JSON 파일 형식 설명

Autodesk, Customer 360의 핵심에 Snowflake 도입
Snowflake의 멀티 클러스터 공유 데이터 아키텍처와 탄력적 확장성을 통해 Autodesk는 성능, Customer 360 및 BI 경험을 향상합니다.
JSON의 개념과 작동 방식을 살펴보고 JSON 형식, 파일 유형, 데이터 유형, 문서 데이터베이스 및 실제 활용 사례를 알아봅니다.
오늘날 대부분의 웹 및 모바일 애플리케이션은 정보를 공유하기 위해 표준 형식인 JSON(JavaScript Object Notation)을 사용합니다.
경량의 텍스트 기반 데이터 교환 형식인 JSON은 애플리케이션을 연결하는 API, 클라우드 서비스를 정의하는 구성 파일, 그리고 AI 알고리즘에서 사용하기 위해 데이터를 패키징하는 방식을 지원합니다.
개발자들은 JSON 파일의 사용 편의성, 그리고 대부분의 프로그래밍 언어와의 유연한 호환성을 높이 평가합니다. 이 글에서는 널리 사용되는 이 기술을 보다 심층적으로 살펴보고, 구현 방식의 몇 가지 사례를 소개합니다.
2000년대 초반, 방대한 XML 마크업 언어의 대안으로 개발된 JSON(JavaScript Object Notation)은 서버와 웹 애플리케이션 간에 데이터를 전송하기 위한 경량 형식으로 개발되었습니다.
JSON은 웹 페이지를 인터랙티브하게 만드는 JavaScript에서 시작되었지만, 이에 한정되지는 않습니다. JSON의 강점은 유연성에 있으며 대부분의 최신 프로그래밍 언어에서 JSON 파일 형식을 읽을 수 있습니다.
몇 가지 핵심적인 특징이 JSON을 차별화합니다. 첫째, JSON은 데이터를 키-값 쌍으로 구성하며, 이는 세부 정보와 연결된 레이블처럼 작동합니다. 예를 들어 ‘Alice Jones’와 같은 이름을 이메일 주소나 전화번호와 같은 다른 정보와 연결하여 하나의 레코드 또는 오브젝트를 생성할 수 있습니다.
JSON은 또한 여러 항목을 배열로 구성할 수 있습니다. 예를 들어 Alice의 최근 구매 내역을 ‘shoes’, ‘jacket’, ‘watch’와 같은 목록으로 정리할 수 있습니다.
중첩을 통해 오브젝트와 배열을 결합할 수도 있습니다. 이를 통해 Alice의 프로필에 구매 이력, 결제 정보, 배송 주소 등을 함께 포함하여 활동 전반을 보다 종합적으로 보여줄 수 있습니다.
이러한 기능을 통해 개발자는 복잡한 레코드를 공유 및 재사용이 용이한 표준화된 패키지로 표현할 수 있게 됩니다.
JSON, HTML(하이퍼텍스트 마크업 언어) 및 XML(확장성 마크업 언어)은 웹 및 모바일 데이터를 저장하고 전송하는 데 가장 널리 사용되는 형식입니다. 공통적인 강점이 있지만 각 형식은 저마다의 고유한 장점을 가지고 있습니다. 다음은 주요 비교 내용입니다.
JSON과 HTML은 모두 텍스트 기반이며 ‘사람이 읽을 수 있는’ 형식이라는 공통점이 있습니다. 즉, 데이터가 일반 사용자도 이해할 수 있는 방식으로 작성됩니다. 그러나 두 형식의 역할은 매우 다릅니다.
예를 들어 개발자는 모바일 앱으로 계정 정보를 전송하거나 클라우드 서비스 간 업데이트를 전달하는 등 정보를 교환해야 할 때 JSON을 사용합니다. 반면 HTML은 브라우저가 직접 구문 분석하여 태그를 해석하고, 웹페이지에서 실제로 보이는 요소인 제목, 이미지, 임베디드 비디오 등을 렌더링합니다.
XML은 1990년대에 태그를 사용해 데이터를 구조화하고 전송하기 위한 방식으로 개발되었으며, HTML이 웹 페이지 레이아웃을 설명하는 방식과 유사합니다. XML은 웹사이트와 엔터프라이즈 전반에서 데이터를 교환하는 범용 형식으로 빠르게 확산되었지만, 구조가 복잡하고 장황해 개발자들에게는 다루기 번거로운 측면이 있었습니다.
이후 무거운 마크업 대신 키-값 쌍과 배열을 중심으로 한, 보다 간결한 구문을 갖춘 JSON이 등장하자, 개발자들은 빠르게 이를 채택했습니다.
두 형식의 차이는 분명합니다. JSON은 대부분의 프로그래밍 언어에서 신속하고 직접적으로 구문 분석할 수 있는 반면, XML은 추가적인 처리 과정을 요구하는 경우가 많습니다. 이러한 효율성과 상대적으로 작은 파일 크기 덕분에 JSON은 웹 API, 모바일 앱, 클라우드 서비스에서 선호되는 형식이 되었습니다. 이에 비해 XML은 현재 주로 레거시 시스템에서 사용됩니다.
JSON에서는 데이터가 사전에 정의된 유형에 따라 표현됩니다. 이 데이터 유형은 텍스트부터 숫자, 목록, 레코드에 이르기까지 애플리케이션이 정보를 어떻게 해석해야 하는지 정의해 줍니다.
이와 같은 명확한 규칙 덕분에 JSON은 검증이 용이하며, 프로그래밍 언어 간 신뢰성 있는 공유가 가능합니다.
주요 데이터 유형은 다음과 같습니다.
문자열은 큰 따옴표로 감싼 텍스트입니다. 문자열에는 문자, 숫자, 기호 또는 유니코드 문자가 포함될 수 있습니다. 일반적으로 이름, 설명, 주소 등 텍스트 필드에 사용됩니다.
숫자는 양수와 음수의 정수 및 소수 값을 모두 표현할 수 있습니다. JavaScript가 컴퓨터에서 숫자를 저장하는 방식을 따르며, 가격, 수량, ID, 통계 값 등을 나타내는 데 사용됩니다.
불리언은 데이터 포인트가 참인지 거짓인지 정의합니다. 예를 들어 계정이 활성 상태(true)인지 비활성 상태(false)인지, 기능이 활성화(true)되었는지 비활성화(false)되었는지 여부를 나타낼 수 있습니다.
이름에서 알 수 있듯이 null은 데이터의 부재를 의미합니다. JSON에서는 필드가 존재하지만 값이 비어 있음을 나타냅니다. 예를 들어 온라인 구매 양식의 미사용 할인 코드나 입사 지원서에서 누락된 중간 이름과 같은 경우를 들 수 있습니다.
배열은 대괄호 [ ] 안에 포함된 값의 목록입니다. 문자열, 숫자, 오브젝트, 불리언, null 또는 다른 배열을 포함할 수 있습니다. 장바구니 항목, 거래 내역, 제품 카탈로그 목록과 같은 데이터를 표현하는 데 자주 사용됩니다.
오브젝트는 중괄호 { } 안에 포함된 키와 값의 쌍으로 구성됩니다. 키는 문자열로 작성되며 값과 연결되어 서로 구별되는 필드 집합을 형성합니다. 오브젝트는 특정 이름, 이메일 주소, 전화번호를 포함하는 고객 프로필과 같이 관련 정보를 하나로 묶는 데 자주 사용됩니다.
개발자는 시스템 전반에서 데이터를 이동, 저장 및 해석하기 위해 JSON을 다양한 방식으로 활용합니다. 다음은 가장 일반적인 사용 사례입니다.
JSON은 경량 구조와 높은 호환성 덕분에 시스템과 프로그래밍 언어 간 데이터 전송에 널리 사용됩니다. 예를 들어 쇼핑 앱이 결제 서비스로 주문 정보를 전송하고 승인 코드를 응답으로 받는 경우, API는 요청과 응답을 JSON 형식으로 패키징합니다. 간결한 구문 덕분에 전송과 구문 분석이 빠르게 이루어집니다.
애플리케이션은 서버 위치, 로그인 자격 증명 및 표시 옵션과 같은 설정을 저장하기 위해 JSON 파일을 사용합니다. 형식이 읽기 쉽고 수정이 간편하므로 개발자는 복잡성을 크게 늘리지 않고 파일을 신속히 업데이트할 수 있습니다.
웹 및 모바일 앱은 사용자의 언어, 테마 및 알림 설정과 같은 기본 설정을 저장하고 불러오기 위해 JSON을 사용합니다. 이러한 세부 정보를 구조화된 형식으로 저장하면 앱은 온라인 사용자에게 보다 개인화된 경험을 제공할 수 있습니다.
JSON의 경량 구조는 데이터를 쉽게 전송하고 처리할 수 있도록 하며, 이는 실시간 시나리오에서 매우 중요합니다. 예를 들어 채팅 메시지가 즉시 표시되고, 대시보드가 최신 업데이트로 새로 고침되며, 스포츠 경기 점수가 득점 시 실시간으로 업데이트될 수 있습니다.
클라우드 환경에서 기업은 애플리케이션을 마이크로서비스로 분리하는 경우가 많습니다. 마이크로서비스는 결제 처리나 알림 전송과 같은 기능을 담당하는 작고 독립적인 구성 요소입니다. 이러한 서비스는 JSON을 사용해 서로 정보를 교환하며, 서로 다른 기술 기반으로 구축된 시스템 간에 데이터가 원활하게 이동하도록 합니다.
JSON 문서 데이터베이스는 전통적인 행과 열 구조 대신 JSON으로 인코딩된 완전한 ‘문서’ 형태로 레코드를 저장합니다. 각 JSON 문서는 키-값 쌍과 배열을 포함할 수 있어 제품 사양, 이미지, 리뷰와 같은 복잡한 정보를 하나의 레코드에 담을 수 있습니다.
대부분의 JSON 문서 데이터베이스는 NoSQL 계열에 속하며, 고정된 테이블 구조에 의존하지 않습니다. MongoDB, Couchbase, Redis와 같은 플랫폼은 JSON을 직접 저장하고 여러 서버로 데이터를 분산해 확장할 수 있습니다. 이는 문서, 소셜 미디어 피드, 센서 데이터와 같은 반정형 또는 비정형 데이터에 적합합니다.
Oracle, PostgreSQL 및 MySQL과 같은 전통적인 SQL 데이터베이스도 JSON을 지원합니다.
경량 구조와 크로스 플랫폼 호환성을 바탕으로 JSON은 최신 소프트웨어 개발의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 엔터프라이즈 통합을 지원하는 API부터 연속 데이터 교환을 기반으로 하는 클라우드 서비스에 이르기까지 JSON은 시스템 간 정보를 원활하게 이동시키고 애플리케이션의 상호운용성을 유지합니다. 단순한 형식과 폭넓은 지원 덕분에 개발자는 빠르게 구축하고 서비스를 일관되게 유지할 수 있습니다. 오늘날 JSON은 API, 웹 애플리케이션, 클라우드 플랫폼의 기반 기술로 자리 잡았습니다.
IT 팀과 개발자에게 JSON 활용 역량은 확장 가능한 시스템과 효율적인 워크플로우를 위한 기본 요건이 되었습니다. 역량을 유지하는 가장 좋은 방법은 실습입니다. JSON 예제를 살펴보고 도구를 테스트하며 자체 파이프라인에 해당 형식을 적용해 보시기 바랍니다.
최신 소프트웨어와 관련된 거의 모든 주체가 어떤 형태로든 JSON을 사용합니다. 개발자는 프론트엔드와 백엔드 시스템 간, 또는 애플리케이션 내부의 다양한 서비스 간에 데이터를 전달하기 위해 JSON을 사용합니다. API는 데이터를 송수신하는 데 JSON을 사용합니다. 데이터 팀은 로그나 사용자 활동과 같은 반정형 정보를 데이터베이스나 클라우드 스토리지로 이동시키는 데 JSON을 활용합니다. AI 언어 모델 역시 요청을 패키징하고 출력 결과를 구조화하기 위해 JSON에 의존하며, 이를 통해 애플리케이션이 해당 결과를 이해하고 처리할 수 있도록 합니다. 또한 클라우드 플랫폼 공급자는 API의 표준 형식으로 JSON을 사용해, 오늘날 디지털 인프라 전반의 통합 기본 언어로 자리 잡았습니다.