AI의 잠재력은 수년간 기업 경영진의 관심을 사로잡아 왔지만, 경영진이 계속해서 던지는 질문은 결국 하나, 바로 “AI 투자 수익은 어디에서 나오는가?”입니다.

기술 조직이 AI 모델과 인프라를 논의하는 동안, 최고경영진(C-suite) 등 기업의 리더들은 AI 투자가 매출 성장, 비용 절감, 그리고 경쟁 우위로 이어진다는 구체적인 증거를 원합니다.

수치가 그 현실을 잘 보여줍니다. “2026 생성형 AI와 에이전트 ROI” 보고서에 따르면 기업 경영진들은 향후 36개월 사이 시작될 에이전틱 이니셔티브의 실패율을 41%로 예상합니다. 이러한 리스크에도 불구하고 경영진의 25%는 향후 12개월 안에 AI 에이전트를 프로덕션 환경에 적용할 것으로 예상했으며, 32%는 이미 에이전틱 솔루션을 프로덕션 환경에서 운영 중이라고 답했습니다.

복잡한 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 시스템인 에이전틱 AI로의 전환은 기업 운영 방식의 근본적인 변화를 의미합니다. 지속적인 사람의 감독이 필요했던 초기 AI와 달리, 에이전틱 AI 시스템은 최소한의 개입만으로 데이터를 분석하고 의사 결정을 내리며 작업을 실행할 수 있습니다. CMO, CFO, CRO에게 이러한 진화가 중요한 이유는 비즈니스 성과를 정의하는 지표에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다.

이제 핵심 질문은 더 이상 AI에 투자할 것인가가 아닙니다. 대부분의 기업은 이미 그 결정을 내렸습니다. 이제 진짜 과제는 지속적인 투자와 확장을 정당화할 만큼 빠르게 측정 가능한 성과를 내는 방식으로 AI를 어떻게 배포할 것인가입니다. 따라서 경영진은 다음과 같은 사항을 반드시 고려해야 합니다.

에이전틱 AI에서 중요한 성과를 측정하는 방법

에이전틱 AI의 성과 평가는 기존의 ROI 산식만으로는 충분하지 않습니다. 그 가치가 단순한 비용 절감을 넘어서는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 경영진은 다음 세 가지 측면을 함께 고려해야 합니다.

자동화를 통한 직접적인 비용 절감 더 빠른 의사 결정을 통한 매출 성장 정확도 향상을 통한 리스크 감소

광고 최적화 사용 사례를 예로 들어보겠습니다. 기존에는 마케팅 팀이 여러 플랫폼의 캠페인 성과를 분석하고, 입찰가를 조정하며, 예산을 재배분하는 데 많은 시간을 들여야 했습니다. 반면 에이전틱 AI 시스템은 성과를 준실시간으로 모니터링하고, 전환 데이터를 기반으로 광고 예산을 자동 조정하며, 채널 전반에서 크리에이티브 배포까지 최적화할 수 있습니다.

이 경우 ROI 계산에는 명확한 인건비 절감뿐 아니라 더 빠른 최적화 사이클을 통해 얻는 매출 증가와 성과가 낮은 캠페인에 낭비되는 비용을 줄인 효과까지 함께 반영됩니다. 궁극적으로 에이전틱 AI의 성패를 결정하는 것은 데이터 파운데이션입니다.

Snowflake AI 데이터 클라우드는 바로 그 기반을 제공합니다. AI 데이터 클라우드는 에이전트가 기업 전반의 거버넌스가 적용된 고품질 데이터에 액세스할 수 있도록 지원하는 통합 기반입니다. 또한 AWS, Accenture와 같은 전략적 파트너와 협력하여 에이전트가 상충되는 정보를 대조하고 정합성을 확인하는 데 소요되는 시간을 줄이고, 더 정확한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원함으로써 ROI 향상에 직접 기여합니다.

AWS의 북미 산업 솔루션 아키텍처 총괄인 Geries AbouAyash는 다음과 같이 설명합니다. “오늘날 중요한 의사 결정이 지연되거나 제대로 이루어지지 않는 이유는 데이터가 존재하지 않아서가 아니라, 실제 업무에서 활용하기 어렵기 때문입니다. 정형 데이터든 비정형 데이터든 필요한 데이터는 이미 존재합니다. 문제는 비즈니스가 필요로 하는 순간에 그 데이터를 실제 업무에서 활용할 수 있도록 만드는 것입니다.”

Accenture의 Snowflake Business Group Advanced AI 글로벌 리드인 Benny Du는 이렇게 강조합니다. “현대적인 데이터 파운데이션 없이 AI를 제대로 구현하는 것은 불가능합니다.”

파일럿에서 프로덕션까지, 경제성을 확보하는 방법

대부분의 AI 이니셔티브가 실패하는 지점은 파일럿 프로젝트의 성공과 프로덕션 환경의 ROI 사이에 존재하는 간극입니다. 소규모 데이터 세트로 유망한 결과를 보여준 파일럿도 조직 전체로 확장하는 순간 성과를 내지 못하는 경우가 많습니다. 기반 인프라가 컴퓨팅 수요나 데이터 거버넌스 요구 사항을 감당하지 못하기 때문입니다.

프로덕션 규모의 에이전틱 AI에는 인프라 팀이 리소스를 수동으로 프로비저닝하지 않아도 수요에 맞춰 확장되는 탄력적 컴퓨팅이 필요합니다. 에이전트가 가격 전략을 최적화하기 위해 5,000만 건의 레코드에서 고객 행동을 분석해야 한다면, 시스템은 거의 즉시 확장되고 작업이 끝나면 다시 축소될 수 있어야 합니다. 이러한 탄력성은 과도하게 프로비저닝된 인프라의 낭비를 제거함으로써 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.

에이전틱 AI의 비용 구조 역시 기존 소프트웨어 투자와 다릅니다. 조직은 대규모 초기 설비 투자(CapEX) 대신 실제로 사용한 컴퓨팅과 스토리지 자원에 대해서만 비용을 지불하는 운영 비용(OpEX) 중심의 구조를 갖습니다.

이처럼 투자 구조가 자본 지출에서 운영 지출로 전환되면 ROI를 회수하는 방식도 달라집니다. 기업은 대규모 인프라 투자에 대한 성과를 수년간 기다릴 필요 없이, AI 도입 효과를 단계적으로 입증하면서 지속적으로 가치를 창출할 수 있습니다.

실제로 리더들은 이미 다음 단계를 준비하고 있습니다. 보고서에 따르면 향후 12개월 내에 평균 4개 사업 부문에서 에이전틱 AI를 활용할 것으로 예상합니다.

거버넌스를 매출 성장 동력으로

CRO나 CMO와 같은 경영진에게 데이터 거버넌스는 혁신 속도를 늦추는 제약 요소로 느껴지는 경우가 많습니다. 하지만 에이전틱 엔터프라이즈에서는 거버넌스가 오히려 경쟁 우위의 원천이 됩니다. 민감한 고객 데이터를 안전하게 활용하면서도 규제 준수 위험을 최소화할 수 있기 때문입니다.

예를 들어 고객의 구매 이력, 행동 데이터, 인구통계 정보를 활용하는 에이전틱 시스템은 고객별로 최적화된 맞춤형 제안을 제공해 전환율을 크게 끌어올릴 수 있습니다. 반대로 같은 시스템이 개인정보를 노출하거나 개인정보 보호규정을 위반하는 결정을 내린다면 막대한 법적, 평판상 리스크로 이어집니다. 따라서 적절한 거버넌스가 제공하는 ROI는 더 나은 개인화를 통한 매출 증대와, 규정 준수 위반 및 브랜드 훼손으로 발생할 수 있는 비용 예방이라는 두 가지 방식으로 나타납니다.

Snowflake의 거버넌스 접근 방식은 조직이 정책을 한 번만 정의하면 모든 AI 워크로드에 일관되게 적용할 수 있도록 지원합니다. AI 에이전트가 고객 데이터를 쿼리하면 플랫폼은 사용자의 역할과 데이터의 민감도에 따라 마스킹, 필터링, 액세스 제어를 자동으로 적용합니다. 이러한 자동화 덕분에 마케팅 팀은 법무 및 규정 준수 팀에 새로운 부담을 주지 않으면서도 더 빠르게 움직일 수 있습니다. 또한 AWS의 인프라와 내장형 보안 제어, Accenture의 업계 최고 수준 전문성을 기반으로 기업은 에이전틱 AI 시대에 대비할 수 있는 기반을 마련할 수 있습니다.

거버넌스 리스크가 높은 금융 서비스를 예로 들면, Accenture와 Snowflake는 KYC 규정 준수, Customer 360 기반 개인화, 실시간 금융 범죄 탐지 등에 이러한 접근 방식을 적용하고 있습니다. 이를 통해 거버넌스를 혁신의 걸림돌이 아니라 새로운 수익을 창출하는 핵심 역량으로 전환하고 있습니다.

경영진이 준비해야 할 다음 단계

에이전틱 AI 전환을 성공적으로 이끌 기업은 기술 역량을 실제 비즈니스 성과와 연결할 수 있는 리더를 갖춘 조직입니다. 이를 위해서는 AI 투자 검토 과정에서 던지는 질문부터 달라져야 합니다.

모델의 정확도나 학습 시간에만 집중하기보다, AI 시스템이 인사이트를 얼마나 빠르게 실제 실행으로 전환할 수 있는지 살펴봐야 합니다. 또한 인프라 선택지를 단순히 비교하는 데 그치지 말고, 사용량이 늘어날 때 플랫폼이 경제적으로 확장할 수 있는지 평가해야 합니다.

앞으로 18개월은 에이전틱 AI에서 실질적인 ROI를 달성하는 조직과 비용이 큰 파일럿 프로젝트만 쌓아가는 조직을 가르는 분기점이 될 것입니다. 그 차이는 결국 데이터 아키텍처, 거버넌스, 그리고 실험 단계에서 프로덕션 환경으로 빠르게 확장할 수 있는 역량에서 갈립니다.

출발점은 명확합니다. 90일 이내에 측정 가능한 성과를 낼 수 있는 가치 높은 활용 사례를 선정하고, 프로덕션 규모의 운영을 뒷받침할 수 있는 데이터 기반을 마련해야 합니다. 이후 비용 절감 효과와 매출 영향, 리스크 감소 효과까지 함께 측정하고, 검증된 성공 사례를 조직 전반으로 확대하는 것이 중요합니다.

Snowflake, Accenture, AWS는 이를 다음과 같은 원칙으로 제시합니다. 거버넌스가 적용된 데이터 파운데이션을 에이전트와 연결하고, 워크플로우를 엔드투엔드로 재설계한 뒤 단순화한 후에 자동화해야 합니다. 그래야 문제가 있는 프로세스를 단순히 더 빠르게 수행하는 것이 아니라, 업무 자체를 근본적으로 개선할 수 있습니다.

에이전틱 엔터프라이즈는 더 이상 미래의 비전이 아닙니다. 이미 많은 조직들이 이를 구축하고 있으며, 올바른 데이터 기반 위에서 구축한 기업은 실제 ROI를 창출하고 있습니다. 보고서에 따르면 구현 과정의 복잡성에도 불구하고 경영진은 여전히 에이전틱 AI에 대해 낙관적이며, 향후 1년간 평균 47%의 ROI를 예상하고 있습니다.

Snowflake, Accenture, AWS가 조직의 AI 투자 ROI 실현을 어떻게 지원하는지 자세히 알아보고 싶으시다면 Snowflake의 eBook “에이전틱 엔터프라이즈를 위한 ROI 실현(Delivering ROI for the Agentic Enterpirse)”을 통해 확인해 보세요.