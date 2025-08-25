JSON 파일 형식 설명

2000년대 초반, 방대한 XML 마크업 언어의 대안으로 개발된 JSON(JavaScript Object Notation)은 서버와 웹 애플리케이션 간에 데이터를 전송하기 위한 경량 형식으로 개발되었습니다.

JSON은 웹 페이지를 인터랙티브하게 만드는 JavaScript에서 시작되었지만, 이에 한정되지는 않습니다. JSON의 강점은 유연성에 있으며 대부분의 최신 프로그래밍 언어에서 JSON 파일 형식을 읽을 수 있습니다.

몇 가지 핵심적인 특징이 JSON을 차별화합니다. 첫째, JSON은 데이터를 키-값 쌍으로 구성하며, 이는 세부 정보와 연결된 레이블처럼 작동합니다. 예를 들어 ‘Alice Jones’와 같은 이름을 이메일 주소나 전화번호와 같은 다른 정보와 연결하여 하나의 레코드 또는 오브젝트를 생성할 수 있습니다.

JSON은 또한 여러 항목을 배열로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 Alice의 최근 구매 내역을 ‘shoes’, ‘jacket’, ‘watch’와 같은 목록으로 정리할 수 있습니다.

중첩을 통해 오브젝트와 배열을 결합할 수도 있습니다. 이를 통해 Alice의 프로필에 구매 이력, 결제 정보, 배송 주소 등을 함께 포함하여 활동 전반을 보다 종합적으로 보여줄 수 있습니다.

이러한 기능을 통해 개발자는 복잡한 레코드를 공유 및 재사용이 용이한 표준화된 패키지로 표현할 수 있게 됩니다.