上提供我们的产品和服务，我们和我们的客户可以更轻松、更快速、更高效地安全地管理和共享数据。”

莫滕·利楞
Merkle Merkury 工程全球主管

阅读案例 (EN)

优势

协作处理互联数据 人工智能和智能体时代的平台

充满信心地成长

轻松开发、集成和扩展

  • 通过 Snowflake Marketplace，跨云轻松集成全球客户环境中的数据和应用程序，覆盖成千上万的 Snowflake 客户。 
  • 借助 Snowflake 的完全托管式服务，实现自动扩展和每秒定价，以满足需求，同时优化利润率。 
  • 使用 Snowflake Native Apps，直接在 Snowflake 中构建应用程序并从中获利，无需移动任何数据。
观看演示 (en)
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赋能用户

与任何人共享对数据产品、AI 模型和应用程序的受管访问权限

  • 使用 Snowflake 跨云、跨区域和提供商安全地共享即用型数据、应用程序、AI 模型和智能体，Snowflake 专为值得信赖、经济高效的数据共享而打造。
  • 通过 Snowflake Horizon Catalog 发现数据和 AI 模型。
  • 使用 Snowflake Marketplace 轻松访问和分发，并通过 Data Clean Room 协作处理敏感数据。零拷贝共享可帮助您随时为人工智能做好准备，并从数据中释放更多价值。
点播观看演示 (EN)

金融服务 (EN)

“借助 Snowflake，我们可以更快地将数据交到客户手中，而且精力和资源仅减一半。”

杰夫·肖蒂斯
Alpha Data Platform 产品负责人，道富银行 

阅读案例 (EN)

  • 数据运营团队的工作效率提高 25 倍
  • 错误数据错误警报减少 87%
阅读案例研究
Woman looking at an ipad

 增强工作流程

减轻数据流水线负载并轻松扩展 Snowflake 的功能

  • 使用现有的实时连接和预构建的连接器连接到 750+ 数据和 SaaS 提供商。 
  • 通过 Snowflake Marketplace 中的应用程序和 AI 产品充分利用 Snowflake，这些产品包括从 AI 智能体到图形分析再到成本优化工具的所有内容。 
  • 通过 捆绑数据和 SaaS 支出，增加预算灵活性并提高购买力。
了解 Snowflake Marketplace (EN)
Snowflake Marketplace screenshot
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扩大影响

在 Snowflake Marketplace上分发和商业化您的产品

通过在 Snowflake Marketplace上 提供数据、应用程序和 AI 产品，增加收入、提高利润率并提供最佳客户体验。

探索面向提供商的 Marketplace (EN)

资源

探索更多关于 应用程序与协作

数据工程师

首席信息官

数据架构师

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  • 价值 400 美元的免费计算额度 
  • 立即访问 AI 数据云
  • 启用最关键的数据工作负载
立即开始免费体验 (EN)

应用程序与协作

常见问题 解答

在此常见问题解答部分中，了解 Snowflake 数据协作、零拷贝克隆、Data Clean Rooms和应用程序集成。

Snowflake 允许用户通过 Snowflake Marketplace、预建连接器以及支持各种数据集成工具连接到第三方和 SaaS 数据，从而简化数据获取和现有数据的扩充。

Snowflake 的数据共享功能允许您与其他团队或组织共享对数据的实时访问权限，而无需移动或复制数据。零 ETL 数据共享意味着使用者直接访问最新数据，并由数据提供商管理治理和访问控制。读者账户可用于没有 Snowflake 账户的使用者。

Snowflake 的零拷贝克隆可立即创建数据库、架构或表的副本，而不会复制底层数据。对于应用程序开发，这意味着开发人员可以快速获得隔离的、类似生产的环境来进行开发、测试和 CI/CD，从而显着加快部署周期并降低存储成本。

Snowflake Data Clean Room 支持多方组合和分析数据，从而获得共同见解，而无需直接暴露或相互共享原始敏感信息。主要优势包括增强的隐私性、从组合数据集中获得更丰富见解的能力以及更高的安全性，因为所有分析都在受控环境中进行。

主要优势包括：

简单、安全的数据共享： 零 ETL 共享消除了数据孤岛和复杂的数据流水线。

更快的开发： 零拷贝克隆可加快应用程序的开发/测试周期。

货币化和发现： Snowflake Marketplace 支持发现数据和应用程序并从中获利。

降低复杂性： 用于数据、应用程序和 AI 的统一平台可简化架构。

Snowflake 通过以下方式降低 ETL 成本并降低复杂性：

  • 安全数据共享 无需构建和维护用于共享数据的 ETL 数据流水线，因为使用者可以直接访问实时数据。

  • Snowflake Marketplace 提供对第三方数据的直接访问，从而减少了集成工作。

  • 零拷贝克隆 可降低存储成本并加快开发和测试环境配置，避免数据重复。

  • 连接器和原生集成 简化了与各种数据源的连接。