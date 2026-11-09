Horizon Context reúne el conocimiento de las herramientas que los equipos ya utilizan. Sus conectores de metadatos listos para usar recopilan esquemas, registros de consultas, definiciones de paneles de control y señales de uso de fuentes como Tableau, Power BI, dbt, SQL Server, Sigma, Omni y PostgreSQL. A continuación, el linaje multiplataforma rastrea los datos desde una base de datos de origen, pasando por las transformaciones, hasta el panel de control que los muestra. El resultado es una vista conectada de tu patrimonio de datos que permite a los equipos comprender mejor de dónde proceden los datos y cómo se utilizan, tanto dentro como fuera de Snowflake.

Para convertirlo en algo en lo que los agentes puedan confiar, Snowflake ofrece tres capas de contexto, cada una con una función distinta: Snowflake Cortex Sense (pronto en vista previa pública) infiere el contexto automáticamente, Business Ontology gobierna el significado empresarial y las vistas semánticas de Snowflake ejecutan las métricas.

¿Por qué tres capas en lugar de una? Porque cada una aborda un problema diferente y ninguna capa por sí sola puede resolver bien los tres. Cortex Sense proporciona de inmediato a los agentes una amplia cobertura de los patrimonios de datos, sin que tu equipo tenga que definir primero a mano cada tabla y métrica. Business Ontology aporta autoridad donde más importa, para que las personas y los agentes trabajen con significados empresariales aprobados. Las vistas semánticas aportan precisión para que cada métrica se calcule siempre de la misma manera.

Las capas no son secuenciales: Los clientes pueden empezar por la capa que resuelva su problema más urgente y añadir las demás a medida que crezcan. Algunos equipos pueden empezar por sus necesidades de glosario; otros, por las métricas ejecutables. Sea cual sea el punto de partida, las tres capas proporcionan a cada agente, aplicación y persona un contexto de negocio coherente y fiable.

Veamos cada una en detalle.