Adaptive Compute ofrece un gran rendimiento que evoluciona con tus workloads

El cambiante panorama de los datos y la IA está transformando la forma en que las organizaciones evalúan su cómputo para la analítica de datos y la ingeniería. Con workloads cada vez más diversos y menos predecibles, es aún más importante equilibrar el rendimiento, la facilidad de uso y la escalabilidad para obtener resultados que impulsen el negocio.
Snowflake Adaptive Compute (con disponibilidad general próximamente) aborda directamente estos desafíos operativos fundamentales al proporcionar alto rendimiento sin complejidad operativa. Los almacenes creados con Adaptive Compute, conocidos como Adaptive Warehouses, eliminan el esfuerzo manual y la complejidad técnica necesarios para configurar, ajustar y gestionar recursos de cómputo a escala, lo que te permite mejorar el rendimiento, acelerar el tiempo de obtención de información y liberar a tus equipos de ingeniería para que se centren en la innovación en lugar de en el mantenimiento de los recursos de cómputo.
Qué diferencia a Adaptive Compute
Adaptive Compute reconoce los workloads y se ajusta dinámicamente a la demanda cambiante e impredecible sin necesidad de dimensionamiento manual, gestión de clústeres ni planificación de capacidad. Es la “punta de lanza” en rendimiento e innovación de hardware y software dentro de la cartera de cómputo de Snowflake, que también incluye:
Almacenes Gen2: Proporcionan una ejecución predecible y de alto rendimiento para workloads de producción y de analíticas en estado estable con controles de dimensionamiento y multiclúster conocidos.
Almacenes interactivos: Diseñados para casos de uso de analíticas en tiempo real con alta simultaneidad y tiempos de respuesta inferiores al segundo, como paneles en tiempo real y API respaldadas por datos.
Almacenes optimizados para Snowpark: Proporcionan cómputo con uso intensivo de memoria para entrenamiento de aprendizaje automático (ML), transformaciones a gran escala y workloads de ciencia de datos.
La migración de un almacén clásico a un Adaptive Warehouse es un proceso sin tiempo de inactividad. Adaptive Warehouse te proporciona la misma agrupación lógica de consultas, pero con menos parámetros. Los valores predeterminados del sistema te ayudan a empezar rápidamente sin necesidad de realizar muchos ajustes; las herramientas operativas siguen siendo las mismas y continúan funcionando como se espera, lo que facilita una transición fluida.
Adaptive Compute está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y facilidad de uso. Simplemente crea un almacén y dirige tus workloads hacia él; Snowflake se encarga de la asignación de recursos, el escalado y el enrutamiento de consultas en un grupo compartido de cómputo en tu cuenta, y evalúa continuamente el rendimiento para mejorar la velocidad y el rendimiento de las consultas. Adaptive Warehouse puede adaptarse a tus consultas en tiempo real, determinando y asignando sobre la marcha los recursos de cómputo y software que cada consulta necesita.
El resultado es una experiencia unificada y totalmente gestionada para equipos que desean un mejor rendimiento y mayor capacidad de procesamiento con una menor carga operativa, en comparación con otras opciones de cómputo:
Los almacenes nativos de los hiperescaladores brindan un ecosistema amplio, pero las organizaciones a menudo descubren que los workloads mixtos requieren servicios adicionales y una configuración más compleja para utilizar y gestionar el cómputo de forma eficaz.
Las pilas tecnológicas personalizadas de lakehouse ofrecen flexibilidad, pero pueden exigir una inversión significativa en ingeniería, un ajuste continuo y mantenimiento operativo.
Los motores especializados ofrecen un rendimiento sólido para workloads individuales (por ejemplo, ML o analíticas en tiempo real), pero pueden introducir arquitecturas fragmentadas, movimiento de datos y sobrecarga de gobernanza.
Alto rendimiento sin incertidumbre
Adaptive Compute incorpora las últimas mejoras de hardware y rendimiento, y demuestra ganancias de rendimiento significativas (basadas en el índice de referencia TPC-DS y referencias internas) respecto al cómputo estándar de Snowflake, tanto Gen1 como Gen2, en todos los workloads:
- Hasta 1,6 veces más rápido en workloads de analíticas, como analíticas exploratorias, ciencia de datos y analíticas ad hoc
- Hasta 2,2 veces más rendimiento (consultas/hora) en workloads de analíticas operativas con alta simultaneidad
- Hasta 3,5 veces más rápido en la ejecución de workloads con uso intensivo de lenguaje de manipulación de datos (DML), como transformaciones de datos, ingesta y pipelines de datos
Adaptive Compute sustituye un motor de cómputo fijo por uno que responde dinámicamente al nivel de rendimiento que realmente requieren tus workloads. Sigues disponiendo de parámetros de gestión que proporcionan guardarraíles al sistema para cumplir con tus requisitos de workload, rendimiento y precio.
Este escalado inteligente es especialmente crítico cuando se trabaja en entornos mixtos con workloads variables. Permite a Adaptive Compute acortar el camino hacia la acción tanto para los equipos técnicos como para los de negocio:
Respalda la innovación rápida y la exploración de nuevos casos de uso al reducir las limitaciones de cómputo y las concesiones de rendimiento.
Facilita la monetización de iniciativas de datos e IA con un rendimiento que se adapta a la demanda empresarial, sin añadir riesgo operativo.
Al contar con un modelo de facturación basado en consultas y una entrega continua de las últimas mejoras de hardware y software, los Adaptive Warehouses pueden ejecutar significativamente más consultas a un coste similar al de Gen2.
Facilidad de uso excepcional
Cada decisión de configuración de cómputo manual conlleva un riesgo. ¿Cuál es el tamaño óptimo de almacén para mi proyecto? ¿las políticas multiclúster que funcionaron el trimestre pasado se ajustarán a la combinación de workloads de este trimestre? ¿cuánta supervisión necesitarán mis ajustes de aceleración de consultas para seguir siendo eficaces?
Adaptive Compute libera a tu equipo de ingeniería de estas decisiones. Los usuarios simplemente configuran dos parámetros (Maximum Query Performance Level y Query Throughput Multiplier) y Snowflake se encarga de encontrar la mejor configuración de cómputo para cada consulta. La gobernanza de costes también funciona como cabría esperar, ya que utiliza presupuestos, monitores de recursos y mecanismos de informes de costes y contracargo similares a los de los almacenes estándar. Mantienes total visibilidad y control sobre el gasto mientras Snowflake optimiza cómo ese gasto se traduce en rendimiento y cómputo subyacente.
“En Observe by Snowflake, gestionamos más de mil almacenes de Snowflake de distintos tamaños para encontrar la forma más eficiente de atender las consultas de nuestros clientes en términos de precio y rendimiento. Hemos desarrollado un planificador muy sofisticado para gestionar estos almacenes y lograr un alto rendimiento y eficiencia, y mantener, al mismo tiempo, la latencia de las consultas interactivas en niveles bajos. Nuestras pruebas han demostrado que con tan solo unos pocos Adaptive Warehouses podemos conseguir un rendimiento significativamente mejor — una reducción de hasta el 30 % en la latencia de las consultas — a un coste comparable. Estamos muy satisfechos de poder delegar nuestra compleja lógica de planificación en Snowflake y estamos adoptando Adaptive de forma activa para poder centrarnos en desarrollar productos de observabilidad para nuestros clientes”.
Gabriel Tavridis
Adaptive Compute genera resultados empresariales: 4 casos de uso
La combinación de rendimiento y facilidad de uso ofrece beneficios en toda la empresa. Estos son cuatro ejemplos de cómo los Adaptive Warehouses pueden generar resultados medibles.
Workloads de analíticas mixtos
Objetivo: Dar soporte a paneles de inteligencia empresarial (BI) concurrentes, exploración y análisis de datos, y consultas ad hoc con un uso que fluctúa a lo largo del día y de semana a semana.
La ventaja de Adaptive Compute: Mantiene un rendimiento constante en todos los workloads al proporcionar la cantidad adecuada de cómputo en el momento oportuno.
Pipelines de carga de datos
Objetivo: Velocidades de ingesta constantes en todos los tipos de datos y fuentes.
La ventaja de Adaptive Compute: La programación dinámica se adapta al paralelismo de la ingesta; la gestión automática de recursos garantiza un rendimiento constante sin ajuste manual.
Experimentación con IA
Objetivo: Gestionar ciclos de entrenamiento impredecibles, ingeniería de características e iteración de modelos.
La ventaja de Adaptive Compute: Se escala automáticamente durante ciclos intensivos de cómputo para respaldar y acelerar el desarrollo de modelos y la iteración de IA, al tiempo que controla los costes y evita cuellos de botella en la infraestructura.
Workloads mixtos de BI y ETL
Objetivo: Gestionar workloads diversos, complejos e impredecibles de forma simultánea sin redimensionamiento constante ni latencia de priorización.
La ventaja de Adaptive Compute: La programación por consulta gestiona mejor formas de consulta variables y con picos que el dimensionamiento estático.
Analíticas de transmisión
Objetivo: Procesar picos de workload generados por eventos en tiempo real y datos de transmisión, como alertas de fraude y señales del Internet de las cosas (IdC).
La ventaja de Adaptive Compute: Ajusta dinámicamente el cómputo para mantener una baja latencia y un alto rendimiento en datos con requisitos temporales críticos.
Empieza ahora: cómo crear un Adaptive Warehouse
Puedes crear un Adaptive Warehouse mediante la interfaz de Snowsight, SQL o Cortex Code. Para crear un Adaptive Warehouse con Snowsight, sigue estos cinco pasos:
Inicia sesión en Snowsight.
En el menú de navegación, selecciona Compute » Warehouses.
Selecciona +Warehouse.
En el menú desplegable Type, selecciona Adaptive.
Opcionalmente, selecciona Advanced y configura:
Maximum query performance level (valor predeterminado: XLarge)
Query throughput multiplier (valor predeterminado: 2)
-
El almacén ya está listo y se puede utilizar con normalidad. Adaptive Warehouse está disponible actualmente en tres regiones de AWS (EE. UU., UE y APAC), y su despliegue continúa a medida que se necesita capacidad en otras regiones.
Adaptive Compute: la próxima generación de cómputo
Tanto si se trata de escalar iniciativas de IA, consolidar analíticas empresariales o crear aplicaciones basadas en datos, Adaptive Compute ofrece dos capacidades que necesitas para avanzar más rápido y con confianza:
Alto rendimiento que se adapta dinámicamente a workloads en evolución y escala de forma fluida según las demandas empresariales, lo que permite a los sistemas ofrecer analíticas e información coherentes para una acción más rápida y una mayor eficiencia
Facilidad de uso con un servicio de cómputo totalmente gestionado que escala los recursos para evitar el gasto excesivo y elimina la toma de decisiones sobre infraestructura y la optimización manual, lo que permite a los ingenieros centrarse en un trabajo más estratégico
Descubre cómo Adaptive Compute puede beneficiar a tu organización: visita la página Adaptive Compute y escucha la sesión de Adaptive Compute en Snowflake Summit 2026, el miércoles 3 de junio a las 12:30 PDT.
Este contenido contiene declaraciones prospectivas, incluidas las relativas a nuestras futuras ofertas de productos, que no implican un compromiso de entrega de ninguna oferta de producto. Los resultados y las ofertas reales pueden diferir y están sujetos a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Consulta nuestro formulario 10-Q más reciente para obtener más información.