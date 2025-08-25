Cos’è JSON? Spiegazione del formato di file

Autodesk mette Snowflake al centro della propria strategia Customer 360
Grazie all’architettura dati condivisa multi-cluster e alla scalabilità elastica di Snowflake, Autodesk migliora performance, visione Customer 360 e business intelligence.
Scopri cos’è JSON e come funziona. Approfondisci il formato JSON, i tipi di file, i tipi di dati, i database documentali e le applicazioni nel mondo reale.
Oggi la maggior parte delle applicazioni web e mobile si basa su un formato standard per condividere informazioni: JSON.
Interfaccia di scambio dati leggera e basata su testo, JSON è alla base delle API che collegano le app, dei file di configurazione che definiscono i servizi cloud e del modo in cui i dati vengono strutturati per essere utilizzati dagli algoritmi di AI.
Gli sviluppatori apprezzano i file JSON per la loro semplicità e per la compatibilità flessibile con la maggior parte dei linguaggi di programmazione. In questo articolo analizziamo più da vicino questa tecnologia ampiamente diffusa e alcune delle sue principali modalità di utilizzo.
Creato nei primi anni 2000 come alternativa più semplice al linguaggio di markup XML, JSON (JavaScript Object Notation) è un formato leggero per il trasferimento di dati tra server e applicazioni web.
Sebbene sia nato con JavaScript, il linguaggio che ha reso interattive le pagine web, JSON non è limitato a esso. Il suo punto di forza è la flessibilità. La maggior parte dei moderni linguaggi di programmazione è in grado di leggere file JSON.
Alcune caratteristiche chiave lo distinguono. Innanzitutto, JSON organizza i dati in coppie chiave-valore, che funzionano come etichette associate a informazioni specifiche. Ad esempio, può associare un nome come “Alice Jones” ad altri dati, come un indirizzo email o un numero di telefono, creando un singolo record o oggetto.
JSON può inoltre organizzare più elementi in array, ad esempio un elenco degli ultimi acquisti di Alice: “scarpe”, “giacca” e “orologio”.
Attraverso l’annidamento, oggetti e array possono essere combinati: il profilo di Alice può così offrire una visione completa delle sue attività, raccogliendo informazioni sulla cronologia degli acquisti, sui dettagli di pagamento e sugli indirizzi di spedizione.
Insieme, queste caratteristiche consentono agli sviluppatori di rappresentare record complessi in un formato standardizzato, facile da condividere e riutilizzare.
JSON, HTML (HyperText Markup Language) e XML (Extensible Markup Language) sono tra i formati più utilizzati per archiviare e trasmettere dati web e mobile. Pur condividendo alcuni punti di forza, ciascuno presenta vantaggi specifici. Ecco un confronto:
Sebbene JSON e HTML siano entrambi basati su testo e “leggibili dall’uomo”, cioè scritti in modo comprensibile anche a chi non è uno sviluppatore, svolgono ruoli molto diversi.
Gli sviluppatori utilizzano JSON quando devono scambiare informazioni, ad esempio per inviare dettagli di un account a un’app mobile o per trasferire aggiornamenti tra servizi cloud. HTML, invece, viene interpretato direttamente dai browser, che analizzano i tag per visualizzare ciò che compare su una pagina web, dai titoli alle immagini fino ai video incorporati.
XML è stato sviluppato negli anni 90 come metodo per strutturare e trasportare dati tramite tag, in modo simile a come HTML descrive il layout delle pagine web. È diventato rapidamente uno standard per lo scambio di dati tra siti web e organizzazioni, ma la sua struttura complessa lo ha reso oneroso per gli sviluppatori.
Quando JSON è emerso con una sintassi più leggera basata su coppie chiave-valore e array anziché su markup esteso, è stato rapidamente adottato.
Le differenze sono significative. JSON può essere analizzato rapidamente e direttamente dalla maggior parte dei linguaggi di programmazione, mentre XML richiede spesso elaborazioni aggiuntive. Questa efficienza, insieme a dimensioni di file inferiori, rende JSON il formato preferito per API web, app mobile e servizi cloud. XML, al contrario, è oggi utilizzato soprattutto in sistemi legacy.
In JSON, i dati vengono inseriti in tipi specificamente definiti. Questi tipi di dati indicano alle applicazioni come interpretare le informazioni, che si tratti di testo, numeri, elenchi o record.
Regole chiare come queste rendono JSON facile da validare e affidabile per la condivisione tra linguaggi di programmazione diversi.
Tra i principali tipi di dati troviamo:
Una stringa è testo racchiuso tra virgolette doppie. Può includere lettere, numeri, simboli o caratteri Unicode. È generalmente utilizzata per nomi, descrizioni, indirizzi e altri campi testuali.
I numeri possono essere interi o decimali, positivi o negativi. Seguono la modalità con cui JavaScript memorizza i numeri nei sistemi informatici e rappresentano valori come prezzi, quantità, ID e statistiche.
Un valore booleano indica se un dato è vero o falso. Ad esempio, può segnalare se un account è attivo (true) o inattivo (false) oppure se una funzionalità è abilitata (true) o disabilitata (false).
Come suggerisce il nome, null indica l’assenza di dati. In JSON significa che un campo esiste ma è vuoto, come un codice sconto non utilizzato in un modulo di acquisto online o un secondo nome mancante in una candidatura.
Gli array sono elenchi di valori racchiusi tra parentesi quadre: [ ]. Possono contenere stringhe, numeri, oggetti, valori booleani, null o altri array. Sono spesso utilizzati per rappresentare elenchi, ad esempio articoli in un carrello, movimenti in una cronologia transazioni o prodotti in un catalogo.
Gli oggetti sono raccolte di coppie chiave-valore racchiuse tra parentesi graffe: { }. Le chiavi sono stringhe associate a valori, creando insiemi di campi distinti. Gli oggetti vengono spesso utilizzati per raggruppare informazioni correlate, ad esempio profili cliente con nome, indirizzo email e numero di telefono.
Gli sviluppatori utilizzano JSON in diversi modi per trasferire, archiviare e interpretare dati tra sistemi differenti. Ecco alcuni casi d’uso comuni:
JSON è ampiamente utilizzato per trasferire dati tra sistemi e linguaggi di programmazione grazie alla sua struttura leggera e alla compatibilità estesa. Le API lo utilizzano per strutturare richieste e risposte, ad esempio quando un’app di e-commerce invia i dettagli di un ordine a un servizio di pagamento e riceve in cambio un codice di autorizzazione. La sintassi compatta rende questi scambi rapidi da trasmettere e semplici da elaborare.
Le applicazioni utilizzano spesso file JSON per memorizzare impostazioni come indirizzi dei server, credenziali di accesso e opzioni di visualizzazione. La facilità di lettura e modifica consente agli sviluppatori di aggiornarli rapidamente.
Le app web e mobile utilizzano JSON per salvare e caricare preferenze come lingua, temi grafici e notifiche. L’organizzazione strutturata dei dati permette di offrire esperienze personalizzate.
La struttura leggera di JSON facilita l’invio e l’elaborazione dei dati, aspetto cruciale negli scenari in tempo reale. Consente, ad esempio, la visualizzazione immediata di messaggi in chat, l’aggiornamento dinamico di dashboard o l’aggiornamento dei punteggi sportivi in diretta.
Negli ambienti cloud, le aziende suddividono spesso le applicazioni in microservizi, componenti indipendenti che gestiscono funzioni come pagamenti o notifiche. Questi servizi utilizzano JSON per scambiarsi informazioni, consentendo l’integrazione tra sistemi basati su tecnologie diverse.
I database documentali JSON archiviano i record come documenti completi codificati in JSON anziché in righe e colonne tradizionali. Ogni file JSON può contenere coppie chiave-valore e array, permettendo a un singolo record di includere informazioni complesse, come un prodotto con specifiche tecniche, immagini e recensioni.
La maggior parte dei database documentali JSON appartiene alla famiglia NoSQL, quindi non si basa su tabelle rigide. Piattaforme come MongoDB, Couchbase e Redis archiviano direttamente JSON e possono scalare distribuendo i dati su più server. Sono particolarmente adatte per contenuti semi-strutturati o non strutturati, come documenti, feed social e dati provenienti da sensori.
Anche database SQL tradizionali come Oracle, PostgreSQL e MySQL hanno introdotto il supporto JSON.
Grazie alla sua struttura leggera e alla compatibilità multipiattaforma, JSON è diventato un elemento fondamentale dello sviluppo software moderno. Dalle API che alimentano integrazioni enterprise ai servizi cloud basati su scambi continui di dati, JSON consente di trasferire informazioni in modo efficiente tra sistemi mantenendo le applicazioni interoperabili. Il formato semplice e il supporto diffuso offrono agli sviluppatori uno strumento affidabile per creare servizi scalabili e performanti. Questa diffusione capillare ha reso JSON una base essenziale per API, applicazioni web e piattaforme cloud.
Per team IT e sviluppatori, la padronanza del formato è oggi un requisito fondamentale per sistemi scalabili e workflow efficienti. Il modo migliore per consolidare le competenze è la pratica. Esplora esempi JSON. Testa strumenti dedicati. Integra il formato nei tuoi pipeline dati.
JSON è un modo semplice per organizzare informazioni affinché programmi web e mobile possano interpretarle correttamente. Immagina una lista della spesa in cui ogni prodotto ha un’etichetta, come latte o pane, e un numero che indica la quantità desiderata. JSON struttura le informazioni in uno schema etichetta-valore, rendendo semplice la condivisione e l’utilizzo dei dati tra applicazioni.
No, ed è uno dei malintesi più comuni. JSON è un formato di interscambio dati, cioè un modo strutturato per rappresentare e trasferire informazioni tra sistemi. Un linguaggio di programmazione, invece, fornisce istruzioni che indicano al computer quali azioni eseguire. JSON non impartisce comandi: organizza i dati utilizzati da altri programmi.
Praticamente chiunque operi nello sviluppo software moderno utilizza JSON. Gli sviluppatori lo impiegano per trasferire dati tra front-end e back-end o tra servizi diversi all’interno di un’applicazione. Le API lo utilizzano per inviare e ricevere informazioni. I team dati lo sfruttano per trasferire informazioni semi-strutturate, come log o attività utente, verso database o storage cloud. Anche i modelli linguistici di AI si basano su JSON per strutturare richieste e risposte. I provider di piattaforme cloud lo adottano come formato standard per le API, rendendolo il linguaggio predefinito di integrazione nell’infrastruttura digitale moderna.
Sebbene JSON sia nato con JavaScript, il suo utilizzo va oltre questo linguaggio.
In JavaScript, JSON può essere convertito in oggetti tramite JSON.parse, che legge e trasforma stringhe JSON in oggetti JavaScript. Può anche eseguire l’operazione inversa con JSON.stringify, trasformando un oggetto in testo JSON. Questo scambio bidirezionale consente alle pagine web di recuperare dati dalle API, aggiornare contenuti dinamicamente e inviare modifiche al server.
JSON non è limitato a JavaScript, ma la combinazione rimane tra le più diffuse ed efficienti nelle applicazioni web moderne.
Nonostante semplicità e popolarità, JSON presenta alcune criticità.
Il formato testuale lo rende facilmente leggibile, ma può risultare più pesante rispetto ai formati binari quando si gestiscono dataset di grandi dimensioni. Molti sviluppatori risolvono comprimendo i file JSON o adottando alternative più leggere quando la scala lo richiede.
JSON non impone una tipizzazione rigida, quindi numeri, date e altri valori possono essere interpretati in modo diverso tra sistemi. La definizione di schemi standard e l’utilizzo di strumenti di validazione riducono questo rischio.
Anche la sicurezza è un aspetto cruciale: input JSON non correttamente validati possono esporre a vulnerabilità di tipo injection. La soluzione consiste in controlli rigorosi sugli input e in un parsing accurato.
Infine, JSON gestisce bene dati semi-strutturati, ma può diventare complesso con annidamenti profondi. Gli sviluppatori spesso suddividono i dati o riorganizzano i record per mantenerli gestibili.
Questa importante azienda enterprise offre a un numero crescente di team accesso quasi istantaneo a insight strategici per decisioni migliori ed esperienze cliente più efficaci, riducendo i costi e migliorando le performance grazie al passaggio a Snowflake.