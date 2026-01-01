“通过在 Snowflake 上提供我们的产品和服务，我们和我们的客户可以更轻松、更快速、更高效地安全地管理和共享数据。”
莫滕·利楞
Merkle Merkury 工程全球主管
产品类别
为您的团队、合作伙伴和客户轻松构建、共享和连接应用程序、数据产品和 AI 模型。获得企业级规模和治理，无需移动数据。
充满信心地成长
赋能用户
增强工作流程
扩大影响
通过在 Snowflake Marketplace上 提供数据、应用程序和 AI 产品，增加收入、提高利润率并提供最佳客户体验。
应用程序与协作
在此常见问题解答部分中，了解 Snowflake 数据协作、零拷贝克隆、Data Clean Rooms和应用程序集成。
Snowflake 允许用户通过 Snowflake Marketplace、预建连接器以及支持各种数据集成工具连接到第三方和 SaaS 数据，从而简化数据获取和现有数据的扩充。
Snowflake 的数据共享功能允许您与其他团队或组织共享对数据的实时访问权限，而无需移动或复制数据。零 ETL 数据共享意味着使用者直接访问最新数据，并由数据提供商管理治理和访问控制。读者账户可用于没有 Snowflake 账户的使用者。
Snowflake 的零拷贝克隆可立即创建数据库、架构或表的副本，而不会复制底层数据。对于应用程序开发，这意味着开发人员可以快速获得隔离的、类似生产的环境来进行开发、测试和 CI/CD，从而显着加快部署周期并降低存储成本。
Snowflake Data Clean Room 支持多方组合和分析数据，从而获得共同见解，而无需直接暴露或相互共享原始敏感信息。主要优势包括增强的隐私性、从组合数据集中获得更丰富见解的能力以及更高的安全性，因为所有分析都在受控环境中进行。
主要优势包括：
简单、安全的数据共享： 零 ETL 共享消除了数据孤岛和复杂的数据流水线。
更快的开发： 零拷贝克隆可加快应用程序的开发/测试周期。
货币化和发现： Snowflake Marketplace 支持发现数据和应用程序并从中获利。
降低复杂性： 用于数据、应用程序和 AI 的统一平台可简化架构。
Snowflake 通过以下方式降低 ETL 成本并降低复杂性：
安全数据共享 无需构建和维护用于共享数据的 ETL 数据流水线，因为使用者可以直接访问实时数据。
Snowflake Marketplace 提供对第三方数据的直接访问，从而减少了集成工作。
零拷贝克隆 可降低存储成本并加快开发和测试环境配置，避免数据重复。
连接器和原生集成 简化了与各种数据源的连接。