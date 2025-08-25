Autodesk、Snowflakeを核として顧客をあらゆる側面から把握するためのプラットフォームを確立
Snowflake のマルチクラスター共有データのアーキテクチャと柔軟なスケーラビリティにより、Autodeskはパフォーマンス、顧客の360度ビュー、およびBIエクスペリエンスを強化します。
JSONとは、データを人間にも読みやすいテキスト形式で表現、交換するための軽量な標準フォーマットです。WebアプリケーションやAPIで最も広く使われるデータ形式で、ほぼすべてのプログラミング言語に対応しています。このガイドでは、JSONの仕組みからフォーマット、ファイルタイプ、データ型、ドキュメントデータベース、実際のアプリケーションについて学習します。
2000年代初頭に、冗長になりがちなXMLマークアップ言語に代わるシンプルな言語として作成されたJSON（JavaScript Object Notation）は、サーバーとウェブアプリケーションの間でデータ転送を行うための軽量フォーマットです。
JSONはウェブページをインタラクティブなものにしたJavaScriptを起源としていますが、その特徴はそれだけにとどまりません。その強みは柔軟性にあります。最近のほとんどのプログラミング言語は、JSONファイルタイプを読み取ることができます。
いくつかの重要な特性が、他のフォーマットとの差別化要因となっています。まず、JSONはデータをキーと値のペアに編成し、ラベルと詳細を照合する役割を果たします。たとえば、「Alice Jones」などの名前とEメールアドレスや電話番号などの情報を組み合わせて、単一のレコードやオブジェクトを作成します。
JSONは、Aliceが最近購入した「靴」、「ジャケット」、「時計」のリストなど、複数のエントリーを配列にすることもできます。
ネストを通じてオブジェクトと配列を組み合わせることができるため、Aliceのプロファイルは購入履歴、支払いの詳細、配送先住所に関する情報を収集することで、Aliceの活動をより包括的に把握できる可能性があります。
これらの機能を組み合わせることで、開発者は共有と再利用が容易な標準化されたパッケージで複雑なレコードを表現できます。
JSON、HTML（ハイパーテキストマークアップ言語）、XML（拡張マークアップ言語）は、ウェブデータやモバイルデータの保存と転送において最も一般的なフォーマットです。いくつかの共通点はあるものの、それぞれに独自の強みがあります。以下に比較を示します。
JSONとHTMLは、いずれもテキストベースで人間が読める形式、つまり専門家でなくても中身をある程度理解できるように書かれています。しかし、両者が果たす役割は根本的に異なります。
開発者は、たとえばアカウントの詳細をモバイルアプリに送信したり、クラウドサービス間で更新を渡したりといった情報交換を行う際に、JSONを選択します。一方、HTMLはブラウザが直接解析し、そのタグを解釈して、見出しや画像、埋め込まれた動画など、ウェブページ上で実際に表示される内容をレンダリングします。
XMLは、HTMLがウェブページのレイアウトを記述するように、タグを使用してデータを構造化して転送する方法として1990年代に開発されました。すぐに、ウェブサイトや企業間でのデータ交換のための汎用的な方法となりました。しかし、そのかさばる構造は開発者にとって面倒でした。
重いマークアップではなく、キーと値のペアと配列を中心に構築された軽量な構文を持つJSONが登場すると、開発者の間ですぐに人気となりました。
その違いは本質的なものです。JSONは、ほとんどのプログラミング言語で迅速かつ直接解析できます。一方、XMLは多くの場合、追加の処理を必要とします。この効率性とファイルサイズの少なさが、JSONがWeb API、モバイルアプリ、クラウドサービスで好まれる理由です。対照的に、XMLは現在、主にレガシーシステムで使用されています。
JSONでは、データは明確に定義された型として扱われます。これらのデータ型は、テキスト、数値、リスト、レコードなど、情報の解釈方法をアプリケーションに「指示」します。
このような明確なルールにより、JSONは検証が容易になり、プログラミング言語間での共有の信頼性が向上します。
コアデータ型には、以下が含まれます。
文字列は、二重引用符で囲まれたテキストです。文字列には、文字、数字、記号、Unicode文字を含めることができます。通常は、名前、説明、住所、その他のテキストフィールドに使用されます。
数値には、正または負の整数と小数を使用できます。JavaScriptがコンピューターに数値を保存する方法に従い、価格、数量、ID、統計などの値に対応します。
ブーリアン値は、データポイントが真か偽かを定義します。たとえば、アカウントがアクティブ（true）か非アクティブ（false）か、または機能が有効（true）か無効（false）かを検討します。
Nullは、その名前が示すようにデータが存在しないことを意味します。JSON用語では、オンライン購入フォームの未使用の割引コードや求人応募フォームのミドルネームの欠落など、フィールドは存在するが空であることを示します。
配列は、[ ]のように、角括弧で囲まれた値のリストです。文字列、数値、オブジェクト、ブーリアン、Null、その他の配列を保持できます。配列は通常、買い物かご内の商品、トランザクション履歴内のエントリー、カタログ内の商品などのリストに使用されます。
オブジェクトは、{ }のように、波括弧で囲まれたキーと値がペアとなったまとまりです。キーは文字列として記述され、値とペアになって個別のフィールドのセットが作成されます。オブジェクトは多くの場合、特定の名前、Eメールアドレス、電話番号を含む顧客プロファイルなどのグループ関連情報の収集に使用されます。
開発者は、さまざまなシステム間でデータを移動、保存、解釈するために、さまざまな一般的な方法でJSONを使用しています。以下に、最も一般的な実用的なユースケースをいくつか紹介します。
JSONは軽量な構造と幅広い互換性により、システムやプログラミング言語間のデータ転送に広く使用されています。APIは、ショッピングアプリが注文の詳細を決済サービスに送信して承認コードを受け取ったときなどに、リクエストと応答をパッケージ化するために使用します。そのコンパクトな構文により、このようなやり取りは迅速に送信され、解析も容易です。
多くの場合、アプリケーションはサーバーの場所、ログイン認証情報、表示オプションなどの設定を保存するためにJSONファイルを使用します。フォーマットは非常に読みやすく、編集も容易であるため、開発者はそれほど複雑にすることなくその場でファイルを更新できます。
ウェブアプリやモバイルアプリは、JSONを使用して、ユーザーの言語、テーマ、通知の選択肢などのユーザー設定の保存とロードを行います。こうした詳細を構造化された形式で保存することで、アプリはオンラインユーザーにパーソナライズされた体験を提供できるようになります。
JSONは軽量な構造であるため、データの送信や処理が簡単であり、リアルタイムのシナリオに不可欠です。たとえば、チャットメッセージの即時表示、ダッシュボードの最新の更新情報によるリフレッシュ、スコア発生時のスポーツのライブスコアの更新などが可能です。
クラウド環境では、多くの場合、企業はアプリケーションをマイクロサービス（支払い処理や通知送信などの機能を管理する小さな独立したコンポーネント）に分割します。これらのサービスは、JSONを使用してプラットフォーム間で情報を交換することで、異なるテクノロジーを基盤とするシステム間でデータをシームレスに移動できるようにします。
JSONドキュメントデータベースは、従来のシステムの行や列ではなく、JSONでエンコードされた完全な「ドキュメント」としてレコードを保存します。各JSONファイルはキーと値のペアと配列を保持できるため、1つのレコードで製品とその仕様、画像、レビューなどの複雑な情報をキャプチャできます。
ほとんどのJSONドキュメントデータベースはNoSQLファミリーに含まれており、リジッドテーブルに依存しません。MongoDB、Couchbase、Redisなどのプラットフォームは、JSONを直接保存し、より多くのサーバーにデータを分散して簡単に拡張できます。そのため、ドキュメント、ソーシャルメディアのフィード、センサーデータなどの半構造化コンテンツや非構造化コンテンツに適した選択肢となっています。
また、Oracle、PostgreSQL、MySQLなどの従来のSQLデータベースもJSONをサポートしています。
軽量の構造とクロスプラットフォームでの適用性により、JSONはモダンソフトウェア開発のバックボーンの一部となっています。エンタープライズ統合を促進するAPIから、継続的なデータ交換を実行するクラウドサービスまで、JSONはシステム間で情報をクリーンに移動し、アプリケーションの相互運用性を維持します。シンプルなフォーマットと幅広いサポートにより、開発者は迅速な構築とサービスの整合を維持するための信頼できる方法を得られます。この普遍性により、JSONはAPI、ウェブアプリ、クラウドプラットフォームの基盤となりました。
ITチームや開発者にとって、フォーマットへの習熟は、スケーラブルなシステムと効率的なワークフローにとって前提条件となっています。スキルを磨き続けるための最良の方法は、実践です。JSONの例を確認し、ツールを試し、独自のパイプラインでこのフォーマットを活用してみてください。
JSONは、さまざまなウェブプログラムやモバイルプログラムがその意味するものについて理解できるように情報を編成するためのシンプルな方法です。たとえば、食料品のリストで、各品目に牛乳やパンなどのラベルと、その品目の必要量を示す数字が表示されているとします。JSONは、ラベルと値のスタイルで情報を構造化し、アプリケーションによる共有と使用を容易にします。
いいえ、実は、これは最大の誤解かもしれません。JSONは、実際にはデータ交換フォーマットと見なされます。つまり、システム間で情報を表現および転送するための構造化された方法を提供します。一方、実際のプログラミング言語は、コンピューターにアクションを実行するためのコマンドを与えます。JSONはコンピューターに指示しません。他のプログラムが使用するデータを編成するだけです。
モダンソフトウェアに関わるほぼすべての人やシステムが、何らかの形でJSONを利用しています。開発者は、フロントエンドとバックエンドのシステム間、またはアプリ内の異なるサービス間でデータを受け渡すために、JSONを使用します。APIでは、データの送受信にJSONが使用されています。データチームは、ログやユーザーアクティビティなどの半構造化情報をデータベースやクラウドストレージに移動する際に、このデータを活用しています。また、AI言語モデルはJSONに依存してリクエストをパッケージ化し、出力を構造化するため、アプリケーションがその内容を正しく理解できるようになります。また、クラウドプラットフォームプロバイダーはAPIの標準フォーマットとして使用しており、今日のデジタルインフラストラクチャ全体で統合のデフォルト言語となっています。
JSONはJavaScriptから生まれましたが、その有用性はそれだけではありません。
JavaScriptでは、JSON文字列を読み取ってJavaScriptオブジェクトに変換するJSON.parseを使用して、JSONを使用可能なオブジェクトに変換できます。また、JSON.stringifyでその逆も可能です。つまり、オブジェクトを受け取ってJSONテキストに変換します。この双方向の変換があるおかげで、ウェブページがAPIからデータを取得し、動的にコンテンツを更新したり、変更内容をサーバーへ送り返したりといった処理を極めてスムーズに行えるようになります。
JSONはJavaScriptに限定されませんが、最新のウェブアプリケーションでの最も一般的で効率的な使用法の一つとして、引き続き使用されています。
シンプルさと人気にもかかわらず、JSONには欠点もあります。
たとえば、プレーンテキスト形式はファイルを読みやすくしますが、バイナリ形式と比較してかさばるため、非常に大きなデータセットを扱う際のオーバーヘッドが増加します。多くの開発者は、規模が問題になった場合にJSONを圧縮するか、より軽量な代替品に切り替えることで対処しています。
また、JSONは厳密なデータタイプがないため、システム間で数値、日付、その他の値が一貫性のない方法で解釈される可能性があります。スキーマを標準化し、検証ツールを使用することで、そのリスクを軽減できます。
不正に検証されたJSON入力はインジェクション攻撃につながる可能性があるため、セキュリティも懸念されます。これを防ぐには、厳密な入力検証と慎重な解析が必要です。
最後に、JSONは半構造化データをうまく処理できますが、深くネストされたレコードでは扱いが難しくなります。開発者は多くの場合、データを管理しやすいように小さく分割したり、レコードを再構築したりします。