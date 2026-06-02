Snowflake Summit 2026의 막이 오른 지금, 한 가지 분명한 사실을 다시금 실감하고 있습니다. Snowflake 파트너들은 더 이상 AI의 미래를 준비하는 데 그치지 않고, 그 미래를 적극적으로 정의하고 있습니다. 나아가 비즈니스 환경이 빠르게 재편되는 가운데 AI를 활용해 스스로 혁신을 주도하고 있습니다. Snowflake Partner Network(SPN)는 전문성을 갖춘 글로벌 협력 네트워크로 진화했으며, AI 데이터 클라우드의 가능성을 전 세계 고객이 체감할 수 있는 실질적인 가치로 구현하고 있습니다.

오늘 Snowflake는 2026 Snowflake 파트너 어워드를 통해 새로운 기준을 제시한 비전가들과 혁신을 실현한 리더들을 조명하고자 합니다. Snowflake 파트너 어워드는 끊임없는 혁신을 통해 고객에게 실질적인 가치를 제공하고 각자의 분야에서 탁월한 성과를 입증한 Snowflake 생태계 최고의 파트너를 선정합니다.

FY26 평가 기준

올해는 기술 혁신성과 검증 가능한 비즈니스 성과를 함께 기준으로 삼았습니다. 고객 영향력, 확장성, Snowflake CoCo와 같은 기능의 창의적인 활용을 중심으로 혁신적인 구현 사례를 검토했으며, 소비 증가율, 팀 인증 획득 현황, 성공적인 구축 및 운영 전환과 같은 정량적 지표도 함께 반영했습니다.

그럼 이제 2026 Snowflake 파트너 어워드 수상자를 소개합니다.

Snowflake 서비스

2026 글로벌 Snowflake 서비스 파트너: Deloitte

2026 글로벌 Snowflake 서비스 AI 파트너: phData

2026 글로벌 Snowflake 서비스 구현 파트너: Accenture

2026 미주(AMER) 지역 Snowflake 서비스 구현 파트너: phData

2026 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역 Snowflake 서비스 구현 파트너: EY

2026 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역 Snowflake 서비스 구현 파트너: NTT Data

2026 글로벌 Snowflake 서비스 혁신 파트너: Slalom

2026 미주(AMER) 지역 Snowflake 서비스 혁신 파트너: IBM

2026 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역 Snowflake 서비스 혁신 파트너: Capgemini

2026 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역 Snowflake 서비스 혁신 파트너: Accenture

2026 미주(AMER) 지역 Snowflake 서비스 성장 파트너: evolv Consulting

2026 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역 Snowflake 서비스 성장 파트너: Datalab

2026 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역 Snowflake 서비스 성장 파트너: Mantel

산업별 Snowflake 서비스

2026 금융 서비스 Snowflake 서비스 파트너: EY

2026 헬스케어 및 라이프사이언스 Snowflake 서비스 파트너: Accenture

2026 제조 산업 및 기타 산업 Snowflake 서비스 파트너: Deloitte

2026 마케팅 및 광고 Snowflake 서비스 파트너: DAS42

2026 미디어 및 엔터테인먼트 Snowflake 서비스 파트너: Spaulding Ridge

2026 공공 부문(SLED) Snowflake 서비스 파트너: Archetype

2026 공공 부문(FED) Snowflake 서비스 파트너: GDIT

2026 리테일/소비재 Snowflake 서비스 파트너: Tredence

2026 통신 산업 Snowflake 서비스 파트너: kipi.ai(Capgemini 계열사)

Snowflake 리세일

2026 미주(AMER) 지역 Snowflake 리세일 파트너: CDW

2026 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역 Snowflake 리세일 파트너: Softcat

2026 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역 Snowflake 리세일 파트너: MegazoneCloud

Snowflake 제품

2026 Snowflake 제품 파트너, AI/ML 데이터 사이언스 도구 부문: Posit

2026 Snowflake 제품 파트너, AI 플랫폼 부문: Dataiku

2026 Snowflake 제품 파트너, AI 도구 부문: Kumo

2026 Snowflake 제품 파트너, 에이전틱 전환 부문: Elementum

2026 Snowflake 제품 파트너, 에이전틱 분석 부문: Hex

2026 데이터 통합 Snowflake 제품 파트너: dbt Labs

2026 비즈니스 인텔리전스 Snowflake 제품 파트너: Sigma Computing

2026 데이터 거버넌스 Snowflake 제품 파트너: Monte Carlo

2026 스타트업 프로그램 Snowflake 제품 파트너: dltHub

2026 글로벌 Snowflake 제품 혁신 파트너: Posit

2026 미주(AMER) 지역 Snowflake 제품 혁신 파트너: Glean

2026 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역 Snowflake 제품 혁신 파트너: LSEG

2026 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역 Snowflake 제품 혁신 파트너: Dataiku

2026 미주(AMER) 지역 Snowflake 제품 성장 파트너: Blue Yonder

2026 유럽, 중동, 아프리카(EMEA) 지역 Snowflake 제품 성장 파트너: Sigma Computing

2026 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역 Snowflake 제품 성장 파트너: Braze

산업별 Snowflake 제품

2026 금융 서비스 Snowflake 제품 파트너: Fiserv, Inc.

2026 리테일/소비재 Snowflake 제품 파트너: NielsenIQ

2026 미디어 및 엔터테인먼트 Snowflake 제품 파트너: TransUnion

2026 헬스케어 및 라이프사이언스 Snowflake 제품 파트너: Verato

2026 마케터 및 광고주 Snowflake 제품 파트너: Hightouch

2026 제조 산업 및 산업재 Snowflake 제품 파트너: Yes Energy

2026 통신 산업 Snowflake 제품 파트너: RelationalAI

Snowflake CoCo 카탈리스트 어워드

올해 Snowflake는 AI 데이터 클라우드의 대중화를 위해 Snowflake CoCo를 적극 도입한 파트너를 기리는 CoCo 카탈리스트 어워드를 새롭게 선보입니다. Snowflake CoCo는 개발 주기를 몇 주에서 며칠 수준으로 단축할 수 있습니다. 이번 첫 수상자들은 CoCo 도입을 선도하며 고객에게 혁신적인 성과를 제공하고 있습니다.

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 서비스 부문 글로벌 도입: Accenture

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 서비스 부문 AMS 도입: BlueCloud

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 서비스 부문 EMEA 도입: INFOMOTION

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 서비스 부문 APJ 도입: NTT Data

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, DCP 도입 부문: dbt Labs

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, DCP 도입 부문: Sigma Computing

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 영향력 있는 고객 사례 부문: CitiusTech

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 영향력 있는 고객 사례 부문: Cognizant

2026 CoCo 카탈리스트 올해의 Snowflake 파트너, 영향력 있는 고객 사례 부문: evolv Consulting

앞으로의 여정

수상자들을 축하하는 이 자리에서 한 가지 강조하고 싶은 점이 있습니다. 올해는 제출된 사례의 수준과 규모가 어느 때보다 뛰어나 최종 선정 과정이 매우 어려웠습니다. 올해 수상하지 못한 파트너 여러분께도 감사의 말씀을 전합니다. 여러분의 기여는 Snowflake의 미션 실현에 중요한 역할을 하고 있으며, 제출된 고객 사례 또한 매우 뛰어난 수준을 보여주었습니다. 함께 만들어 가고 있는 이 성장의 모멘텀이야말로 Snowflake 생태계가 업계의 혁신을 선도하는 원동력입니다. 2026년 수상자 여러분께 진심으로 축하를 전합니다. 데이터와 AI를 통해 더 많은 가치를 창출하기 위한 여러분의 끊임없는 노력에 감사드립니다.

Snowflake Partner Network에 참여해 AI 데이터 클라우드의 가능성을 계속해서 확장해 나가는 여정에 함께해 주시기 바랍니다.