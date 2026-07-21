Meta의 AI 기반 광고 게재 성능을 극대화하는 핵심은 Snowflake에 저장되어 있는 풍부한 소비자 비즈니스 컨텍스트를 연료처럼 활용하는 것입니다. Snowflake의 Meta ads MCP 통합과 Conversions API 스킬을 사용하면 가장 깊이 있는 퍼스트 파티 데이터(수익 마진, 오프라인 전환, 고객 생애 가치) 계층을 Meta의 전달 및 최적화 시스템에 직접 결합할 수 있습니다. 이를 통해 Meta는 플랫폼 내 참여뿐 아니라 조직의 실제 비즈니스 현실 전체를 기준으로 최적화합니다.
엔터프라이즈는 이제 에이전트 중심으로 전환하고 있습니다. 모든 직무 영역에서 AI는 단순히 업무를 지원하는 도구를 넘어 실제로 업무를 수행하는 에이전트로 진화하고 있습니다. Snowflake Summit에서 리더들은 이러한 전환을 위한 비전과 아키텍처를 제시했습니다. 그 핵심은 Snowflake를 에이전틱 엔터프라이즈의 제어 영역으로 삼는 것입니다. 이곳에서 에이전트는 적절한 권한, 올바른 컨텍스트, 필요한 인간의 감독 아래 신뢰할 수 있고 거버넌스가 적용된 데이터 기반으로 작동합니다. 이처럼 빠르게 변화하는 환경에서는 무엇보다 거버넌스가 중요합니다. 그리고 이러한 비전이 가장 먼저 검증되는 영역이 바로 마케팅이며, 그 중에서 광고는 가장 명확한 시험대 중 하나입니다.
수천만 달러 규모의 광고 예산을 운영하고, 복잡한 고객 데이터, 여러 사업부, 엄격한 거버넌스 요구 사항을 관리하는 엔터프라이즈 환경에서는 광고 캠페인의 품질이 곧 데이터 신호의 품질에 좌우됩니다. 그리고 가장 가치 있는 신호는 Meta나 파운데이션 모델 안에 있지 않습니다. 구매 이력, 고객 생애 가치, 제품 마진, 리드 품질, 반품률 등 광고 성과를 좌우하는 핵심 신호는 모두 Snowflake에 축적되어 있습니다.
Meta의 광고 게재 및 최적화 시스템 역시 입력되는 데이터의 품질만큼만 성능을 발휘할 수 있습니다. Meta의 Conversions API(CAPI)는 이러한 간극을 해소하도록 설계되었습니다. 기업 시스템에서 발생한 전환 이벤트를 서버 측에서 Meta로 직접 전송함으로써 기여도 정확도를 높이고 광고 게재를 더욱 효과적으로 최적화합니다 더 나은 신호가 더 나은 성과로 이어지기 때문입니다.
하지만 이러한 데이터를 엔터프라이즈 환경에서 광고 운영 워크플로우로 연결하는 일은 여전히 지나치게 복잡합니다. 많은 기업에서 Snowflake와 Meta를 연결하는 과정은 마치 하나의 대규모 프로젝트와도 같습니다. 미들웨어 솔루션을 도입하고, Reverse ETL 파이프라인을 구축하며, 한 달 동안 스키마를 매핑하고, 보안 검토를 거친 뒤, 결국에는 누군가 컬럼 이름 하나만 바꿔도 출시 6주 후 아무런 경고 없이 중단될 수 있는 예약 작업을 운영해야 합니다.
설령 이러한 파이프라인이 정상적으로 동작한다고 해도 실제로 답이 필요한 마케터는 여전히 여러 도구를 오가야 합니다. 캠페인 성과는 Meta에서 확인하고, 고객 및 트랜잭션 데이터는 Snowflake에 있으며 재고 정보는 다른 팀이 관리합니다. 신호 품질 진단은 또 다른 화면에서 확인해야 합니다. ROAS가 하락하거나 상품 카탈로그에 경고가 발생하거나 신호 품질 문제가 생기면 원인을 파악하기 위해 여러 도구를 오가고, 담당 부서에 티켓을 등록한 뒤 결과를 기다려야 합니다.
하지만 오늘날의 워크플로우 단절을 해결하는 것은 기회의 일부일 뿐입니다. 이러한 이력의 가치는 시간이 지날수록 더 커집니다. 실행하는 모든 캠페인은 어떤 대상, 어떤 예산, 어떤 크리에이티브가 어떤 조건에서 효과가 있었고 없었는지에 대한 기록을 남깁니다. 시간이 지나면 이러한 과거 성과 데이터를 기반으로 학습된 모델은 광고 예산을 집행하기 전에 어떤 최적화가 가장 효과적일지 예측할 수 있게 됩니다. 이러한 모델은 Snowflake에서 거버넌스가 적용된 자체 데이터를 기반으로 구축되므로 기업만의 고유한 지적 자산(IP)이 됩니다. 캠페인을 운영할수록 그 가치는 계속 축적되며, 기업이 직접 통제하고 보호할 수 있는 핵심 자산으로 성장합니다.
진정으로 성능이 뛰어난 마케팅 에이전트라면 Meta에서 캠페인을 실행하거나 변경하기 전에 조직의 전체 비즈니스 생태계를 종합적으로 판단할 수 있어야 합니다. 이것이 단순히 하나의 광고 채널을 운영하는 에이전트와, 기업 전반의 맥락을 이해하고 의사결정을 내리는 에이전트의 차이입니다. 그리고 이러한 기능은 데이터, 모델, 거버넌스 제어가 모두 존재하는 환경, 즉 Snowflake CoWork에서 에이전트가 동작할 때에만 가능합니다.
바로 이러한 격차를 해소하기 위해 이번 청사진을 공개합니다. 전환 신호는 CAPI 스킬을 통해 외부로 흐릅니다. 이 과정은 거버넌스가 적용되고, PII가 해시 처리되며, 데이터 팀의 승인을 거칩니다. 캠페인 성과와 진단 정보는 Meta ads MCP(Model Context Protocol)를 통해 다시 Snowflke로 전달됩니다.
엔터프라이즈를 위한 거버넌스 기반 통합
데이터 엔지니어는 매일 캠페인을 운영하지 않더라도 전환 데이터 파이프라인을 구성할 수 있어야 합니다. 반면 마케터는 Snowflake 인프라, API 토큰, PII 처리, 파이프라인 배포 제어에 액세스하지 않고도 캠페인 성과를 진단하고 필요한 조치를 준비할 수 있어야 합니다. 이 청사진이 이러한 구조로 설계된 이유도 여기에 있습니다.
이 솔루션은 서로 연동되는 두 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.
Meta Conversions API 스킬은 엔터프라이즈 AI 개발을 위한 코딩 에이전트인 Snowflake CoCo(기존 Cortex Code)에서 실행됩니다. 이를 통해 데이터팀은 Snowflake의 전환 신호를 Meta로 전송하는 과정을 거버넌스가 적용된 반복 가능한 워크플로우로 운영할 수 있습니다. 예를 들어 데이터 엔지니어가 파이프라인을 직접 구축하는 대신 원하는 목표를 설명하기만 하면, CoCo가 테이블 검색, 필드 매핑, 송신 전 PII 해싱, 중복 제거 구성, 배포 승인 등 거버넌스가 적용된 절차를 실행합니다. 또한 Meta에서 권장하는 사용 사례 추천도 함께 반영하므로, 아무 기준 없이 필드를 매핑하는 대신 실제로 광고 성과 개선에 도움이 되는 신호 전략부터 제안받을 수 있습니다. 데이터 팀은 컨텍스트 안에서 이러한 추천 내용을 검토한 뒤, 어떤 데이터를 승인하고 파이프라인을 통해 전송할지 직접 결정할 수 있습니다.
Snowflake CoWork는마케터가 이러한 기능을 실제 업무에 활용하는 공간입니다. Snowflake CoWork에서 마케터는 질문을 던지고, 캠페인 성과를 분석하며, 승인된 작업을 준비할 수 있습니다. 이 과정에서 Meta 데이터뿐 아니라 Meta에는 없는 Snowflake의 퍼스트 파티 컨텍스트까지 함께 활용해 보다 종합적인 판단을 수행합니다. 에이전트는 캠페인 성과, 신호 진단, 인벤토리 상태, 리포팅 등 Meta ads에 인증된 방식으로 액세스하며, 이는 Meta ads MCP를 통해 이루어집니다. 이러한 Meta 데이터는 Snowflake의 거버넌스가 적용된 데이터 컨텍스트와 함께 더 큰 추론 계층의 입력 데이터로 활용됩니다. 또한 에이전트는 조직에서 미리 설정한 권한 범위 안에서 작동합니다. 전환 신호를 활용할 수 있지만 CAPI 파이프라인을 변경하거나 PII를 직접 처리하지는 않습니다.
이 두 기능이 함께 동작하면서 마케팅 조직의 피드백 루프를 완성합니다. Meta Conversions API 스킬은 신호를 외부로 전송하는 거버넌스 기반이고, Snowflake CoWork는 마케터가 Meta 성과와 Snowflake 컨텍스트를 함께 분석해 실행으로 옮기는 공간입니다.
실제 활용 사례
Meta에서 계절성 캠페인을 운영하는 리테일 마케터를 예로 들어보겠습니다.
캠페인은 며칠 전부터 진행되고 있습니다. 광고비 집행은 계획대로 이루어지고 있고 클릭률도 양호해보입니다. 하지만 보고된 ROAS는 하락했습니다. 이는 단순히 미디어 문제일 수도 있지만, 전환 신호나 카탈로그 또는 재고 문제 때문일 수도 있습니다.
기존 워크플로우에서는 마케터가 여러 시스템을 오가며 원인을 찾아야 합니다. Meta에서 캠페인 성과를 확인하고, 데이터 팀에 Conversions API 파이프라인이 정상적으로 동작하는지 묻고, 카탈로그 경고를 살핀 뒤, 마지막으로 Meta가 보고한 결과와 Snowflake의 트랜잭션 데이터를 직접 대조해야 합니다.
하지만 Snowflake CoWork에서는 이렇게 질문할 수 있습니다.
마케터: 이번 주 여름 컬렉션 캠페인의 ROAS는 왜 떨어졌지?
그러면 에이전트는 Meta ads MCP를 사용해 캠페인 성과와 잠재적 문제를 확인합니다. 또한 Snowflake의 데이터 컨텍스트를 활용해 트랜잭션 데이터와 재고를 분석하고, 데이터 팀이 구성한 CAPI 파이프라인의 상태까지 함께 평가할 수 있습니다.
예를 들어 다음과 같은 답변을 받을 수 있습니다.
에이전트: 이번 주 보고된 ROAS 하락은 주로 여름 컬렉션을 홍보하는 두 개의 광고 세트에서 발생했습니다. CAPI 파이프라인은 여전히 이벤트를 정상적으로 처리하고 있지만, Meta 측 진단에서는 최근 체크아웃 페이로드 변경 이후 구매 이벤트 품질이 낮아진 것으로 나타났습니다. 또한 일부 프로모션 대상 SKU에는 카탈로그 경고가 발생했으며, 광고비 지출이 큰 한 제품군은 재고가 부족한 상태입니다.
이러한 답변은 대시보드를 하나 더 보는 것보다 훨씬 유용합니다. 문제가 정확히 어디에서 발생했는지를 마케터가 이해할 수 있게 해주기 때문입니다.
그다음 단계 역시 통제된 방식으로 진행됩니다. 예를 들어 마케터는 CoWork에 다음과 같이 후속 작업을 준비해 달라고 요청할 수 있습니다.
마케터: 다음에으로 무엇을 하는 것이 좋을지 추천해 줘.
에이전트: 체크아웃 페이로드 문제가 해결될 때까지, 영향을 받은 잠재 고객 발굴 광고 세트의 예산을 20% 줄이세요. 다만 전환 코호트의 고객 생애 가치가 높으므로 캠페인을 완전히 중단하는 것은 권장하지 않습니다. 또한 영향을 받은 SKU의 카탈로그 경고를 검토하고, 최근 체크아웃 변경 이후 구매 이벤트의 신호 품질이 저하되었다는 사실을 데이터 팀에 알리세요.
에이전트는 전환 파이프라인을 변경하거나 PII 처리 방식을 바꾸지 않습니다. 이러한 제어 권한은 데이터 팀에 그대로 유지됩니다. 하지만 이를 통해 마케터는 캠페인 의사결정에 더 가까운 위치에서 현재 운영 상황을 보다 정확하게 파악하고, 캠페인이 진행 중인 상태에서도 필요한 조치를 신속하게 취할 수 있도록 지원합니다.
이것이 바로 피드백 루프의 실질적인 가치입니다. 사각지대와 핸드오프가 줄어들고, 성과 변화에서 원인 진단, 승인된 후속 조치로 이어지는 과정이 훨씬 명확해집니다.
역할을 유지하면서 피드백 루프 완성
엔터프라이즈 광고주의 문제는 데이터 부족에 있지 않습니다. 문제는 연결입니다. 가장 가치 있는 데이터는 Snowflake 안에서 안전하게 보호되고 거버넌스가 적용되고 있지만 광고 워크플로우에서는 해당 데이터를 마찰 없이 활용할 수 없었습니다. 미들웨어 공급업체, 파이프라인 유지 관리, 도구 전환, 각종 요청 티켓 처리는 모든 인사이트를 얻기 위해 치러야 했던 비용이었습니다.
Snowflake는 마케터를 데이터 엔지니어로 만들지 않고도 이러한 연결 문제를 해결합니다. 전환 신호는 거버넌스가 적용된 상태로 외부로 전달되고 캠페인 성과 데이터는 컨텍스트와 함께 Snowflake로 다시 들어옵니다. 마케터는 기존 권한 범위 안에서 그리고 하나의 환경에서 이 두 데이터를 함께 활용해 의사결정을 내릴 수 있습니다.
이는 Snowflake가 범용 AI 에이전트와 차별화되는 지점이기도 합니다. 어떤 AI 모델이든 추론하고 문서를 작성하는 능력은 갖출 수 있습니다. 하지만 거버넌스가 적용된 고객 데이터를 직접 확인하거나, 행 수준 권한을 적용하고, PII를 조직 내부에 안전하게 유지할 수는 없습니다. Snowflake CoWork는 데이터가 이미 존재하는 환경에서 실행됩니다. 답변을 생성하기 위해 어떤 데이터도 서드 파티 모델로 복사하지 않으며, 데이터를 보호하는 동일한 역할 기반 액세스, 마스킹, 감사 제어가 에이전트에도 자동으로 적용됩니다. 또한 Snowflake는 특정 모델에 종속되지 않는 모델 애그노스틱 플랫폼이므로, 거버넌스 체계를 다시 구축할 필요 없이 작업에 가장 적합한 AI 모델을 선택해 사용할 수 있습니다.
시작하기
피드백 루프 완성은 거버넌스가 적용된 단일 워크플로우 구축에서 시작됩니다. 전환 데이터 파이프라인은 신호를 외부로 보내고, Meta ads MCP는 마케터를 위해 Meta의 캠페인 성과 데이터를 Snowflake CoWork로 가져옵니다.
Meta Conversions API skill을 다운로드하여 Snowflake CoCo에서 실행해 보세요. 기존에 사용 중인 거버넌스 정책을 그대로 유지한 상태에서, 자체 데이터와 계정을 활용해 직접 테스트할 수 있습니다.
계정에서 Meta ads MCP를 사용하시려면 Snowflake 팀에 문의하세요.
실제로 어떻게 작동하는지 확인하고 싶으신가요? Snowflake CoWork를 직접 체험하거나 데모를 요청해 보세요.