Snowflake를 기반으로 운영하는 조직은 엔터프라이즈 AI를 위한 기반이 이미 마련되어 있습니다. 바로 내장 보안 기능, 확장성, 성능을 갖춘 거버넌스가 적용된 중앙 집중식 데이터입니다.

이 투자를 비즈니스 전반으로 확장되는 프로덕션 지원 AI 애플리케이션과 워크플로우로 전환하려면 비즈니스 아이디어를 거버넌스가 적용된 AI 솔루션으로 발전시키는 반복 가능한 방식이 필요합니다.

하지만 엔터프라이즈 전반에서 AI 개발을 확장하면 새로운 운영 과제가 발생합니다.

비즈니스 문제를 가장 잘 이해하는 사람이 프로덕션 지원 AI 솔루션을 구축할 역량을 항상 갖춘 것은 아니며, 이를 구축할 수 있는 팀은 지원 가능한 범위를 넘어서는 요청을 처리해야 하는 경우가 많습니다.

이 지점에서 Dataiku Cobuild on Snowflake가 역할을 합니다. Dataiku Cobuild on Snowflake는 조직이 엔터프라이즈 배포에 필요한 거버넌스, 가시성, 운영 제어를 유지하면서 비즈니스 전반에서 AI 개발을 손쉽게 확장할 수 있도록 지원합니다.

거버넌스가 적용된 데이터에서 운영 AI로

소비자 대상 AI 경험은 소프트웨어와 워크플로우를 얼마나 빠르게 만들 수 있는지에 대한 기대치를 바꾸어 놓았습니다. 하지만 엔터프라이즈 AI 이니셔티브가 프로덕션에서 성공하려면 속도만으로는 충분하지 않습니다. 거버넌스, 옵저버빌리티, 운영 제어가 함께 필요합니다.

실무에서는 배포 전에 워크플로우를 점검하고, 비즈니스 요구 사항에 맞춰 출력을 검증하며, 비용과 리소스 사용률을 모니터링하고, 내부 표준 준수를 보장할 수 있어야 합니다. 이러한 기능이 갖춰지지 않으면 AI 개발은 엔터프라이즈 전반으로 확장되지 못하고 실험 단계에 머무르게 됩니다.

Cobuild on Snowflake는 공동 Snowflake 및 Dataiku 고객을 위해 비즈니스 의도에서 운영 AI로 이어지는 거버넌스 적용 경로를 제공하여 이러한 격차를 해소하도록 지원합니다. 데이터 파이프라인을 재구축하거나 데이터를 Snowflake AI 데이터 클라우드 외부로 이동할 필요가 없습니다.

Snowflake에서 네이티브로 실행된다는 것은 AI 워크로드가 데이터가 이미 있는 곳에서 실행된다는 뜻입니다. 복사본도, 추출도, 관리해야 할 추가 보안 경계도 없습니다. 조직은 이미 구축한 거버넌스 제어, 역할 기반 액세스 정책, 규정 준수 태세를 유지하면서 Snowflake의 탄력적 컴퓨팅을 활용해 다른 워크로드와 리소스를 두고 경쟁하지 않고 AI 개발을 확장할 수 있습니다. 이는 데이터 인프라에 AI를 덧붙이는 방식과 데이터 인프라 내부에서 AI를 구축하는 방식의 차이입니다.

Snowflake Cortex AI를 기반으로 하고 Dataiku를 통해 오케스트레이션되는 Cobuild는 자연어 설명을 데이터 준비, 머신러닝, AI 에이전트, 애플리케이션을 아우르는 완전한 Dataiku 프로젝트로 전환하며, 모든 요소는 안전하고 거버넌스가 적용된 Snowflake AI 데이터 클라우드 안에서 작동합니다. 생성된 모든 워크플로우는 투명하고 검사 가능하게 유지되므로 비즈니스팀, 데이터 실무자, 거버넌스팀은 AI를 책임 있게 검증하고 배포할 수 있다는 확신을 얻습니다.