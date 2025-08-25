Was ist JSON? Dateiformat erklärt

In JSON werden Datenbits in spezifisch definierte Typen gesteckt. Diese Datentypen „sagen“ Applikationen, wie sie die Informationen interpretieren sollen, sei es Text, eine Zahl, eine Liste oder ein Datensatz.

Klare Regeln wie diese machen JSON einfach zu validieren und zuverlässig für das Sharing zwischen verschiedenen Programmiersprachen.

Hier einige der wichtigsten Datentypen:

Zeichenfolgen

Eine Zeichenfolge ist Text, der in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen wird. Zeichenfolgen können Buchstaben, Zahlen, Symbole oder Unicode-Zeichen enthalten. Sie werden in der Regel für Namen, Beschreibungen, Adressen und andere Textfelder verwendet.

Zahlen

Zahlen können positive oder negative ganze Zahlen und Dezimalstellen sein. Nach der genauen Art und Weise, wie JavaScript Zahlen in Computern speichert, erfassen sie Werte wie Preise, Mengen, IDs und Statistiken.

Boolean

Ein Boolean definiert, ob ein Datenpunkt wahr oder falsch ist. Beispielsweise könnte geprüft werden, ob ein Konto aktiv (true) oder inaktiv (false) ist oder ob ein Feature aktiviert (true) oder deaktiviert (false) ist.

Null

Wie der Name schon sagt, bedeutet null das Fehlen von Daten. In JSON-Begriffen zeigt es an, dass ein Feld existiert, aber leer ist, wie ein ungenutzter Rabattcode in einem Online-Kaufformular oder ein fehlender zweiter Name in einer Bewerbung.

Arrays

Arrays sind Listen mit Werten in eckigen Klammern wie folgt: [ ]. Sie können Zeichenfolgen, Zahlen, Objekte, Boolean, Nullen oder andere Arrays enthalten. Arrays werden häufig für Listen verwendet, wie z. B. Artikel in einem Warenkorb, Einträge in einem Transaktionsverlauf oder Produkte in einem Katalog.

Objekte

Objekte sind Sammlungen von Schlüssel- und Wertpaaren in geschweiften Klammern, wie zum Beispiel: {}. Schlüssel werden als Zeichenfolgen geschrieben und dann mit Werten verknüpft, wodurch Sätze von separaten Feldern erstellt werden. Objekte werden oft verwendet, um gruppenbezogene Informationen zu sammeln, wie z. B. Kundenprofile mit bestimmten Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.