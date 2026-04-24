AI와 실시간 분석의 가치를 실현하려는 조직을 운영하든, 고객의 전환을 지원하는 파트너이든, 대규모 마이그레이션이 가진 상당한 복잡성은 ‘분석 마비’를 초래하기 쉽습니다. 프로젝트의 중요도는 높으며, 리스크에 대한 인식은 그보다 더 크게 느껴질 수 있습니다.

Snowflake는 이러한 문제를 해결하기 위해 Snowflake LiftOff를 도입했습니다. LiftOff는 파트너가 고객의 Snowflake AI 데이터 클라우드 전환을 가속화할 수 있도록 Snowflake 파트너에게 도구, 리소스 및 협업 프레임워크를 제공하는 구조화된 프로그램입니다.

마이그레이션 성공을 가속하는 공동 전문성

Snowflake LiftOff는 단순한 원칙을 기반으로 합니다. 하나의 팀으로 협력할 때 더 나은 결과를 만들어낼 수 있다는 점입니다. LiftOff는 현대화를 추진하는 조직과 Snowflake의 최적화된 도구 및 검증된 방법론을 갖춘 파트너를 하나로 연결합니다. 또한 Snowflake 전문가가 참여해 일관된 방식으로 프로젝트 실행 방식을 구조화하고 리스크를 최소화할 수 있도록 지원합니다.

LiftOff는 고객, 파트너, Snowflake가 함께 속도를 높일 수 있도록 설계된 통합 딜리버리 모델입니다.

비전에서 가치로

LiftOff는 Snowflake 파트너가 고객의 여정 초기 단계에서 실질적이고 프로덕션 준비가 완료된 결과를 도출할 수 있도록 지원합니다. LiftOff 수행은 고객이 다음을 달성하도록 돕는 것을 목표로 합니다.

안전하고 확장 가능한 Snowflake 랜딩 존: 새로운 환경을 위한 기반을 마련합니다.

마이그레이션 일정과 아키텍처 설명서: 명확한 기술 로드맵을 제공합니다.

거버넌스 및 리스크 완화 계획: 첫 단계부터 보안과 규정 준수를 해결합니다.

변환된 코드 샘플: 마이그레이션의 기술적 실현 가능성을 입증합니다.

프로덕션까지의 명확한 경로: 이론을 넘어 전사 규모의 구현으로 나아갑니다.

LiftOff는 고객과 파트너가 까다로운 마이그레이션 과제를 직접적으로 대응하고 해결할 수 있도록 지원합니다.

비즈니스 운영에 영향을 주지 않고 안전하게 마이그레이션하려면 어떻게 해야 하는가?

조직의 요구사항에 맞는 현대적인 Snowflake 아키텍처는 어떤 모습인가?

투자 대비 수익(ROI)은 어느 시점에 가시화되는가?

LiftOff는 파트너의 전문 지식과 Snowflake의 검증된 모범 사례를 결합해 마이그레이션이 탄탄한 기반 위에서 시작되도록 설계했습니다. 이를 통해 전체 현대화 여정을 보다 체계적으로 정리하고 계획 수립이 한층 수월해집니다.

시작할 준비가 되셨나요?

온디맨드로 제공되는 Snowflake Connect: Analytics를 시청하여 프로그램이 실제로 어떻게 작동하는지 확인하고, 다음 마이그레이션을 위한 리소스를 확보하는 방법을 알아보세요.