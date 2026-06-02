Adaptive Compute, 워크로드에 맞춰 진화하는 고성능 컴퓨팅 제공

급변하는 데이터 및 AI 환경은 기업이 데이터 분석과 엔지니어링을 위한 컴퓨팅 리소스를 평가하는 방식을 빠르게 바꾸고 있습니다. 워크로드가 더욱 다양해지고 예측하기 어려워지면서, 비즈니스 성과를 이끌어내기 위해서는 성능, 사용 편의성, 확장성 간의 균형을 맞추는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

Snowflake Adaptive Compute(곧 GA 예정)는 복잡성 없이 고성능을 실현함으로써 이러한 핵심 운영 과제를 직접 해결합니다. Adaptive Compute로 생성된 웨어하우스인 Adaptive Warehouse는 대규모 환경에서 컴퓨팅 리소스를 구성하고 튜닝하며 관리하는 데 따르는 수작업과 기술적 복잡성을 제거합니다. 그 결과 처리량을 높여 인사이트 도출 시간을 단축하는 것은 물론, 엔지니어링 팀이 컴퓨팅 리소스 유지 관리가 아닌 혁신에 집중할 수 있도록 지원합니다.

Adaptive Compute의 차별화 요소

Adaptive Compute는 워크로드를 인식하고 변화하며 예측하기 어려운 수요에 맞춰 동적으로 조정되므로, 수동 크기 조정이나 클러스터 관리, 용량 계획이 필요하지 않습니다. 이는 Snowflake 컴퓨팅 포트폴리오 내에서 성능, 하드웨어, 소프트웨어 혁신을 선도하는 핵심 기술이며, 포트폴리오에는 다음과 같은 옵션도 포함됩니다.