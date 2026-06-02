Adaptive Compute ofrece un gran rendimiento que evoluciona con tus workloads

Adaptive Compute genera resultados empresariales: 4 casos de uso

La combinación de rendimiento y facilidad de uso ofrece beneficios en toda la empresa. Estos son cuatro ejemplos de cómo los Adaptive Warehouses pueden generar resultados medibles.

Workloads de analíticas mixtos

Objetivo: Dar soporte a paneles de inteligencia empresarial (BI) concurrentes, exploración y análisis de datos, y consultas ad hoc con un uso que fluctúa a lo largo del día y de semana a semana.

La ventaja de Adaptive Compute: Mantiene un rendimiento constante en todos los workloads al proporcionar la cantidad adecuada de cómputo en el momento oportuno.

Pipelines de carga de datos

Objetivo: Velocidades de ingesta constantes en todos los tipos de datos y fuentes.

La ventaja de Adaptive Compute: La programación dinámica se adapta al paralelismo de la ingesta; la gestión automática de recursos garantiza un rendimiento constante sin ajuste manual.

Experimentación con IA

Objetivo: Gestionar ciclos de entrenamiento impredecibles, ingeniería de características e iteración de modelos.

La ventaja de Adaptive Compute: Se escala automáticamente durante ciclos intensivos de cómputo para respaldar y acelerar el desarrollo de modelos y la iteración de IA, al tiempo que controla los costes y evita cuellos de botella en la infraestructura.

Workloads mixtos de BI y ETL

Objetivo: Gestionar workloads diversos, complejos e impredecibles de forma simultánea sin redimensionamiento constante ni latencia de priorización.

La ventaja de Adaptive Compute: La programación por consulta gestiona mejor formas de consulta variables y con picos que el dimensionamiento estático.

Analíticas de transmisión

Objetivo: Procesar picos de workload generados por eventos en tiempo real y datos de transmisión, como alertas de fraude y señales del Internet de las cosas (IdC).

La ventaja de Adaptive Compute: Ajusta dinámicamente el cómputo para mantener una baja latencia y un alto rendimiento en datos con requisitos temporales críticos.

Empieza ahora: cómo crear un Adaptive Warehouse

Puedes crear un Adaptive Warehouse mediante la interfaz de Snowsight, SQL o Cortex Code. Para crear un Adaptive Warehouse con Snowsight, sigue estos cinco pasos:

Inicia sesión en Snowsight. En el menú de navegación, selecciona Compute » Warehouses. Selecciona +Warehouse. En el menú desplegable Type, selecciona Adaptive. Opcionalmente, selecciona Advanced y configura: Maximum query performance level (valor predeterminado: XLarge)

Query throughput multiplier (valor predeterminado: 2)

El almacén ya está listo y se puede utilizar con normalidad. Adaptive Warehouse está disponible actualmente en tres regiones de AWS (EE. UU., UE y APAC), y su despliegue continúa a medida que se necesita capacidad en otras regiones.

Adaptive Compute: la próxima generación de cómputo

Tanto si se trata de escalar iniciativas de IA, consolidar analíticas empresariales o crear aplicaciones basadas en datos, Adaptive Compute ofrece dos capacidades que necesitas para avanzar más rápido y con confianza:

Alto rendimiento que se adapta dinámicamente a workloads en evolución y escala de forma fluida según las demandas empresariales, lo que permite a los sistemas ofrecer analíticas e información coherentes para una acción más rápida y una mayor eficiencia

Facilidad de uso con un servicio de cómputo totalmente gestionado que escala los recursos para evitar el gasto excesivo y elimina la toma de decisiones sobre infraestructura y la optimización manual, lo que permite a los ingenieros centrarse en un trabajo más estratégico

Descubre cómo Adaptive Compute puede beneficiar a tu organización: visita la página Adaptive Compute y escucha la sesión de Adaptive Compute en Snowflake Summit 2026, el miércoles 3 de junio a las 12:30 PDT.

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