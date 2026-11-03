Horizon Context는 팀이 이미 사용하는 도구의 지식을 하나로 연결합니다. 기본 제공 메타데이터 커넥터는 Tableau, Power BI, dbt, SQL Server, Sigma, Omni, PostgreSQL과 같은 소스에서 스키마, 쿼리 로그, 대시보드 정의, 사용 신호를 수집합니다. 그다음 크로스 플랫폼 계보는 소스 데이터베이스에서 변환 과정을 거쳐 데이터를 표시하는 대시보드까지 데이터 흐름을 추적합니다. 그 결과 데이터 자산을 연결된 관점에서 볼 수 있으며, 팀은 Snowflake 안팎에서 데이터가 어디서 오는지, 어떻게 사용되는지 더 명확하게 이해할 수 있습니다.

에이전트가 신뢰할 수 있는 컨텍스트를 만들기 위해 Snowflake는 각기 다른 역할을 수행하는 세 가지 컨텍스트 계층을 제공합니다. Snowflake Cortex Sense(곧 퍼블릭 프리뷰 제공)는 컨텍스트를 자동으로 추론하고, Business Ontology는 비즈니스 의미에 거버넌스를 적용하며, Snowflake Semantic Views는 지표를 실행합니다.

왜 하나가 아니라 세 가지 계층이 필요할까요? 각 계층이 해결하는 문제가 다르며, 단일 계층만으로는 세 가지 역할을 모두 잘 수행할 수 없기 때문입니다. Cortex Sense는 팀이 모든 테이블과 지표를 먼저 수작업으로 정의하지 않아도 에이전트가 데이터 자산 전반을 즉시 폭넓게 이해할 수 있도록 합니다. Business Ontology는 가장 중요한 영역에 공식 기준을 마련해 사람과 에이전트가 승인된 비즈니스 의미를 기준으로 작업하게 합니다. Semantic Views는 각 지표가 매번 동일한 방식으로 계산되도록 정밀성을 제공합니다.

이 계층들은 순차적으로 적용해야 하는 단계가 아닙니다. 고객은 가장 시급한 문제를 해결하는 계층부터 시작한 뒤, 성장에 맞춰 나머지 계층을 추가할 수 있습니다. 어떤 팀은 용어집 요구 사항에서 출발할 수 있고, 또 다른 팀은 실행 가능한 지표에서 시작할 수 있습니다. 어디서 시작하든 세 가지 계층은 모든 에이전트, 앱, 사람에게 일관되고 신뢰할 수 있는 하나의 비즈니스 컨텍스트를 제공합니다.

각 계층을 자세히 살펴보겠습니다.