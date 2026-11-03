Aujourd’hui, nous annonçons Business Ontology (bientôt en public preview), une solution gouvernée qui permet aux équipes de définir, de gérer et d’approuver des termes, entités, relations et métriques business communs, puis de les relier aux données et aux modèles qui les mettent en œuvre. Intégré à Snowflake Horizon Context,, la couche de contexte gouverné de Horizon Catalog, Business Ontology fournit aux collaborateurs et aux agents d’IA les mêmes définitions approuvées. Les agents peuvent ainsi interpréter les données de l’entreprise selon sa propre vision business. Les équipes peuvent réutiliser ces connaissances dans différents agents et applications sans les redéfinir pour chaque outil, tout en préservant les spécificités de domaines tels que les ventes, la finance et le marketing.
Par exemple, pour répondre à une question sur le chiffre d’affaires, un agent doit savoir comment la finance définit ce terme et comment il se rapporte aux commandes et aux clients. Ces connaissances sont généralement dispersées entre les modèles de BI, les projets dbt et l’expérience des collaborateurs de longue date. Les équipes doivent donc souvent les reconstituer pour chaque nouvel agent. Si un agent se trompe, les collaborateurs prennent des décisions à partir d’un chiffre erroné et perdent confiance dans les réponses de l’IA. Business Ontology offre aux équipes un référentiel officiel unique où consigner ces connaissances.
Créez un contexte business de référence en intégrant les connaissances de l’ensemble de votre patrimoine de données
Horizon Context rassemble les connaissances issues des outils que vos équipes utilisent déjà. Ses connecteurs de métadonnées prêts à l’emploi collectent les schémas, les journaux de requêtes, les définitions des tableaux de bord et les signaux d’utilisation provenant de sources telles que Tableau, Power BI, dbt, SQL Server, Sigma, Omni et PostgreSQL. Le lignage multiplateforme retrace ensuite le parcours des données, depuis une base de données source jusqu’au tableau de bord qui les affiche, en passant par leurs transformations. Vous obtenez ainsi une vue connectée de votre patrimoine de données, qui aide les équipes à mieux comprendre l’origine et l’utilisation des données, dans Snowflake comme en dehors.
Pour offrir aux agents un socle fiable, Snowflake propose trois couches de contexte, chacune ayant un rôle distinct : Snowflake Cortex Sense (bientôt en public preview) déduit automatiquement le contexte, Business Ontology gouverne la signification business et Snowflake Semantic Views exécute les métriques.
Pourquoi trois couches plutôt qu’une seule ? Parce que chacune répond à un problème différent et qu’aucune ne peut, à elle seule, remplir correctement ces trois fonctions. Cortex Sense offre immédiatement aux agents une couverture étendue des patrimoines de données, sans que votre équipe ait d’abord à définir manuellement chaque table et chaque métrique. Business Ontology apporte une source de référence là où elle compte le plus, afin que les collaborateurs et les agents s’appuient sur une signification business approuvée. Semantic Views apporte la précision nécessaire pour calculer chaque métrique de la même manière à chaque fois.
Ces couches ne sont pas séquentielles : les clients peuvent commencer par celle qui répond à leur problème le plus urgent, puis ajouter les autres à mesure que leurs besoins évoluent. Certaines équipes commenceront par répondre à leurs besoins de glossaire, tandis que d’autres privilégieront les métriques exécutables. Quel que soit le point de départ, les trois couches fournissent à chaque agent, application et collaborateur un contexte business homogène et faisant autorité.
Examinons chacune d’elles.
Automatisez le contexte avec Cortex Sense
Pour de nombreuses équipes, Cortex Sense est le point de départ naturel, car il prend en charge une grande partie du travail de fond. Il recueille le contexte à mesure que les collaborateurs lancent des requêtes sur les données, créent des tableaux de bord et exécutent des pipelines. Le travail quotidien se transforme ainsi en compréhension business, avec moins de temps consacré à définir la signification de chaque table et métrique ainsi que leurs relations.
Pour cela, Cortex Sense crée le contexte à partir des métadonnées et des modèles d’utilisation déjà produits par les équipes, notamment l’historique des requêtes, les tableaux de bord et les modèles dbt. Lorsque le business évolue, cette compréhension suit le rythme : Cortex Sense actualise automatiquement ses connaissances à la fréquence de votre choix. Les équipes délimitent un cas d’usage business, y associent le contexte existant pertinent, puis l’affinent grâce aux retours et aux évaluations. Elles ont ainsi moins besoin de modéliser manuellement chaque table. Cortex Sense repère intelligemment les connaissances contradictoires et demande aux équipes quelle source privilégier.
Lorsque les équipes sont prêtes à gouverner leurs termes les plus importants, Cortex Sense peut créer une première ébauche dans Business Ontology, avec des propositions de définitions, de relations et de liens vers les données. Plus besoin de partir d’une page blanche. Les équipes peuvent délimiter un cas d’usage business, y associer le contexte existant pertinent, puis l’affiner grâce aux retours et aux évaluations. Elles ont ainsi moins besoin de modéliser manuellement chaque table. Cortex Sense repère intelligemment les connaissances contradictoires et demande aux équipes quelle source privilégier.
Définissez le contexte business avec Business Ontology
Business Ontology permet aux équipes de consigner la signification de leurs principaux termes business, leur responsable et leurs relations. Prenons le « chiffre d’affaires net ». Au lieu que chaque vue sémantique, tableau de bord et agent utilise sa propre version, un analyste le définit une seule fois, ou l’importe depuis un glossaire existant. Il lui attribue le périmètre « finance » et un responsable, le fait approuver, puis le relie à la métrique de la vue sémantique qui le calcule (voir figure 2). Dès lors, les agents et les autres équipes s’appuient sur cette définition approuvée. Les équipes peuvent :
Ancrer les agents dans les concepts business : les experts métier définissent des concepts tels que les clients, les commandes et le chiffre d’affaires, ainsi que leurs relations, puis les ingénieurs relient ces définitions aux données. Les agents interprètent alors les données à partir des connaissances business propres à l’entreprise.
Aligner les métriques entre les vues sémantiques : les équipes relient les métriques équivalentes de leurs propres vues sémantiques à une définition business commune, ce qui harmonise leur signification sans imposer la même mise en œuvre à toutes les équipes. Les différences intentionnelles sont également préservées : une entreprise de restauration peut, par exemple, définir différemment les ventes à périmètre comparable pour chaque marque. Chaque version est alors approuvée séparément, associée à sa marque et reliée à la vue sémantique qui la calcule.
Aider chacun à trouver la bonne définition : chacun peut rechercher un terme, identifier son responsable et son statut d’approbation, puis accéder à l’endroit où il est calculé. Les variantes propres aux marques et aux régions conservent leur périmètre.
Parce que ces définitions orientent les décisions, les entreprises utilisent les contrôles de gouvernance d’Horizon Catalog pour déterminer qui peut les créer, les modifier et les approuver. Les suggestions de l’IA et les définitions importées servent de point de départ à la révision, tandis que les responsables désignés décident de ce qui devient officiel. Lorsqu’une définition approuvée contredit une information déduite par Cortex Sense, les agents privilégient la définition approuvée et Cortex Sense en tire les enseignements.
Avec Business Ontology, chaque définition est confiée à un responsable clairement identifié et reliée aux données qui la mettent en œuvre. Tous les agents s’appuient ainsi sur la même définition dans leurs réponses. En tant que premiers utilisateurs du produit, c’est ce qui nous permet de donner à nos agents accès à nos données en toute confiance. »
Joe Tobey
Head of Data Product Engineering, dentsu
Appliquez une seule fois les définitions et la logique avec Semantic Views
Semantic Views définit le mode de calcul de chaque métrique, tandis que Business Ontology gouverne sa signification et identifie la personne qui l’a approuvée. Chaque vue regroupe les métriques, dimensions et jointures d’un domaine dans un objet Snowflake auquel les agents, les outils de BI et SQL peuvent directement soumettre des requêtes. Les agents génèrent ainsi du code SQL à partir d’une logique gouvernée au lieu de la deviner. Business Ontology relie les définitions approuvées aux vues sémantiques qui les calculent, sans modifier le calcul. Celui-ci reste sous la responsabilité des propriétaires de chaque vue.
Un contexte de qualité exige une plateforme ouverte par conception
Les connaissances business ne créent de valeur que si elles peuvent accompagner l’évolution du business. C’est pourquoi Snowflake a contribué à fonder Apache Ossie (incubating), la norme ouverte et indépendante des prestataires pour les modèles sémantiques, désormais soutenue par des dizaines d’entreprises, dont Microsoft, Salesforce, dbt Labs, Qlik et ThoughtSpot. Semantic Views peut importer et exporter des définitions Ossie. Les métriques peuvent ainsi circuler entre Snowflake et d’autres outils compatibles avec Ossie, sans devoir être recréées dans chacun d’eux. Les agents externes à Snowflake peuvent également soumettre des requêtes à Semantic Views via Model Context Protocol, tandis qu’Horizon Catalog gouverne les accès.
La dérive sémantique compte parmi les risques les plus sous-estimés dans les environnements de données réunissant plusieurs partenaires. Chez Merkle, l’agence data et technologie de dentsu, nous intervenons dans certains des environnements les plus complexes du secteur. Snowflake Business Ontology remédie au problème au niveau de l’infrastructure : chaque définition est confiée à un responsable clairement identifié, et tous les systèmes en aval s’appuient sur une même réponse gouvernée. »
Morten Lileng
Global Head of Engineering, dentsu
Ce que les entreprises de l’analytique pensent de Snowflake Business Ontology
De nombreuses personnes utilisent des outils de BI et d’analytique pour obtenir des réponses à leurs questions. Un contexte business homogène est donc stratégique. Voici comment Omni, Sigma et ThoughtSpot perçoivent les enjeux du contexte et le rôle joué par Business Ontology pour y répondre :
Omni
« Voyez le contexte comme l’intégration d’un nouvel analyste : il englobe tout ce que vous lui enseigneriez pour qu’il sache quand, pourquoi et comment utiliser chaque élément. Omni a été conçu autour d’un modèle sémantique gouverné et offre la seule intégration bidirectionnelle avec Snowflake Semantic Views. Désormais, Business Ontology va plus loin en ajoutant à ce socle des définitions business approuvées. Ensemble, nous aidons nos clients communs à créer un contexte fiable au service de chaque utilisateur et de chaque agent. »
Jamie Davidson, co-fondateur et President d’Omni
Sigma
« La fiabilité des agents d’IA dépend directement de celle du contexte et des définitions business qui les alimentent. Avec Business Ontology, nos clients communs peuvent définir leurs concepts business une seule fois, puis les réutiliser facilement dans Sigma AI pour créer des applications, des tableaux de bord et des agents gouvernés, et proposer des analyses fiables dans Sigma. »
Zalak Trivedi, Director of Product Management chez Sigma
ThoughtSpot
« Une IA fiable repose sur un contexte business fiable. Snowflake Business Ontology offre aux entreprises un référentiel gouverné pour définir la signification de leurs termes business. ThoughtSpot enrichit continuellement ce contexte avec les connaissances recueillies auprès des utilisateurs business grâce à Spotter, afin de fournir à chacun des réponses et des actions précises et explicables. Ensemble, nous aidons nos clients à faire évoluer l’analytique agentique en toute confiance. »
Francois Lopitaux, Senior Vice President of Product chez ThoughtSpot
Transformez les connaissances en un actif d’entreprise homogène avec Business Ontology
Les collaborateurs changent de fonction, les outils sont remplacés et les modèles de données évoluent. Trop souvent, les connaissances qui les sous-tendent se perdent en chemin. Business Ontology transforme ces connaissances en un actif durable pour l’entreprise, avec un responsable clairement désigné et un lien direct vers l’endroit où chaque définition est calculée. Chaque nouvel agent ou chaque nouvelle application peut ainsi partir des connaissances business déjà acquises par l’entreprise.
Pour approfondir Business Ontology, découvrez notre atelier pratique et lisez notre article de blog « La signification avant les métriques : comment nous avons créé une Business Ontology gouvernée pour les agents d’IA ».
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Snowflake Business Ontology ?
Business Ontology (bientôt en public preview) est une couche de modélisation business et de gouvernance intégrée à Snowflake Horizon Context. Les entreprises peuvent l’utiliser pour définir des concepts business, des métriques et les relations qui les unissent, indépendamment de tout modèle de données particulier. Chaque définition indique son responsable et son statut d’approbation, et renvoie vers les vues sémantiques, les tables et les vues qui la mettent en œuvre. Seules les définitions approuvées sont transmises aux agents d’IA dans CoCo et CoWork. Les agents s’appuient ainsi sur la signification validée par l’organisation au lieu de choisir entre plusieurs mises en œuvre concurrentes.
Pourquoi les agents d’IA ont-ils besoin d’un contexte business ?
Un contexte business gouverné aide les agents à interpréter les données comme le fait le business, afin de fournir des réponses plus précises. Les agents d’IA peuvent accéder aux données, mais ils ne « comprennent » pas automatiquement le sens des termes business ni les relations entre les concepts. Ils ont besoin de contexte : des références approuvées qui leur indiquent la définition à laquelle se fier, les politiques à suivre et les connaissances de l’entreprise à intégrer. Sans ce contexte, les agents déduisent le sens des termes et les sources de données pertinentes, au risque de fournir des réponses différentes à une même question.
En quoi Business Ontology se distingue-t-il des Semantic Views ?
Business Ontology définit le sens d’un terme business, son responsable et ses relations avec d’autres concepts. Les Semantic Views définissent le mode de calcul de chaque métrique, en assurant le packaging des métriques, dimensions et jointures dans des objets sur lesquels les agents, les outils de BI et SQL peuvent exécuter directement des requêtes. Business Ontology relie les métriques équivalentes de différentes Semantic Views à une définition commune et approuvée.
Les définitions business peuvent-elles circuler entre Snowflake et d’autres outils ?
oui. Business Ontology peut importer et exporter des concepts, des définitions et des relations business dans des formats ouverts, notamment Apache Ossie (en incubation) et le framework de description des ressources (Resource Description Framework, RDF). Les équipes peuvent ainsi réutiliser les connaissances business approuvées dans d’autres outils au lieu de les redéfinir. Les Semantic Views peuvent également importer et exporter des définitions Ossie, sans avoir à recréer les métriques. Les agents externes à Snowflake peuvent envoyer des requêtes aux Semantic Views via Model Context Protocol, tandis que Horizon Catalog régit les accès.