O que é JSON? Formato de arquivo explicado

No JSON, fragmentos de dados são conectados a tipos especificamente definidos. Esses tipos de dados "dizem" às aplicações como interpretar as informações, sejam elas texto, um número, uma lista ou um registro.

Regras claras como essas tornam o JSON fácil de validar e confiável para compartilhamento em diferentes linguagens de programação.

Alguns dos principais tipos de dados incluem:

Strings

Uma string é um texto inserido entre aspas duplas. Strings podem incluir letras, números, símbolos ou caracteres Unicode. Normalmente, elas são usadas para nomes, descrições, endereços e outros campos de texto.

Números

Os números podem ser inteiros e decimais positivos ou negativos. De acordo com a forma exata como o JavaScript armazena números nos computadores, eles incluem valores como preços, quantidades, IDs e estatísticas.

Booliano

Um booliano define se um ponto de dados é verdadeiro ou falso. Por exemplo, ele pode considerar se uma conta é ativa (true) ou inativa (false), ou se uma função está habilitada (true) ou desativada (false).

Nulo

Como mostra o nome, nulo significa a ausência de dados. Em JSON, isso indica que um campo existe, mas está vazio, como um código de desconto não utilizado em um formulário de compra online ou um nome do meio faltando em uma candidatura de emprego.

Matrizes

As matrizes são listas de valores inseridas entre colchetes, como: [ ]. Elas podem conter strings, números, objetos, boolianos, nulos ou outras matrizes. As matrizes são comumente usadas para listas, como itens em um carrinho de compras, entradas em um histórico de transações ou produtos em um catálogo.

Objetos

Objetos são conjuntos de pares de chave e de valores inseridos entre símbolos de chaves, como: { }. As chaves são escritas como strings e combinadas com os valores, criando conjuntos de campos distintos. Com frequência, os objetos são usados para coletar informações relacionadas ao grupo, como perfis de clientes com nomes específicos, endereços de email e números de telefone.