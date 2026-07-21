Meta의 AI 기반 광고 게재 성능을 극대화하는 핵심은 Snowflake에 저장되어 있는 풍부한 소비자 비즈니스 컨텍스트를 연료처럼 활용하는 것입니다. Snowflake의 Meta ads MCP 통합과 Conversions API 스킬을 사용하면 가장 깊이 있는 퍼스트 파티 데이터(수익 마진, 오프라인 전환, 고객 생애 가치) 계층을 Meta의 전달 및 최적화 시스템에 직접 결합할 수 있습니다. 이를 통해 Meta는 플랫폼 내 참여뿐 아니라 조직의 실제 비즈니스 현실 전체를 기준으로 최적화합니다.

엔터프라이즈는 이제 에이전트 중심으로 전환하고 있습니다. 모든 직무 영역에서 AI는 단순히 업무를 지원하는 도구를 넘어 실제로 업무를 수행하는 에이전트로 진화하고 있습니다. Snowflake Summit에서 리더들은 이러한 전환을 위한 비전과 아키텍처를 제시했습니다. 그 핵심은 Snowflake를 에이전틱 엔터프라이즈의 제어 영역으로 삼는 것입니다. 이곳에서 에이전트는 적절한 권한, 올바른 컨텍스트, 필요한 인간의 감독 아래 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터 기반으로 작동합니다. 이처럼 빠르게 변화하는 환경에서는 무엇보다 거버넌스가 중요합니다. 그리고 이러한 비전이 가장 먼저 검증되는 영역이 바로 마케팅이며, 그 중에서 광고는 가장 명확한 시험대 중 하나입니다.

수천만 달러 규모의 광고 예산을 운영하고, 복잡한 고객 데이터, 여러 사업부, 엄격한 거버넌스 요구 사항을 관리하는 엔터프라이즈 환경에서는 광고 캠페인의 품질이 곧 데이터 신호의 품질에 좌우됩니다. 그리고 가장 가치 있는 신호는 Meta나 파운데이션 모델 안에 있지 않습니다. 구매 이력, 고객 생애 가치, 제품 마진, 리드 품질, 반품률 등 광고 성과를 좌우하는 핵심 신호는 모두 Snowflake에 축적되어 있습니다.

Meta의 광고 게재 및 최적화 시스템 역시 입력되는 데이터의 품질만큼만 성능을 발휘할 수 있습니다. Meta의 Conversions API(CAPI)는 이러한 간극을 해소하도록 설계되었습니다. 기업 시스템에서 발생한 전환 이벤트를 서버 측에서 Meta로 직접 전송함으로써 기여도 정확도를 높이고 광고 게재를 더욱 효과적으로 최적화합니다 더 나은 신호가 더 나은 성과로 이어지기 때문입니다.

하지만 이러한 데이터를 엔터프라이즈 환경에서 광고 운영 워크플로우로 연결하는 일은 여전히 지나치게 복잡합니다. 많은 기업에서 Snowflake와 Meta를 연결하는 과정은 마치 하나의 대규모 프로젝트와도 같습니다. 미들웨어 솔루션을 도입하고, Reverse ETL 파이프라인을 구축하며, 한 달 동안 스키마를 매핑하고, 보안 검토를 거친 뒤, 결국에는 누군가 컬럼 이름 하나만 바꿔도 출시 6주 후 아무런 경고 없이 중단될 수 있는 예약 작업을 운영해야 합니다.

설령 이러한 파이프라인이 정상적으로 동작한다고 해도 실제로 답이 필요한 마케터는 여전히 여러 도구를 오가야 합니다. 캠페인 성과는 Meta에서 확인하고, 고객 및 트랜잭션 데이터는 Snowflake에 있으며 재고 정보는 다른 팀이 관리합니다. 신호 품질 진단은 또 다른 화면에서 확인해야 합니다. ROAS가 하락하거나 상품 카탈로그에 경고가 발생하거나 신호 품질 문제가 생기면 원인을 파악하기 위해 여러 도구를 오가고, 담당 부서에 티켓을 등록한 뒤 결과를 기다려야 합니다.

하지만 오늘날의 워크플로우 단절을 해결하는 것은 기회의 일부일 뿐입니다. 이러한 이력의 가치는 시간이 지날수록 더 커집니다. 실행하는 모든 캠페인은 어떤 대상, 어떤 예산, 어떤 크리에이티브가 어떤 조건에서 효과가 있었고 없었는지에 대한 기록을 남깁니다. 시간이 지나면 이러한 과거 성과 데이터를 기반으로 학습된 모델은 광고 예산을 집행하기 전에 어떤 최적화가 가장 효과적일지 예측할 수 있게 됩니다. 이러한 모델은 Snowflake에서 거버넌스가 적용된 자체 데이터를 기반으로 구축되므로 기업만의 고유한 지적 자산(IP)이 됩니다. 캠페인을 운영할수록 그 가치는 계속 축적되며, 기업이 직접 통제하고 보호할 수 있는 핵심 자산으로 성장합니다.

진정으로 성능이 뛰어난 마케팅 에이전트라면 Meta에서 캠페인을 실행하거나 변경하기 전에 조직의 전체 비즈니스 생태계를 종합적으로 판단할 수 있어야 합니다. 이것이 단순히 하나의 광고 채널을 운영하는 에이전트와, 기업 전반의 맥락을 이해하고 의사결정을 내리는 에이전트의 차이입니다. 그리고 이러한 기능은 데이터, 모델, 거버넌스 제어가 모두 존재하는 환경, 즉 Snowflake CoWork에서 에이전트가 동작할 때에만 가능합니다.

바로 이러한 격차를 해소하기 위해 이번 청사진을 공개합니다. 전환 신호는 CAPI 스킬을 통해 외부로 흐릅니다. 이 과정은 거버넌스가 적용되고, PII가 해시 처리되며, 데이터 팀의 승인을 거칩니다. 캠페인 성과와 진단 정보는 Meta ads MCP(Model Context Protocol)를 통해 다시 Snowflke로 전달됩니다.

엔터프라이즈를 위한 거버넌스 기반 통합

데이터 엔지니어는 매일 캠페인을 운영하지 않더라도 전환 데이터 파이프라인을 구성할 수 있어야 합니다. 반면 마케터는 Snowflake 인프라, API 토큰, PII 처리, 파이프라인 배포 제어에 액세스하지 않고도 캠페인 성과를 진단하고 필요한 조치를 준비할 수 있어야 합니다. 이 청사진이 이러한 구조로 설계된 이유도 여기에 있습니다.

이 솔루션은 서로 연동되는 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.

