Adaptive Compute oferece alta performance que evolui com suas cargas de trabalho

O Adaptive Compute entrega resultados de negócios: Quatro casos de uso

A combinação imbatível de performance e facilidade de uso oferece benefícios em toda a organização. Aqui estão quatro exemplos de como os Adaptive Warehouses podem gerar resultados mensuráveis.

Cargas de trabalho de análise de dados mistas

Objetivo: oferecer suporte a dashboards de BI simultâneos, exploração e análise de dados e consultas ad hoc com uso que flutua ao longo do dia e de semana a semana.

A vantagem do Adaptive Compute: mantém a performance consistente em todas as cargas de trabalho, fornecendo a quantidade certa de processamento no momento certo.

Pipelines de carregamento de dados

Objetivo: velocidades de ingestão consistentes em todos os tipos e fontes de dados.

A vantagem do Adaptive Compute: o agendamento dinâmico corresponde ao paralelismo de ingestão; o gerenciamento automático de recursos oferece suporte a uma performance consistente sem ajuste manual.

Experimentação de IA

Objetivo: gerenciar ciclos de treinamento imprevisíveis, engenharia de recursos e iteração de modelos.

A vantagem do Adaptive Compute: ajusta a escala automaticamente durante picos intensos de processamento para apoiar e acelerar o desenvolvimento de modelos e a iteração de IA, ao mesmo tempo que controla os custos e evita gargalos de infraestrutura.

Cargas de trabalho mistas de BI e ETL

Objetivo: lidar com cargas de trabalho diversas, complexas e imprevisíveis simultaneamente, sem redimensionamento constante ou latência de triagem.

A vantagem do Adaptive Compute: o agendamento por consulta lida com formatos de consulta variados e em picos melhor do que o dimensionamento estático.

Análise de dados de streaming

Objetivo: processar picos de carga de trabalho impulsionados por eventos em tempo real e dados de streaming, como alertas de fraude e sinais da Internet das Coisas (IoT).

A vantagem do Adaptive Compute: ajusta dinamicamente o processamento para manter baixa latência e alta taxa de transferência para dados sensíveis ao tempo.

Comece agora: Como criar um Adaptive Warehouse

Você pode criar um Adaptive Warehouse usando a interface do Snowsight (UI), SQL ou Cortex Code. Para criar um Adaptive Warehouse usando o Snowsight, siga estes cinco passos:

Faça login no Snowsight. No menu de navegação, selecione Compute » Warehouses. Selecione +Warehouse. No menu suspenso Type, selecione Adaptive. Opcionalmente, selecione Advanced e configure: Maximum query performance level (padrão: XLarge)

Query throughput multiplier (padrão: 2)

O warehouse agora está pronto e pode ser usado normalmente. O Adaptive Warehouse está atualmente disponível em três regiões da AWS (EUA, UE e APAC), com a implementação continuando conforme a necessidade de capacidade nas regiões.

Adaptive Compute: A próxima geração de processamento

Esteja você ajustando a escala de iniciativas de IA, consolidando a análise de dados corporativa ou criando aplicações baseadas em dados, o Adaptive Compute oferece dois recursos que você precisa para avançar mais rápido e com confiança:

alta performance que se adapta dinamicamente às cargas de trabalho em evolução e ajusta a escala perfeitamente de acordo com as demandas dos negócios, permitindo que os sistemas forneçam análise de dados e insights consistentes para ações mais rápidas e maior eficiência;

facilidade de uso com um serviço de processamento totalmente gerenciado que ajusta a escala dos recursos para evitar custos excessivos e elimina a tomada de decisões de infraestrutura e a otimização manual para liberar os engenheiros para um trabalho mais estratégico.

Saiba mais sobre como o Adaptive Compute pode beneficiar sua organização visitando a página do Adaptive Compute e participando da sessão do Adaptive Compute no Snowflake Summit 2026 na quarta-feira, 3 de junho, às 12h30 p.m. PDT.

Este conteúdo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representa um compromisso de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.