Horizon Contextは、チームがすでに使用しているツールからの知識をまとめます。すぐに使えるメタデータコネクタは、Tableau、Power BI、dbt、SQL Server、Sigma、Omni、PostgreSQLなどのソースからスキーマ、クエリログ、ダッシュボード定義、使用状況シグナルを収集します。次に、クロスプラットフォームのリネージにより、ソースデータベースから変換を経て、それを表示するダッシュボードまでデータが追跡されます。その結果、データエステートの接続されたビューが得られ、チームはSnowflakeの社内外でデータがどこから来てどのように使用されているかをよりよく理解できるようになります。

エージェントが信頼できるものにするために、Snowflakeはそれぞれ異なる役割を持つ3つのコンテキストレイヤーを提供します。Snowflake Cortex Sense（まもなくパブリックプレビュー）はコンテキストを自動的に推論し、Business Ontologyはビジネス上の意味を管理し、Snowflake Semantic Viewsはメトリクスを実行します。

1つではなく3つのレイヤーがある理由について説明します。それは、それぞれが異なる問題に対処しており、1つのレイヤーですべてをうまくこなすことはできないためです。Cortex Senseを使用すると、チームが最初にすべてのテーブルとメトリクスを手動で定義しなくても、エージェントはデータエステートをすぐに幅広くカバーできるようになります。Business Ontologyは最も重要な部分に権限を追加するため、人間とエージェントは承認されたビジネス上の意味に基づいて作業できます。Semantic Viewsは精度を高めるため、各メトリクスは毎回同じ方法で計算されます。

レイヤーは連続したものではありません。お客様は、最も差し迫った問題を解決するレイヤーから開始し、成長に合わせて他のレイヤーを追加できます。用語集のニーズから始めるチームもあれば、実行可能なメトリクスから始めるチームもあります。エントリーポイントに関係なく、3つのレイヤーはすべてのエージェント、アプリ、人間に一貫した信頼できるビジネスコンテキストを1つ提供します。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。