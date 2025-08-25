Cos’è JSON? Spiegazione del formato di file

JSON, HTML (HyperText Markup Language) e XML (Extensible Markup Language) sono tra i formati più utilizzati per archiviare e trasmettere dati web e mobile. Pur condividendo alcuni punti di forza, ciascuno presenta vantaggi specifici. Ecco un confronto:

JSON e HTML

Sebbene JSON e HTML siano entrambi basati su testo e “leggibili dall’uomo”, cioè scritti in modo comprensibile anche a chi non è uno sviluppatore, svolgono ruoli molto diversi.

Gli sviluppatori utilizzano JSON quando devono scambiare informazioni, ad esempio per inviare dettagli di un account a un’app mobile o per trasferire aggiornamenti tra servizi cloud. HTML, invece, viene interpretato direttamente dai browser, che analizzano i tag per visualizzare ciò che compare su una pagina web, dai titoli alle immagini fino ai video incorporati.

JSON e XML

XML è stato sviluppato negli anni 90 come metodo per strutturare e trasportare dati tramite tag, in modo simile a come HTML descrive il layout delle pagine web. È diventato rapidamente uno standard per lo scambio di dati tra siti web e organizzazioni, ma la sua struttura complessa lo ha reso oneroso per gli sviluppatori.

Quando JSON è emerso con una sintassi più leggera basata su coppie chiave-valore e array anziché su markup esteso, è stato rapidamente adottato.

Le differenze sono significative. JSON può essere analizzato rapidamente e direttamente dalla maggior parte dei linguaggi di programmazione, mentre XML richiede spesso elaborazioni aggiuntive. Questa efficienza, insieme a dimensioni di file inferiori, rende JSON il formato preferito per API web, app mobile e servizi cloud. XML, al contrario, è oggi utilizzato soprattutto in sistemi legacy.