¿Qué es el formato de archivo JSON?

En JSON, los fragmentos de datos se ajustan a tipos definidos específicamente. Estos tipos de datos indican a las aplicaciones cómo interpretar la información, ya sea texto, un número, una lista o un registro.

Reglas claras como estas hacen que JSON sea fácil de validar y fiable para compartir entre lenguajes de programación.

Algunos de los tipos de datos principales son:

Cadenas

Una cadena es texto entre comillas dobles. Puede incluir letras, números, símbolos o caracteres Unicode. Se utiliza habitualmente para nombres, descripciones, direcciones y otros campos de texto.

Números

Pueden ser enteros o decimales, positivos o negativos. Siguen la forma en que JavaScript almacena los números en los ordenadores e incluyen valores como precios, cantidades, ID y estadísticas.

Valores Booleanos

Un valor booleano indica si un dato es verdadero o falso. Por ejemplo, puede reflejar si una cuenta está activa (verdadero) o inactiva (falso), o si una función está habilitada (verdadero) o deshabilitada (falso).

Nulo (null)

Como indica su nombre, nulo representa la ausencia de datos. En JSON, significa que un campo existe pero está vacío, como un código de descuento no utilizado en un formulario de compra en línea o la ausencia de un segundo nombre en una solicitud de empleo.

Arrays

Los arrays son listas de valores entre corchetes: [ ]. Pueden contener cadenas, números, objetos, valores booleanos, valores nulos u otros arrays. Se utilizan con frecuencia para listas como artículos en un carrito de compra, entradas en un historial de transacciones o productos en un catálogo.

Objetos

Los objetos son colecciones de pares clave-valor entre llaves: { }. Las claves se escriben como cadenas y se asocian a valores, creando conjuntos de campos diferenciados. Suelen utilizarse para agrupar información relacionada, como perfiles de clientes con nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono específicos.