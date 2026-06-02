Adaptive Compute oferece alta performance que evolui com suas cargas de trabalho

O cenário de dados e IA em rápida mudança está reformulando como as organizações avaliam seu processamento para análise de dados e engenharia. Com as cargas de trabalho se tornando mais diversas e menos previsíveis, é ainda mais fundamental equilibrar performance, facilidade de uso e escalabilidade para entregar resultados que impulsionem os negócios.
Snowflake Adaptive Compute (em breve em GA) resolve diretamente esses principais desafios operacionais, oferecendo alta performance sem complexidade operacional. Os warehouses criados usando o Adaptive Compute, conhecidos como Adaptive Warehouses, eliminam o esforço manual e a complexidade técnica necessários para configurar, ajustar e gerenciar recursos de processamento em escala, permitindo que você melhore a taxa de transferência, acelere o tempo até o insight e libere suas equipes de engenharia para focar na inovação em vez de manter recursos de processamento.
O que torna o Adaptive Compute diferente
O Adaptive Compute reconhece a carga de trabalho e se ajusta dinamicamente a demandas em evolução e imprevisíveis, sem exigir dimensionamento manual, gerenciamento de cluster ou planejamento de capacidade. Ele é a vanguarda da inovação em performance, hardware e software no portfólio de processamento da Snowflake, que também inclui:
Gen2 Warehouses: oferecem execução previsível e de alta performance para análise de dados em estado estacionário e cargas de trabalho de produção com dimensionamento familiar e controles multicluster.
Interactive Warehouses: criados para casos de uso analíticos em tempo real de alta simultaneidade e tempo de resposta inferior a um segundo, como dashboards em tempo real e APIs baseadas em dados.
Snowpark-Optimized Warehouses: oferecem processamento com uso intensivo de memória para treinamento de ML, transformações em grande escala e cargas de trabalho de ciência de dados.
A migração de um warehouse clássico para um Adaptive Warehouse é um processo com zero tempo de inatividade. Um Adaptive Warehouse oferece o mesmo agrupamento lógico de consultas, mas com menos parâmetros. Os padrões do sistema ajudam você a começar rapidamente, sem precisar de muitos ajustes; as ferramentas operacionais permanecem as mesmas e continuam funcionando conforme o esperado, garantindo uma transição tranquila.
O Adaptive Compute foi projetado para oferecer performance e facilidade de uso excepcionais. Basta criar um warehouse e direcionar suas cargas de trabalho para ele; a Snowflake lida com a alocação de recursos, o ajuste de escala e o roteamento de consultas em um pool compartilhado de processamento na sua conta, além de avaliar continuamente a performance para melhorar a velocidade e a taxa de transferência das consultas. O Adaptive Warehouse pode se adaptar às suas consultas em tempo real, determinando e alocando os recursos de processamento e software que cada consulta precisa de forma imediata.
O resultado é uma experiência unificada e totalmente gerenciada para equipes que desejam melhor performance e taxa de transferência com menos sobrecarga operacional, em comparação com outras opções de processamento:
Warehouses nativos de hyperscalers oferecem amplitude de ecossistema, mas as organizações costumam descobrir que cargas de trabalho mistas exigem serviços adicionais e configurações mais complexas para usar e gerenciar o processamento de forma eficaz.
Pilhas de lakehouse personalizadas oferecem flexibilidade, mas podem exigir um investimento significativo em engenharia, ajuste contínuo e manutenção operacional.
Mecanismos especializados entregam alta performance para cargas de trabalho individuais (por exemplo, ML ou análise de dados em tempo real), mas podem introduzir arquiteturas fragmentadas, movimentação de dados e sobrecarga de governança.
Alta performance sem adivinhação
O Adaptive Compute incorpora as mais recentes melhorias de hardware e performance, demonstrando ganhos significativos de performance (com base em TPC-DS e benchmarks internos) em relação ao processamento padrão da Snowflake, tanto Gen1 quanto Gen2, em todas as cargas de trabalho:
- até 1,6x mais rápido para cargas de trabalho analíticas, como análise de dados exploratória, ciência de dados e análise de dados ad hoc
- taxa de transferência até 2,2x maior (consultas/hora) para cargas de trabalho de análise de dados operacionais altamente simultâneas
- execução até 3,5x mais rápida para cargas de trabalho com uso intenso de DML, como transformações de dados, ingestão e pipelines de dados
O Adaptive Compute substitui um mecanismo de processamento fixo por um que responde dinamicamente ao nível de performance que suas cargas de trabalho realmente exigem. Você ainda tem parâmetros de gerenciamento que fornecem limites ao sistema para atender aos seus requisitos de carga de trabalho, performance e preços.
Esse ajuste de escala inteligente é especialmente fundamental ao lidar com ambientes mistos com cargas de trabalho variáveis. Ele permite que o Adaptive Compute encurte o caminho para a ação tanto para equipes técnicas quanto de negócios:
apoiando a inovação rápida e a exploração de novos casos de uso ao reduzir as restrições de processamento e as concessões de performance;
facilitando a monetização de dados e iniciativas de IA com uma performance que se ajusta à escala da demanda dos negócios, sem adicionar riscos operacionais.
Combinados a um modelo de cobrança baseado em consultas e à entrega contínua das mais recentes melhorias de hardware e software, os Adaptive Warehouses podem executar significativamente mais consultas a um custo semelhante ao do Gen2
Facilidade de uso excepcional
Toda decisão manual de configuração de processamento traz riscos. Qual é o tamanho ideal do warehouse para o meu projeto? As políticas multicluster que funcionaram no trimestre passado se adequarão ao mix de carga de trabalho deste trimestre? De quanto monitoramento minhas configurações de aceleração de consulta precisarão para continuarem eficazes?
O Adaptive Compute remove essas decisões da sua equipe de engenharia. Os usuários simplesmente definem dois parâmetros (Maximum Query Performance Level e Query Throughput Multiplier) e a Snowflake assume o trabalho de encontrar a melhor configuração de processamento para cada consulta. A governança de custos também funciona como você esperaria, usando orçamentos, monitores de recursos e mecanismos de showback/chargeback semelhantes aos dos warehouses padrão. Você mantém total visibilidade e controle sobre os custos, enquanto a Snowflake otimiza como esses custos se traduzem em performance e processamento subjacente.
“Na Observe by Snowflake, gerenciamos uma grande frota de mais de mil warehouses do Snowflake, de diferentes tamanhos, para encontrar a forma mais eficiente em termos de custo e desempenho para atender às consultas dos nossos clientes. Desenvolvemos um scheduler altamente sofisticado para administrar esses warehouses, alcançando alto desempenho e eficiência, ao mesmo tempo em que mantemos baixa a latência das consultas interativas. Nossos testes mostraram que, com apenas alguns Adaptive Warehouses, conseguimos obter um desempenho significativamente melhor, com redução de até 30% na latência das consultas, mantendo um custo comparável. Estamos muito satisfeitos em transferir para a Snowflake a complexa lógica de agendamento que desenvolvemos e estamos adotando ativamente o Adaptive, para que possamos nos concentrar na construção de produtos de observabilidade para nossos clientes.”
Gabriel Tavridis
O Adaptive Compute entrega resultados de negócios: Quatro casos de uso
A combinação imbatível de performance e facilidade de uso oferece benefícios em toda a organização. Aqui estão quatro exemplos de como os Adaptive Warehouses podem gerar resultados mensuráveis.
Cargas de trabalho de análise de dados mistas
Objetivo: oferecer suporte a dashboards de BI simultâneos, exploração e análise de dados e consultas ad hoc com uso que flutua ao longo do dia e de semana a semana.
A vantagem do Adaptive Compute: mantém a performance consistente em todas as cargas de trabalho, fornecendo a quantidade certa de processamento no momento certo.
Pipelines de carregamento de dados
Objetivo: velocidades de ingestão consistentes em todos os tipos e fontes de dados.
A vantagem do Adaptive Compute: o agendamento dinâmico corresponde ao paralelismo de ingestão; o gerenciamento automático de recursos oferece suporte a uma performance consistente sem ajuste manual.
Experimentação de IA
Objetivo: gerenciar ciclos de treinamento imprevisíveis, engenharia de recursos e iteração de modelos.
A vantagem do Adaptive Compute: ajusta a escala automaticamente durante picos intensos de processamento para apoiar e acelerar o desenvolvimento de modelos e a iteração de IA, ao mesmo tempo que controla os custos e evita gargalos de infraestrutura.
Cargas de trabalho mistas de BI e ETL
Objetivo: lidar com cargas de trabalho diversas, complexas e imprevisíveis simultaneamente, sem redimensionamento constante ou latência de triagem.
A vantagem do Adaptive Compute: o agendamento por consulta lida com formatos de consulta variados e em picos melhor do que o dimensionamento estático.
Análise de dados de streaming
Objetivo: processar picos de carga de trabalho impulsionados por eventos em tempo real e dados de streaming, como alertas de fraude e sinais da Internet das Coisas (IoT).
A vantagem do Adaptive Compute: ajusta dinamicamente o processamento para manter baixa latência e alta taxa de transferência para dados sensíveis ao tempo.
Comece agora: Como criar um Adaptive Warehouse
Você pode criar um Adaptive Warehouse usando a interface do Snowsight (UI), SQL ou Cortex Code. Para criar um Adaptive Warehouse usando o Snowsight, siga estes cinco passos:
Faça login no Snowsight.
No menu de navegação, selecione Compute » Warehouses.
Selecione +Warehouse.
No menu suspenso Type, selecione Adaptive.
Opcionalmente, selecione Advanced e configure:
Maximum query performance level (padrão: XLarge)
Query throughput multiplier (padrão: 2)
-
O warehouse agora está pronto e pode ser usado normalmente. O Adaptive Warehouse está atualmente disponível em três regiões da AWS (EUA, UE e APAC), com a implementação continuando conforme a necessidade de capacidade nas regiões.
Adaptive Compute: A próxima geração de processamento
Esteja você ajustando a escala de iniciativas de IA, consolidando a análise de dados corporativa ou criando aplicações baseadas em dados, o Adaptive Compute oferece dois recursos que você precisa para avançar mais rápido e com confiança:
alta performance que se adapta dinamicamente às cargas de trabalho em evolução e ajusta a escala perfeitamente de acordo com as demandas dos negócios, permitindo que os sistemas forneçam análise de dados e insights consistentes para ações mais rápidas e maior eficiência;
facilidade de uso com um serviço de processamento totalmente gerenciado que ajusta a escala dos recursos para evitar custos excessivos e elimina a tomada de decisões de infraestrutura e a otimização manual para liberar os engenheiros para um trabalho mais estratégico.
Saiba mais sobre como o Adaptive Compute pode beneficiar sua organização visitando a página do Adaptive Compute e participando da sessão do Adaptive Compute no Snowflake Summit 2026 na quarta-feira, 3 de junho, às 12h30 p.m. PDT.
Este conteúdo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representa um compromisso de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.