2000年代初頭に、冗長になりがちなXMLマークアップ言語に代わるシンプルな言語として作成されたJSON（JavaScript Object Notation）は、サーバーとウェブアプリケーションの間でデータ転送を行うための軽量フォーマットです。

JSONはウェブページをインタラクティブなものにしたJavaScriptを起源としていますが、その特徴はそれだけにとどまりません。その強みは柔軟性にあります。最近のほとんどのプログラミング言語は、JSONファイルタイプを読み取ることができます。

いくつかの重要な特性が、他のフォーマットとの差別化要因となっています。まず、JSONはデータをキーと値のペアに編成し、ラベルと詳細を照合する役割を果たします。たとえば、「Alice Jones」などの名前とEメールアドレスや電話番号などの情報を組み合わせて、単一のレコードやオブジェクトを作成します。

JSONは、Aliceが最近購入した「靴」、「ジャケット」、「時計」のリストなど、複数のエントリーを配列にすることもできます。

ネストを通じてオブジェクトと配列を組み合わせることができるため、Aliceのプロファイルは購入履歴、支払いの詳細、配送先住所に関する情報を収集することで、Aliceの活動をより包括的に把握できる可能性があります。

これらの機能を組み合わせることで、開発者は共有と再利用が容易な標準化されたパッケージで複雑なレコードを表現できます。