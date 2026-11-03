Horizon Context rassemble les connaissances issues des outils que vos équipes utilisent déjà. Ses connecteurs de métadonnées prêts à l’emploi collectent les schémas, les journaux de requêtes, les définitions des tableaux de bord et les signaux d’utilisation provenant de sources telles que Tableau, Power BI, dbt, SQL Server, Sigma, Omni et PostgreSQL. Le lignage multiplateforme retrace ensuite le parcours des données, depuis une base de données source jusqu’au tableau de bord qui les affiche, en passant par leurs transformations. Vous obtenez ainsi une vue connectée de votre patrimoine de données, qui aide les équipes à mieux comprendre l’origine et l’utilisation des données, dans Snowflake comme en dehors.

Pour offrir aux agents un socle fiable, Snowflake propose trois couches de contexte, chacune ayant un rôle distinct : Snowflake Cortex Sense (bientôt en public preview) déduit automatiquement le contexte, Business Ontology gouverne la signification business et Snowflake Semantic Views exécute les métriques.

Pourquoi trois couches plutôt qu’une seule ? Parce que chacune répond à un problème différent et qu’aucune ne peut, à elle seule, remplir correctement ces trois fonctions. Cortex Sense offre immédiatement aux agents une couverture étendue des patrimoines de données, sans que votre équipe ait d’abord à définir manuellement chaque table et chaque métrique. Business Ontology apporte une source de référence là où elle compte le plus, afin que les collaborateurs et les agents s’appuient sur une signification business approuvée. Semantic Views apporte la précision nécessaire pour calculer chaque métrique de la même manière à chaque fois.

Ces couches ne sont pas séquentielles : les clients peuvent commencer par celle qui répond à leur problème le plus urgent, puis ajouter les autres à mesure que leurs besoins évoluent. Certaines équipes commenceront par répondre à leurs besoins de glossaire, tandis que d’autres privilégieront les métriques exécutables. Quel que soit le point de départ, les trois couches fournissent à chaque agent, application et collaborateur un contexte business homogène et faisant autorité.

Examinons chacune d’elles.