Horizon Context

Horizon Context는 AI 에이전트가 거버넌스가 적용된 비즈니스 로직이 포함된 Semantic Views를 자동으로 찾아 쿼리할 수 있도록 지원해 정확도를 높입니다. 원시 스키마를 기반으로 컨텍스트를 추측하는 대신 신뢰할 수 있는 정의를 기반으로 추론하므로 환각 현상을 줄이고 일관되고 신뢰할 수 있는 답변을 제공합니다.