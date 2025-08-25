En quoi consiste le format de fichier JSON ? Explications

Au format JSON, des bits de données sont associés à des types spécifiquement définis. Ces types de données « disent » aux applications comment interpréter les informations, en leur indiquant s’il s’agit d’un texte, d’un nombre, d’une liste ou d’un enregistrement.

Grâce à la clarté de ces règles, le format JSON facilite la validation et permet un partage fiable entre différents langages de programmation.

Voici quelques‑uns des principaux types de données :

Chaînes

Une chaîne correspond à du texte entouré de guillemets doubles. Les chaînes peuvent inclure des lettres, des chiffres, des symboles ou des caractères Unicode. Elles sont généralement utilisées pour les noms, descriptions, adresses et autres champs de texte.

Nombres

Il peut s’agir de nombres entiers ou décimaux, positifs ou négatifs. De la même manière que JavaScript stocke des nombres dans des ordinateurs, les valeurs couvertes peuvent inclure des prix, des quantités, des identifiants ou encore des statistiques.

Booléen

Un booléen définit si un point de données est vrai ou faux. Par exemple, il peut déterminer si un compte est actif (vrai) ou inactif (faux) ou si une fonctionnalité est activée (vrai) ou désactivée (faux).

Nul

Comme son nom l’indique, un nul désigne l’absence de données. En termes JSON, ce type de données indique qu’un champ existe, mais qu’il est vide, comme lorsqu’aucun code de réduction n’est utilisé dans un formulaire d’achat en ligne ou lorsqu’aucun deuxième prénom n’a été renseigné sur une candidature à un emploi.

Tableaux

Les tableaux sont des listes de valeurs entre crochets comme ceci : [ ]. Ils peuvent contenir des chaînes de caractères, des nombres, des objets, des booléens, des nuls ou d’autres tableaux. Les tableaux sont couramment utilisés pour des listes : articles dans un panier, entrées dans un historique de transactions, produits dans un catalogue, etc.

Objets

Les objets sont des collections de paires clé‑valeur entre accolades, comme ceci : { }. Les clés sont écrites sous forme de chaînes de caractères, puis associées à des valeurs, ce qui crée des ensembles de champs distincts. Les objets sont souvent utilisés pour rassembler des informations relatives à un groupe, comme des profils clients avec des noms, des adresses e‑mail et des numéros de téléphone spécifiques.